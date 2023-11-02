Предельные тарифы на электроэнергию выросли в Казахстане с 1 ноября 2023 года

Приказом министра энергетики от 31 октября 2023 года внесены изменения в предельные тарифы на электрическую энергию, сообщает Zakon.kz.

Так, предельные тарифы на электроэнергию с 1 ноября 2023 года увеличились для:

первой группы (Экибастузская ГРЭС–1 им. Б.Нуржанова) – с 5,90 до 7,32 тенге за кВтч;

третьей группы (Станция Экибастузская ГРЭС–2) – с 8,59 до 11,20 тенге за кВтч;

шестой группы (Караганда Энергоцентр) – с 9,86 до 12,64 тенге за кВтч;

девятой группы (АО "Астана–Энергия") – с 7,19 до 8,49 тенге за кВтч;

14-й группы (Риддер ТЭЦ) – с 13,93 до 18,17 тенге за кВтч;

18-й группы (Степногорская ТЭЦ) – с 12,12 до 16,40 тенге за кВтч;

26-й группы ("Алматинские электрические станции" ТЭЦ–1,2,3 Капшагайская ГЭС, Каскад ГЭС) с 11,19 до 14,02 за кВтч;

33-й группы (АЭС Шульбинская ГЭС) – с 3,30 до 3,67 тенге за кВтч;

41-й группы (Таразэнергоцентр) – с 8,53 до 12,15 тенге за кВтч.

Всего в перечень входит 50 групп энергопроизводящих компаний по регионам страны. При этом тарифы останутся прежними лишь в 16 группах. Новые тарифы рассчитаны также на 2024 и 2025 годы.

Как пояснили в Минэнерго, корректировка тарифов связана с увеличением базовых затрат на производство электрической энергии независящих от энергопроизводящих организаций, в частности, затраты на топливо, на заработную плату и сырье.

Приказ вводится в действие с 1 ноября 2023 года.

Ранее мы сообщили, что в Алматы с 1 ноября вырастет размер компенсации в связи с повышением тарифов на электроэнергию.