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Право

В Казахстане выросли предельные тарифы энергокомпаний на электроэнергию

Алматинская ТЭЦ-2, Алматинская ТЭЦ 2, теплоэлектроцентраль, тепловая электростанция, электроэнергия, отопление, теплоснабжение, тепловая энергия, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2026 15:03 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Приказом министра энергетики от 7 сентября 2026 года внесены изменения в предельные тарифы на электрическую энергию, сообщает Zakon.kz.

Так, утверждены предельные тарифы для 71 группы энергопроизводящих компаний на 2026-2032 годы.

В частности, они составят на все 7 лет:

  • первой группы (Экибастузская ГРЭС-1 имени Б. Нуржанова) – 10,92 тенге за кВтч (было 9,50 тенге).
  • второй группы (Евроазиатская энергетическая корпорация) – 10,64 тенге за кВтч (было 9,40 тенге).
  • третьей группы (Станция Экибастузская ГРЭС-2) – 18,49 тенге за кВтч (было 15,67 тенге).
  • четвертой группы (Главная распределительная энергостанция Топар) – 22,88 тенге за кВтч (было 20,84 тенге).
  • пятой группы (Жамбылская ГРЭС им. Т. И. Батурова) – 39,14 тенге за кВтч (было 23,25 тенге).
  • шестой группы (Караганда Энергоцентр) – 21,70 тенге за кВтч (было 17,64).
  • седьмой группы (Усть-Каменогорская ТЭЦ) – 21,20 тенге за кВтч (было 17,82 тенге).
  • восьмой группы (Севказэнерго) – 26,50 тенге за кВтч (было 23,17 тенге).
  • девятой группы (АО "Астана-Энергия") – 13,22 тенге за кВтч (было 11,71 тенге).
  • 10-й группы ("Павлодарэнерго" (ТЭЦ-2,3) – 27,66 тенге за кВтч (было 24,29 тенге).
  • 12-й группы (АО "Алюминий Казахстана") – 10,65 тенге за кВтч (было 8,52 тенге).
  • 13-й группы ("Казахмыс Энерджи" (ЖТЭЦ, БТЭЦ) – 32,97 тенге за кВтч (было 30,24 тенге).
  • 16-й группы ("Bassel Group LLS") – 30,34 тенге за кВтч (было 25,48 тенге).
  • 18-й группы ("Степногорская ТЭЦ") – 47,89 тенге за кВтч (было 38,67 тенге).
  • 22-й группы (ГКП "Кентау Сервис") – 45,66 тенге за кВтч (было 37,12 тенге).
  • 23-й группы (ГКП "Аркалыкская ТЭК") – 19,27 тенге за кВтч (было13,13 тенге).
  • 26-й группы ("Алматинские электрические станции" ТЭЦ-1,2,3, Капшагайская ГЭС, Каскад ГЭС) – 25,91 тенге за кВтч (было 20,93 тенге).

Полный перечень тарифов можно посмотреть в приказе, который вводится в действие с 10 сентября 2026 года.

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, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2026 15:03
В Алматы и Алматинской области подорожают тарифы на электроэнергию с 12 сентября

Прежние предельные тарифы энергопроизводящих компаний действовали в Казахстане с 1 января 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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