Как получить лицензию на экспорт, импорт квотируемых товаров

Министр экологии и природных ресурсов приказом от 13 декабря 2023 года утвердил правила оказания государственной услуги "Выдача лицензии на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров при введении количественных ограничений (квот)", сообщает Zakon.kz.

Количественные ограничения (квоты) вводятся уполномоченным органом в области охраны, воспроизводства и использования животного мира в соответствии со статьей 18 закона "О регулировании торговой деятельности". В ней говорится, что запреты и количественные ограничения вводятся, исходя из необходимости:

соблюдения общественного правопорядка;

охраны жизни и здоровья человека, окружающей среды, животных и растений;

регулирования экспорта и (или) импорта золота или серебра;

защиты культурных ценностей и культурного наследия;

предотвращения исчерпания невосполнимых природных ресурсов с одновременным ограничением их внутреннего производства и потребления;

обеспечения национальной безопасности;

выполнения международных обязательств;

ограничения экспорта отечественных товаров для обеспечения достаточным количеством таких товаров внутренней обрабатывающей промышленности в течение периодов, когда внутренняя цена на такие материалы держится на более низком уровне, чем мировая цена, в результате осуществляемых мер по стабилизации;

приобретения или распределения товаров при общем или местном их дефиците;

создания условий для прогрессивных изменений в структуре производства и потребления товаров в РК;

обеспечения соблюдения нормативных правовых актов, соответствующих международным обязательствам, касающихся применения таможенного законодательства ЕАЭС и (или) РК, защиты интеллектуальной собственности и иных нормативных правовых актов.

Госуслугу оказывает Комитет рыбного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов (услугодатель).

Участники внешнеторговой деятельности (услугополучатель) направляют услугодателю посредством портала документы:

Для получения лицензии на экспорт товаров:

заявление на выдачу лицензии в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП услугополучателя;

электронную копию внешнеторгового договора (контракта), приложения и (или) дополнения к нему;

справку о происхождении вылова (в случае экспорта лицами, занимающиеся добычей);

договор/ы, подтверждающий/ие приобретения рыб и других водных животных, справку о происхождении вылова, действующую на момент заключения договора (в случае экспорта другими физическими и юридическими лицами).

Для получения лицензии на импорт товаров:

заявление на выдачу лицензии в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП услугополучателя;

электронную копию внешнеторгового договора (контракта), приложения и (или) дополнения к нему;

Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица, о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, о регистрации индивидуального предпринимателя, либо о начале деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, об оплате в бюджет лицензионного сбора за выдачу лицензий на занятие отдельными видами деятельности (в случае оплаты через ПШЭП), услугодатель получает из государственных информационных систем через шлюз "электронного правительства".

Истребование от услугополучателей документов, которые могут быть получены из информационных систем, не допускается.

Сколько стоит госуслуга

В соответствии со статьей 554 Налогового кодекса при оказании государственной услуги уплачивается лицензионный сбор за выдачу лицензии на занятие отдельными видами деятельности в размере 10 МРП (34 500 тенге в 2023 году, 36 920 тенге в 2024 году).

Оплата лицензионного сбора осуществляется в наличной и безналичной форме через банки второго уровня и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, а также в безналичной форме через платежный шлюз "электронного правительства" (ПШЭП).

Государственная информационная система разрешений и уведомлений полностью автоматически обрабатывает и формирует результат оказания государственной услуги по заявлению услугополучателя в течение одного рабочего дня без участия услугодателя путем подписания результата оказания государственной услуги транспортной подписью.

В правилах говорится, что транспортная подпись – это электронная цифровая подпись, используемая для обеспечения целостности и авторства передаваемых сообщений при информационном взаимодействии информационных систем с применением спецификации WSSecurity

Результат оказания государственной услуги направляется услугополучателю в "личный кабинет" на портале в форме электронного документа, удостоверенного транспортной подписью.

Для товаров, в отношении которых введены количественные ограничения экспорта и (или) импорта, период действия лицензии заканчивается в календарном году, на который установлена квота.

В оказании госуслуги могут отказать по следующим основаниям:

наличие неполных или недостоверных сведений в документах, представленных заявителем для получения лицензии;

несоблюдение требований, предусмотренных пунктами 10, 11 и 12 Правил выдачи лицензий и разрешений на экспорт и (или) импорт товаров (приложение к приложению № 7 к Договору о ЕАЭС);

прекращение или приостановление действия одного или нескольких документов, служащих основанием для выдачи лицензии;

нарушение международных обязательств государств-членов, которое может наступить вследствие исполнения договора (контракта), для реализации которого запрашивается лицензия;

исчерпание квоты, либо их отсутствие;

не внесен лицензионный сбор;

в отношении услугополучателя имеется вступившее в законную силу решение (приговор) суда о приостановлении или запрещении деятельности или отдельных видов деятельности, подлежащих лицензированию;

судом на основании представления судебного исполнителя временно запрещено выдавать услугополучателю-должнику лицензию;

отсутствие согласия услугополучателя, предоставляемого в соответствии со статьей 8 закона "О персональных данных и их защите", на доступ к персональным данным ограниченного доступа, которые требуются для оказания госуслуги.

Также в правилах регламентирован порядок обжалования результатов оказания госуслуги. В частности, говорится, что обращение в суд допускается после обжалования в досудебном порядке.

Жалоба на решение, действие (бездействие) услугодателя по вопросам оказания государственной услуги подается на имя руководителя услугодателя, в уполномоченный орган по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг.

Приказ вводится в действие 31 декабря 2023 года.