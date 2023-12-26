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Законодательство РК

Правила оказания гуманитарной помощи изменили в Казахстане

Правила оказания гуманитарной помощи изменили в Казахстане Фото: МЧС РК
Правительство постановлением от 20 декабря 2023 года в Правилах оказания гуманитарной помощи установило сроки годности товаров, направляемых для ее оказания, сообщает Zakon.kz.

Поправками внесено дополнение в пункт 4 Правил:

4. Гуманитарная помощь должна соответствовать требованиям безопасности, в том числе карантинным фитосанитарным требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан.

Срок годности товаров, направляемых для оказания гуманитарной помощи Республикой Казахстан, не должен быть менее 6 месяцев до истечения срока хранения в случае, если эти сроки установлены нормативами технического регулирования.

Гуманитарная помощь – это помощь, предоставляемая Казахстану либо направляемая Казахстаном другим государствам для улучшения условий жизни и быта населения, а также предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций военного, экологического, природного и техногенного характера.

Чтобы в виде гуманитарной помощи не отправили просроченные товары или товары с истекающими сроками хранения, в правилах определили срок окончания их хранения.

Постановление вводится в действие 5 января 2024 года.

Ранее мы писали, что в Казахстане изменились Правила использования резервов правительства РК и местных исполнительных органов и правила оказания гуманитарной помощи.

Читайте также, какую ошибку допустило Министерство транспорта при размещении информации о выделении средств в 2023 году на оказание гуманитарной помощи Таджикистану, Афганистану и Кыргызстану.

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