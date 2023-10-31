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Может ли принятый на госслужбу сотрудник перевестись в другой госорган во время испытательного срока

Может ли сотрудник, принятый на госслужбу, перевестись в другой госорган во время испытательного срока Фото: akorda.kz
Может ли вновь принятый на госслужбу сотрудник перевестись в другой госорган во время прохождения испытательного срока и спецпроверки? На этот вопрос ответили в Агентстве по делам государственной службы, сообщает Zakon.kz.

Закон "О государственной службе Республики Казахстан" предусматривает, что гражданам, вновь поступающим на государственную службу после ее прекращения, необходимо получить положительные результаты специальной проверки, проводимой органами национальной безопасности.

"Указанные граждане временно исполняют обязанности, предусмотренные государственной должностью, до дня получения результатов специальной проверки. При этом трудовые отношения с ними регулируются в соответствии с трудовым законодательством", - пояснили в агентстве.

В то же время там отметили, что согласно закону, они приобретают статус государственного служащего с момента назначения на государственную должность.

Между тем порядок перевода служащих без проведения конкурса регламентирован Правилами занятия вакантных или временно вакантных административных государственных должностей корпуса "Б" в порядке перевода без проведения конкурса.

"Граждане, временно исполняющие обязанности, предусмотренные государственной должностью, могут занять другую государственную должность в порядке перевода после получения положительных результатов специальной проверки и назначения на должность", - говорится в ответе.

При этом прохождение испытательного срока не ограничивает служащего на перевод в другой государственный орган.

Однако в АДГС отметили, что закон также предусматривает, что служащему, не завершившему испытательный срок и назначенному в порядке переводе в другой государственный орган на должность с иными функциональными обязанностями, устанавливается новый испытательный срок.

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