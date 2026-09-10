В Казахстане выросли предельные тарифы энергокомпаний на электроэнергию
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Приказом министра энергетики от 7 сентября 2026 года внесены изменения в предельные тарифы на электрическую энергию, сообщает Zakon.kz.
Так, утверждены предельные тарифы для 71 группы энергопроизводящих компаний на 2026-2032 годы.
В частности, они составят на все 7 лет:
- первой группы (Экибастузская ГРЭС-1 имени Б. Нуржанова) – 10,92 тенге за кВтч (было 9,50 тенге).
- второй группы (Евроазиатская энергетическая корпорация) – 10,64 тенге за кВтч (было 9,40 тенге).
- третьей группы (Станция Экибастузская ГРЭС-2) – 18,49 тенге за кВтч (было 15,67 тенге).
- четвертой группы (Главная распределительная энергостанция Топар) – 22,88 тенге за кВтч (было 20,84 тенге).
- пятой группы (Жамбылская ГРЭС им. Т. И. Батурова) – 39,14 тенге за кВтч (было 23,25 тенге).
- шестой группы (Караганда Энергоцентр) – 21,70 тенге за кВтч (было 17,64).
- седьмой группы (Усть-Каменогорская ТЭЦ) – 21,20 тенге за кВтч (было 17,82 тенге).
- восьмой группы (Севказэнерго) – 26,50 тенге за кВтч (было 23,17 тенге).
- девятой группы (АО "Астана-Энергия") – 13,22 тенге за кВтч (было 11,71 тенге).
- 10-й группы ("Павлодарэнерго" (ТЭЦ-2,3) – 27,66 тенге за кВтч (было 24,29 тенге).
- 12-й группы (АО "Алюминий Казахстана") – 10,65 тенге за кВтч (было 8,52 тенге).
- 13-й группы ("Казахмыс Энерджи" (ЖТЭЦ, БТЭЦ) – 32,97 тенге за кВтч (было 30,24 тенге).
- 16-й группы ("Bassel Group LLS") – 30,34 тенге за кВтч (было 25,48 тенге).
- 18-й группы ("Степногорская ТЭЦ") – 47,89 тенге за кВтч (было 38,67 тенге).
- 22-й группы (ГКП "Кентау Сервис") – 45,66 тенге за кВтч (было 37,12 тенге).
- 23-й группы (ГКП "Аркалыкская ТЭК") – 19,27 тенге за кВтч (было13,13 тенге).
- 26-й группы ("Алматинские электрические станции" ТЭЦ-1,2,3, Капшагайская ГЭС, Каскад ГЭС) – 25,91 тенге за кВтч (было 20,93 тенге).
Полный перечень тарифов можно посмотреть в приказе, который вводится в действие с 10 сентября 2026 года.
Прежние предельные тарифы энергопроизводящих компаний действовали в Казахстане с 1 января 2026 года.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript