Правила учета детей и профилактики буллинга изменили в Казахстане

И.о. министра просвещения приказом от 2 ноября 2026 года внес изменения в Правила организации учета детей дошкольного и школьного возраста до получения ими среднего образования, Правила профилактики травли (буллинга) ребенка и некоторые другие приказы, сообщает Zakon.kz.

Поправки внесены в Правила организации учета детей дошкольного и школьного возраста до получения ими среднего образования.

В документе говорится:

Органы управления образованием местных исполнительных органов обеспечивают учет детей дошкольного и школьного возраста до получения ими среднего образования в целях обеспечения их права на образование и формируют единую базу данных детей от 0 до 18 лет, с указанием фамилии, имени, отчества (при его наличии), ИИН, даты рождения, места жительства детей, проживающих на территории столицы, области, города республиканского значения на основании данных НОБД, включающий:

сведения о детях дошкольного возраста;

сведения о детях школьного возраста, включая данные о детях, не подлежащих обучению (по состоянию здоровья);

сведения о детях, обучающихся в организациях образования технического и профессионального образования;

сведения о воспитывающихся и обучающихся в негосударственных дошкольных организациях и организациях среднего образования;

сведения о не обучающихся детях;

сведения о детях кандасов;

сведения о детях иностранных граждан и лиц без гражданства (иммигрантов);

сведения о детях, не охваченных обучением;

сведения о детях, систематически пропускающих занятия без уважительной причины.

Сведения о детях, систематически пропускающих занятия, согласовываются с органами внутренних дел столицы, области, города республиканского значения (района, города, района в городе) и размещаются в НОБД к 10 числу каждого месяца.

Помимо этого изменения произошли в Правилах профилактики травли (буллинга) ребенка.

В документе говорится, что информация о мероприятиях по:

повышению профессиональной компетентности педагогов;

проведению мониторинга воспитательного процесса и условий образовательной среды на предмет соблюдения прав и интересов обучающихся и воспитанников, обеспеченности ресурсами для их обучения, воспитания и безопасного нахождения в организациях образования;

рассмотрению на заседаниях коллегиальных органов управления организацией образования с привлечением родительского комитета вопроса предупреждения и профилактики травли (буллинга) среди обучающихся и воспитанников

направляется администрацией организации образования управлению образования столицы, области, города республиканского значения, района (города областного значения).

Уточнено, что при поступлении информации о буллинге местный исполнительный орган в сфере образования в течение 1 рабочего дня проводит регистрацию поступившей информации в соответствии с АППК РК.

Законные представители ребенка, подвергшегося травле (буллингу), а также инициатора/зачинщика травли (буллинга) при несогласии с решением местного исполнительного органа в сфере образования обжалуют его в соответствии с АППК РК.

Организация образования после получения решения о социальной реабилитации несовершеннолетнего, подвергшегося травле (буллингу), и о социальной адаптации несовершеннолетнего, инициатора/зачинщика травли осуществляет психологическую поддержку участников травли ребенка через разработку индивидуального плана работы, который включает меры по социальной реабилитации ребенка, подвергшегося травле, и социальной адаптации инициатора/зачинщика травли.

Кроме того, сказано, что Комитет по делам несовершеннолетних осуществляет меры по защите и восстановлению прав и законных интересов ребенка, выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений среди несовершеннолетних, защите несовершеннолетних от насилия и жестокого обращения в соответствии с правилами.

Также поправки коснулись Правил и сроков социальной реабилитации детей, пострадавших от террористической деятельности.

Так, орган в области защиты прав детей на основании полученных сведений формирует базу данных на детей, пострадавших от террористической деятельности, в соответствии с Правилами отнесения сведений к служебной информации ограниченного распространения и работы с ней.

Органы управления образованием столицы, области, города республиканского значения, района (города областного значения) обеспечивают хранение и систематизацию полученных от органа в области защиты прав детей сведений.

Медицинские услуги детям, пострадавшим от террористической деятельности, оказываются организациями здравоохранения в рамках перечня гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и перечнем медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования.

Приказ вводится в действие с 21 ноября.