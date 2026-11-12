#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+2°
$
444.76
495.37
5.37
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+2°
$
444.76
495.37
5.37
Право

Правила учета детей и профилактики буллинга изменили в Казахстане

Дети, ребенок, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2026 09:49 Фото: pexels
И.о. министра просвещения приказом от 2 ноября 2026 года внес изменения в Правила организации учета детей дошкольного и школьного возраста до получения ими среднего образования, Правила профилактики травли (буллинга) ребенка и некоторые другие приказы, сообщает Zakon.kz.

Поправки внесены в Правила организации учета детей дошкольного и школьного возраста до получения ими среднего образования.

В документе говорится:

Органы управления образованием местных исполнительных органов обеспечивают учет детей дошкольного и школьного возраста до получения ими среднего образования в целях обеспечения их права на образование и формируют единую базу данных детей от 0 до 18 лет, с указанием фамилии, имени, отчества (при его наличии), ИИН, даты рождения, места жительства детей, проживающих на территории столицы, области, города республиканского значения на основании данных НОБД, включающий:

  • сведения о детях дошкольного возраста;
  • сведения о детях школьного возраста, включая данные о детях, не подлежащих обучению (по состоянию здоровья);
  • сведения о детях, обучающихся в организациях образования технического и профессионального образования;
  • сведения о воспитывающихся и обучающихся в негосударственных дошкольных организациях и организациях среднего образования;
  • сведения о не обучающихся детях;
  • сведения о детях кандасов;
  • сведения о детях иностранных граждан и лиц без гражданства (иммигрантов);
  • сведения о детях, не охваченных обучением;
  • сведения о детях, систематически пропускающих занятия без уважительной причины.

Сведения о детях, систематически пропускающих занятия, согласовываются с органами внутренних дел столицы, области, города республиканского значения (района, города, района в городе) и размещаются в НОБД к 10 числу каждого месяца.

Помимо этого изменения произошли в Правилах профилактики травли (буллинга) ребенка.

В документе говорится, что информация о мероприятиях по:

  • повышению профессиональной компетентности педагогов;
  • проведению мониторинга воспитательного процесса и условий образовательной среды на предмет соблюдения прав и интересов обучающихся и воспитанников, обеспеченности ресурсами для их обучения, воспитания и безопасного нахождения в организациях образования;
  • рассмотрению на заседаниях коллегиальных органов управления организацией образования с привлечением родительского комитета вопроса предупреждения и профилактики травли (буллинга) среди обучающихся и воспитанников

направляется администрацией организации образования управлению образования столицы, области, города республиканского значения, района (города областного значения).

Уточнено, что при поступлении информации о буллинге местный исполнительный орган в сфере образования в течение 1 рабочего дня проводит регистрацию поступившей информации в соответствии с АППК РК.

Законные представители ребенка, подвергшегося травле (буллингу), а также инициатора/зачинщика травли (буллинга) при несогласии с решением местного исполнительного органа в сфере образования обжалуют его в соответствии с АППК РК.

Организация образования после получения решения о социальной реабилитации несовершеннолетнего, подвергшегося травле (буллингу), и о социальной адаптации несовершеннолетнего, инициатора/зачинщика травли осуществляет психологическую поддержку участников травли ребенка через разработку индивидуального плана работы, который включает меры по социальной реабилитации ребенка, подвергшегося травле, и социальной адаптации инициатора/зачинщика травли.

Кроме того, сказано, что Комитет по делам несовершеннолетних осуществляет меры по защите и восстановлению прав и законных интересов ребенка, выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений среди несовершеннолетних, защите несовершеннолетних от насилия и жестокого обращения в соответствии с правилами.

Также поправки коснулись Правил и сроков социальной реабилитации детей, пострадавших от террористической деятельности.

Так, орган в области защиты прав детей на основании полученных сведений формирует базу данных на детей, пострадавших от террористической деятельности, в соответствии с Правилами отнесения сведений к служебной информации ограниченного распространения и работы с ней.

Органы управления образованием столицы, области, города республиканского значения, района (города областного значения) обеспечивают хранение и систематизацию полученных от органа в области защиты прав детей сведений.

Медицинские услуги детям, пострадавшим от террористической деятельности, оказываются организациями здравоохранения в рамках перечня гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и перечнем медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования.

Приказ вводится в действие с 21 ноября.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Обозреватель отдела "Право"
Читайте также
Рыболовство, рыбак, рыбаки, рыбалка, ловля рыбы, рыба, рыбы
10:49, Сегодня
Обновлен перечень видов орудий рыболовства
Дети, ребенок
16:19, 18 июня 2026
Обновлены правила учета детей дошкольного и школьного возраста
Детский сад, детские сады, детсады, детский садик, детские садики, дети, няни, няня
16:01, 23 сентября 2026
Изменились правила постановки на очередь в детский сад
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Жанибек Алимханулы
10:43, Сегодня
"Не думаю, что они согласятся на бой с лучшим боксёром": Алимханулы о поединке с "Канело"
Сборная Казахстана по кёрлингу разделила четвёртое место в группе на отборочном турнире
10:23, Сегодня
Сборная Казахстана по кёрлингу разделила четвёртое место в группе на отборочном турнире
Давид Лория на встрече
10:05, Сегодня
Презумпция невиновности: Давид Лория высказался об объявлении его отца в розыск АФМ
&quot;Женис&quot; анонсировал возвращение Андрея Демченко на пост главного тренера
09:49, Сегодня
"Женис" анонсировал возвращение Андрея Демченко на пост главного тренера
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: