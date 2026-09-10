В Казахстане выросли предельные тарифы энергокомпаний на электроэнергию

Приказом министра энергетики от 7 сентября 2026 года внесены изменения в предельные тарифы на электрическую энергию, сообщает Zakon.kz.

Так, утверждены предельные тарифы для 71 группы энергопроизводящих компаний на 2026-2032 годы.

В частности, они составят на все 7 лет:

первой группы (Экибастузская ГРЭС-1 имени Б. Нуржанова) – 10,92 тенге за кВтч (было 9,50 тенге).

(Экибастузская ГРЭС-1 имени Б. Нуржанова) – за кВтч (было 9,50 тенге). второй группы (Евроазиатская энергетическая корпорация) – 10,64 тенге за кВтч (было 9,40 тенге).

(Евроазиатская энергетическая корпорация) – за кВтч (было 9,40 тенге). третьей группы (Станция Экибастузская ГРЭС-2) – 18,49 тенге за кВтч (было 15,67 тенге).

(Станция Экибастузская ГРЭС-2) – за кВтч (было 15,67 тенге). четвертой группы (Главная распределительная энергостанция Топар) – 22,88 тенге за кВтч (было 20,84 тенге).

(Главная распределительная энергостанция Топар) – за кВтч (было 20,84 тенге). пятой группы (Жамбылская ГРЭС им. Т. И. Батурова) – 39,14 тенге за кВтч (было 23,25 тенге).

(Жамбылская ГРЭС им. Т. И. Батурова) – за кВтч (было 23,25 тенге). шестой группы (Караганда Энергоцентр) – 21,70 тенге за кВтч (было 17,64).

(Караганда Энергоцентр) – за кВтч (было 17,64). седьмой группы (Усть-Каменогорская ТЭЦ) – 21,20 тенге за кВтч (было 17,82 тенге).

(Усть-Каменогорская ТЭЦ) – за кВтч (было 17,82 тенге). восьмой группы (Севказэнерго) – 26,50 тенге за кВтч (было 23,17 тенге).

(Севказэнерго) – за кВтч (было 23,17 тенге). девятой группы (АО "Астана-Энергия") – 13,22 тенге за кВтч (было 11,71 тенге).

(АО "Астана-Энергия") – за кВтч (было 11,71 тенге). 10-й группы ("Павлодарэнерго" (ТЭЦ-2,3) – 27,66 тенге за кВтч (было 24,29 тенге).

("Павлодарэнерго" (ТЭЦ-2,3) – за кВтч (было 24,29 тенге). 12-й группы (АО "Алюминий Казахстана") – 10,65 тенге за кВтч (было 8,52 тенге).

(АО "Алюминий Казахстана") – за кВтч (было 8,52 тенге). 13-й группы ("Казахмыс Энерджи" (ЖТЭЦ, БТЭЦ) – 32,97 тенге за кВтч (было 30,24 тенге).

("Казахмыс Энерджи" (ЖТЭЦ, БТЭЦ) – за кВтч (было 30,24 тенге). 16-й группы ("Bassel Group LLS") – 30,34 тенге за кВтч (было 25,48 тенге).

("Bassel Group LLS") – за кВтч (было 25,48 тенге). 18-й группы ("Степногорская ТЭЦ") – 47,89 тенге за кВтч (было 38,67 тенге).

("Степногорская ТЭЦ") – за кВтч (было 38,67 тенге). 22-й группы (ГКП "Кентау Сервис") – 45,66 тенге за кВтч (было 37,12 тенге).

(ГКП "Кентау Сервис") – за кВтч (было 37,12 тенге). 23-й группы (ГКП "Аркалыкская ТЭК") – 19,27 тенге за кВтч (было13,13 тенге).

(ГКП "Аркалыкская ТЭК") – за кВтч (было13,13 тенге). 26-й группы ("Алматинские электрические станции" ТЭЦ-1,2,3, Капшагайская ГЭС, Каскад ГЭС) – 25,91 тенге за кВтч (было 20,93 тенге).

Полный перечень тарифов можно посмотреть в приказе, который вводится в действие с 10 сентября 2026 года.

Материал по теме В Алматы и Алматинской области подорожают тарифы на электроэнергию с 12 сентября

Прежние предельные тарифы энергопроизводящих компаний действовали в Казахстане с 1 января 2026 года.