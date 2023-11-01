В Казахстане обновили правила признания результатов неформального обучения

Совместным приказом министра науки и высшего образования и министра просвещения от 24 октября 2023 года утверждены Правила признания результатов обучения, полученных через неформальное образование, а также результатов признания профессиональной квалификации, сообщает Zakon.kz.

Признание результатов обучения неформального образования осуществляют организации технического и профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского образования самостоятельно.

Программа неформального образования осваивается обучающимся (слушателем) в организациях, оказывающих образовательные услуги неформального (дополнительного) образования или в организациях образования формального образования (по месту обучения, либо в иной организации образования).

Признание результатов обучения неформального образования осуществляется на основании оценки соответствия содержания, результатов обучения программы неформального образования содержанию или результатам обучения учебной дисциплины или модуля, осваиваемой обучающимся.

Оценка соответствия содержания и результатов обучения программы неформального образования проводится путем сопоставления сформулированных результатов обучения и компетенций сравниваемых программ, их объема (в академических часах или академических кредитах), целей обучения, оценки учебных достижений (знаний).

При сопоставлении объема программ за исходную трудоемкость одного академического кредита образовательной программы принимается 24 академических часа – в организациях технического и профессионального, послесреднего образования, и 30 академических часов – в организациях высшего и послевузовского образования.

Для обеспечения сопоставимости при признании результатов обучения неформального образования применяется система оценивания знаний, навыков и компетенций, основанная на балльно-рейтинговой буквенной системе оценки учебных достижений.

При применении других систем оценивания учебных достижений и знаний неформального образования организация образования разрабатывает шкалу перевода оценок в балльно-рейтинговую буквенную систему оценки.

Сопоставление результатов обучения и компетенций неформального образования осуществление путем изучения содержания программ, их целей и полноты охваты силлабуса учебной дисциплины или модуля образовательной программы.

Документом, подтверждающим результаты обучения неформального образования является свидетельство о профессиональной подготовке, которое имеет произвольную форму и приложение, где отражаются наименования изученных курсов, учебных дисциплин (модулей) программы с указанием их объема и оценки.

Для признания результатов обучения неформального образования приказом первого руководителя организации образования или лица его заменяющего утверждается положение о деятельности комиссии.

Для признания результатов обучения неформального образования обучающийся за 10 рабочих дней до начала академического периода предоставляет на рассмотрение комиссии следующие документы:

заявление о признании результатов обучения неформального образования в произвольной форме на имя председателя комиссии;

копию документа, удостоверяющего личность;

документ, подтверждающий результаты обучения неформального образования (свидетельство).

Полученные документы комиссия в течение трех рабочих дней направляет в экспертную группу для проведения экспертизы (экспертное заключение).

Экспертная группа рассматривает документы в течение пяти рабочих дней на предмет соответствия результатов обучения неформального образования результатам обучения образовательной программы организации образования.

По результатам рассмотрения составляется экспертное заключение в произвольной форме с обязательной оценкой соответствия результатов обучения неформального образования результатам обучения осваиваемой обучающимся (слушателем) образовательной программы, целей программы, объема программы и оценки.

Экспертное заключение передается комиссии для рассмотрения и принятия решения.

Также правила устанавливают порядок признания результатов признания профессиональной квалификации.

Приказ вводится в действие с 11 ноября 2023 года.

При этом утрачивают силу:

приказ министра образования и науки РК от 28 сентября 2018 года "Об утверждении Правил признания результатов обучения, полученных взрослыми через неформальное образование, предоставляемое организациями, внесенными в перечень признанных организаций, предоставляющих неформальное образование".

приказ и.о. министра просвещения от 17 июля 2023 года, которым вносятся изменения в Правила признания результатов обучения, полученных взрослыми через неформальное образование, предоставляемое организациями, внесенными в перечень признанных организаций, предоставляющих неформальное образование".

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