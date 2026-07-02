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Право

Обновлены правила квотирования рабочих мест для лиц с инвалидностью

Инвалидность, рабочие места для инвалидов, люди с ограниченными возможностями, инвалиды, инвалидное кресло, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2026 09:51 Фото: freepik
Приказом министра труда и социальной защиты населения от 24 июня 2026 года внесены изменения в Правила квотирования рабочих мест для лиц с инвалидностью, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила изложены в новой редакции.

Согласно правилам, местные исполнительные органы устанавливают квоты в размере от двух до четырех процентов для трудоустройства лиц с инвалидностью работодателям со списочной численностью работников от 50 человек и выше без учета рабочих мест на тяжелых работах, работах с вредными, опасными условиями труда.

Общественным объединениям лиц с инвалидностью, а также организациям, где численность лиц с инвалидностью составляет более 20% от среднегодовой численности работников, квота не устанавливается.

Квота для лиц с инвалидностью формируется автоматически в автоматизированной цифровой системе "Рынок труда" на основании:

  • анализа, прогнозирования текущего спроса и предложения на рабочую силу из числа лиц с инвалидностью на рынке труда в соответствующей административно-территориальной единице;
  • количества действующих работодателей в районах, столице, городах областного и республиканского значения;
  • списочной численности работников работодателей в районах, столице, городах областного и республиканского значения;
  • анализа сведений о количестве действующих рабочих мест работодателя для трудоустройства лиц с инвалидностью;
  • анализа сведений о количестве действующих трудовых договоров, заключенных между работодателями и лицами с инвалидностью;
  • количества безработных лиц с инвалидностью, зарегистрированных карьерным центром.

Квота для лиц с инвалидностью устанавливается без учета рабочих мест на тяжелых работах, работах с вредными, опасными условиями труда работодателям со списочной численностью работников:

  • от 50 до 100 человек – в размере 2%;
  • от 101 до 250 человек – в размере 3%;
  • свыше 251 человека – в размере 4%.

Размер квоты устанавливается исходя из списочной численности работников работодателя на основании трудовых договоров, зарегистрированных в единой системе учета трудовых договоров, и произведенных социальных платежей согласно данным автоматизированной цифровой системы "Организация обработки платежей" за работников за последние 12 месяцев, предшествующих дате установления квоты.

В случае ликвидации юридического лица либо прекращения деятельности работодателя – физического лица корректировка квоты осуществляется с даты внесения соответствующих сведений в цифровой системе уполномоченного органа.

Предусмотрено, что местный исполнительный орган до 1 января года, на который устанавливается квота, утверждает Перечень с указанием наименования работодателя и размера установленной квоты.

Местный исполнительный орган до 10 января года, на который устанавливается квота, на Электронной бирже труда публикует список работодателей, включенных в Перечень.

Работодатель в течение 15 календарных дней со дня получения уведомления направляет в карьерный центр посредством личного кабинета на Электронной бирже труда информацию о рабочих местах для лиц с инвалидностью в рамках установленной квоты с указанием количества рабочих мест, профессий, условий труда и размера оплаты труда в месяц.

Выполнением квоты является трудоустройство работодателем лиц с инвалидностью, которое подтверждается наличием трудового договора по основному месту работы, зарегистрированному в единой системе учета трудовых договоров, и фактическая занятость лиц с инвалидностью на основе перечислений социальных платежей.

Фактическая занятость лиц с инвалидностью определяется как сумма месяцев занятости лиц с инвалидностью у работодателя в течение календарного года.

Сведения о количестве рабочих мест для выполнения квоты формируются автоматически ежеквартально, к 5 числу второго месяца, следующего за отчетным кварталом, в автоматизированной цифровой системе "Рынок труда".

Приказ вводится в действие с 12 июля 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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