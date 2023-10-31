В Казахстане изменились правила оказания гуманитарной помощи

Постановлением правительства от 21 октября 2023 года внесены изменения в Правила использования резервов правительства РК и местных исполнительных органов и правила оказания гуманитарной помощи, сообщает Zakon.kz.

Так, в правилах использования резервов правительства уточняется, что возмещение стоимости товаров, предоставленных для оказания официальной гуманитарной помощи Республикой Казахстан в товарной форме, расходов транспортных организаций по их перевозке, а также расходов, связанных с отправкой и доставкой материальных ценностей, направлением спасательных и медицинских формирований уполномоченных органов в сфере гражданской защиты и области здравоохранения, осуществляется из чрезвычайного резерва на основании решения правительства РК.

В Правилах оказания гуманитарной помощи говорится, что гуманитарная помощь оказывается в денежной или товарной форме или в виде оказания услуг.

При этом гуманитарная помощь в товарной форме не включает вооружение и военную технику, которые могут быть использованы для причинения серьезных телесных повреждений или явиться причиной смерти.

Не допускается реализация (продажа, дарение, обмен) гуманитарной помощи, оказанной Казахстану.

Также добавлено, что гуманитарная помощь в виде оказания услуг осуществляется путем направления спасательных и медицинских формирований уполномоченных органов в сфере гражданской защиты и области здравоохранения.

При рассмотрении обращения либо поручения президента Казахстана об оказании гуманитарной помощи комиссией учитываются внешнеполитические и внешнеэкономические интересы РК, финансовые возможности оказания такой помощи, включая выпуск материальных ценностей из государственного материального резерва, а также возможность направления персонала, спасательных и медицинских формирований уполномоченных органов в сфере гражданской защиты и области здравоохранения для оказания гуманитарной помощи.



Также уточняется, что уполномоченный орган в сфере внешнеполитической деятельности:



предпринимает по дипломатическим каналам меры по обеспечению содействия органов власти получателя гуманитарной помощи, а при необходимости - органов власти третьих государств в осуществлении мероприятий по доставке и передаче гуманитарной помощи ее получателю;

обеспечивает при необходимости участие персонала в передаче гуманитарной помощи в товарной форме;

обеспечивает взаимодействие с национальными и международными структурами, создаваемыми для координации работ по ликвидации чрезвычайной ситуации;

оказывает содействие уполномоченным органам в сфере гражданской защиты и области здравоохранения в направлении и возврате спасательных и медицинских формирований;

Уполномоченный орган в области транспорта обеспечивает доставку гуманитарной помощи в товарной форме до получателя гуманитарной помощи, за исключением доставки воздушным транспортом.

В случае доставки гуманитарной помощи в товарной форме воздушным транспортом доставку до получателя гуманитарной помощи осуществляет соответствующий центральный государственный орган в установленном законодательством порядке.

Координацию доставки гуманитарной помощи в товарной форме или направления и возврата спасательных и медицинских формирований уполномоченных органов в сфере гражданской защиты и области здравоохранения воздушным транспортом осуществляет уполномоченный орган в области транспорта.

Правила также дополнены пунктами о том, что:

уполномоченный орган в сфере гражданской защиты формирует спасательные формирования для оказания гуманитарной помощи;

уполномоченный орган в области здравоохранения формирует медицинские формирования для оказания гуманитарной помощи.

Указывается, что возмещение стоимости расходов транспортных организаций по перевозке гуманитарной помощи в товарной форме, а также расходов, связанных с отправкой и доставкой материальных ценностей, направлением спасательных и медицинских формирований уполномоченных органов в сфере гражданской защиты и области здравоохранения, осуществляется в соответствии с Правилами использования резервов.

Постановление вводится в действие с 10 ноября 2023 года.