План поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок: внесены изменения

Приказом и.о. министра энергетики от 31 марта 2026 года внесены изменения в Правила формирования плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, часть пунктов изложены в новой редакции.

Так, говорится, что план поставки формируется посредством цифровой системы уполномоченного органа.

При утрате работоспособности цифровой системы, препятствующей продолжению формирования плана поставки посредством цифровой системы, уполномоченный орган фиксирует факт и время технической неисправности в журнале технических неисправностей, приостанавливает оказание услуг и принимает меры, направленные на:

выявление и устранение причин, повлекших техническую неисправность;

устранение технических последствий неисправности;

обеспечение сохранности информации, находящейся в цифровой системе, и восстановление информации, утраченной в результате технической неисправности.

При обнаружении технической неисправности в цифровой системе уполномоченный орган принимает решение о временном приостановлении формирования плана поставки. После восстановления работоспособности цифровой системы формирование плана поставки в цифровой системе возобновляется.

При не устранении технической неисправности цифровой системы план поставки формируется в бумажном виде.

Поставщики ежегодно не позднее чем за три месяца до начала планируемого периода представляют посредством цифровой системы в уполномоченный орган прогнозный объем производства сжиженного нефтяного газа на предстоящие пять лет.

Местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения, столицы ежегодно не позднее чем за три месяца до начала планируемого периода представляют посредством цифровой системы в уполномоченный орган прогноз потребления сжиженного нефтяного газа на предстоящий календарный год на территории соответствующей административно-территориальной единицы.

Указывается, что план поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок Республики Казахстан формируется уполномоченным органом посредством цифровой системы на планируемый квартал на основании представленных прогнозов поставщиков и местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы, а также данных мониторинга фактического производства и потребления сжиженного нефтяного газа.

Приказ вводится в действие с 11 июля 2026 года.