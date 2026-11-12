Правила учета детей и профилактики буллинга изменили в Казахстане
Поправки внесены в Правила организации учета детей дошкольного и школьного возраста до получения ими среднего образования.
В документе говорится:
Органы управления образованием местных исполнительных органов обеспечивают учет детей дошкольного и школьного возраста до получения ими среднего образования в целях обеспечения их права на образование и формируют единую базу данных детей от 0 до 18 лет, с указанием фамилии, имени, отчества (при его наличии), ИИН, даты рождения, места жительства детей, проживающих на территории столицы, области, города республиканского значения на основании данных НОБД, включающий:
- сведения о детях дошкольного возраста;
- сведения о детях школьного возраста, включая данные о детях, не подлежащих обучению (по состоянию здоровья);
- сведения о детях, обучающихся в организациях образования технического и профессионального образования;
- сведения о воспитывающихся и обучающихся в негосударственных дошкольных организациях и организациях среднего образования;
- сведения о не обучающихся детях;
- сведения о детях кандасов;
- сведения о детях иностранных граждан и лиц без гражданства (иммигрантов);
- сведения о детях, не охваченных обучением;
- сведения о детях, систематически пропускающих занятия без уважительной причины.
Сведения о детях, систематически пропускающих занятия, согласовываются с органами внутренних дел столицы, области, города республиканского значения (района, города, района в городе) и размещаются в НОБД к 10 числу каждого месяца.
Помимо этого изменения произошли в Правилах профилактики травли (буллинга) ребенка.
В документе говорится, что информация о мероприятиях по:
- повышению профессиональной компетентности педагогов;
- проведению мониторинга воспитательного процесса и условий образовательной среды на предмет соблюдения прав и интересов обучающихся и воспитанников, обеспеченности ресурсами для их обучения, воспитания и безопасного нахождения в организациях образования;
- рассмотрению на заседаниях коллегиальных органов управления организацией образования с привлечением родительского комитета вопроса предупреждения и профилактики травли (буллинга) среди обучающихся и воспитанников
направляется администрацией организации образования управлению образования столицы, области, города республиканского значения, района (города областного значения).
Уточнено, что при поступлении информации о буллинге местный исполнительный орган в сфере образования в течение 1 рабочего дня проводит регистрацию поступившей информации в соответствии с АППК РК.
Законные представители ребенка, подвергшегося травле (буллингу), а также инициатора/зачинщика травли (буллинга) при несогласии с решением местного исполнительного органа в сфере образования обжалуют его в соответствии с АППК РК.
Организация образования после получения решения о социальной реабилитации несовершеннолетнего, подвергшегося травле (буллингу), и о социальной адаптации несовершеннолетнего, инициатора/зачинщика травли осуществляет психологическую поддержку участников травли ребенка через разработку индивидуального плана работы, который включает меры по социальной реабилитации ребенка, подвергшегося травле, и социальной адаптации инициатора/зачинщика травли.
Кроме того, сказано, что Комитет по делам несовершеннолетних осуществляет меры по защите и восстановлению прав и законных интересов ребенка, выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений среди несовершеннолетних, защите несовершеннолетних от насилия и жестокого обращения в соответствии с правилами.
Также поправки коснулись Правил и сроков социальной реабилитации детей, пострадавших от террористической деятельности.
Так, орган в области защиты прав детей на основании полученных сведений формирует базу данных на детей, пострадавших от террористической деятельности, в соответствии с Правилами отнесения сведений к служебной информации ограниченного распространения и работы с ней.
Органы управления образованием столицы, области, города республиканского значения, района (города областного значения) обеспечивают хранение и систематизацию полученных от органа в области защиты прав детей сведений.
Медицинские услуги детям, пострадавшим от террористической деятельности, оказываются организациями здравоохранения в рамках перечня гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и перечнем медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования.
Приказ вводится в действие с 21 ноября.