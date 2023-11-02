Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #ЧП на шахте Костенко #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Спорт
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Предельные тарифы на электроэнергию выросли в Казахстане с 1 ноября 2023 года

В Казахстане выросли тарифы на электроэнергию с 1 ноября 2023 года Фото: Zakon.kz
Приказом министра энергетики от 31 октября 2023 года внесены изменения в предельные тарифы на электрическую энергию, сообщает Zakon.kz.

Так, предельные тарифы на электроэнергию с 1 ноября 2023 года увеличились для:

  • первой группы (Экибастузская ГРЭС–1 им. Б.Нуржанова) – с 5,90 до 7,32 тенге за кВтч;
  • третьей группы (Станция Экибастузская ГРЭС–2) – с 8,59 до 11,20 тенге за кВтч;
  • шестой группы (Караганда Энергоцентр) – с 9,86 до 12,64 тенге за кВтч;
  • девятой группы (АО "Астана–Энергия") – с 7,19 до 8,49 тенге за кВтч;
  • 14-й группы (Риддер ТЭЦ) – с 13,93 до 18,17 тенге за кВтч;
  • 18-й группы (Степногорская ТЭЦ) – с 12,12 до 16,40 тенге за кВтч;
  • 26-й группы ("Алматинские электрические станции" ТЭЦ–1,2,3 Капшагайская ГЭС, Каскад ГЭС) с 11,19 до 14,02 за кВтч;
  • 33-й группы (АЭС Шульбинская ГЭС) – с 3,30 до 3,67 тенге за кВтч;
  • 41-й группы (Таразэнергоцентр) – с 8,53 до 12,15 тенге за кВтч.

Всего в перечень входит 50 групп энергопроизводящих компаний по регионам страны. При этом тарифы останутся прежними лишь в 16 группах. Новые тарифы рассчитаны также на 2024 и 2025 годы.

Как пояснили в Минэнерго, корректировка тарифов связана с увеличением базовых затрат на производство электрической энергии независящих от энергопроизводящих организаций, в частности, затраты на топливо, на заработную плату и сырье.

Приказ вводится в действие с 1 ноября 2023 года.

Ранее мы сообщили, что в Алматы с 1 ноября вырастет размер компенсации в связи с повышением тарифов на электроэнергию.

Читайте также

Как получить санитарно-эпидемиологическое заключение
Как получить санитарно-эпидемиологическое заключение
В Казахстане утвердили алгоритм онлайн-регистрации граждан на выборах районных акимов
В Казахстане утвердили алгоритм онлайн-регистрации граждан на выборах районных акимов 5 ноября
В Алматы повысят размер компенсации за коммунальные услуги с 1 ноября
В Алматы с 1 ноября вырастет размер компенсации в связи с повышением тарифов
Лариса Черненко
МЭ РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Телевидение и радио временно отключат в Казахстане
Телевидение и радио временно отключат в Казахстане
Максим Галкин обратился к жителям Израиля
Максим Галкин обратился к жителям Израиля
Наши за рубежом, семья Ренаты Хасановой в Швеции, Швеция
Наши за рубежом: казахстанка о жизни в Швеции
Баян Алагузова решила освещать свою деятельность после скандала с Окаповым
Баян Алагузова решила освещать свою деятельность после скандала с Окаповым
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления