В Казахстане изменился порядок ведения Единого кадастра недвижимости

Министр сельского хозяйства и министр юстиции подписали совместный приказ, которым вносятся изменения в Правила ведения и пользования информационной системой "Единый государственный кадастр недвижимости", сообщает Zakon.kz.

В частности, в новой редакции изложен пункт, устанавливающий порядок ведения информационной системы.

В нем говорится, что посредством Информационной системы "Единый государственный кадастр недвижимости" (ИС ЕГКН) по земельным участкам и объектам недвижимого имущества обеспечивается выполнение следующих функций:

поиск и просмотр электронного дела на земельный участок и его объекты недвижимости, в случае наличия, на основании поступивших в ИС ЕГКН данных от МИО, проектно-сметной документации планируемых сооружений, и последующая передача документа в Электронный архив дел;

поиск и просмотр учетной карточки земельного участка с определением идентификационных характеристик и привязкой объекта на карте (по адресу и/или кадастровому номеру);

поиск и просмотр электронного документа земельно-кадастрового плана, кадастрового паспорта с описывающими объект атрибутами;

хранение и отображение истории (в том числе автоматическое) необходимой атрибутивной информации по земельному участку и связанных с ним объектами недвижимого имущества, на основании данных заявителей, проведенных работ по технической инвентаризации и государственному техническому обследованию, данных МИО и уполномоченных органов в сфере земельных отношений и градостроения;

ведение объекта права на земельный участок или объект недвижимости, обновления данных (в том числе автоматическое) на основании действий по регистрации прав и обременений;

привязка заявлений и совершенных изменений с земельным участком и связанных с ним объектами недвижимости;

ведение истории присвоения, изменения кадастровых номеров, РКА, адресов и прочей атрибутивной информации;

отслеживание истории использования кадастровых документов;

отслеживание истории изменений прав, обременений и юридических притязаний;

учет правоустанавливающих документов и решений МИО;

предоставление информации об изготовлении идентификационного документа на земельный участок;

предоставление сведений о качественном состоянии;

предоставление сведений оценочной стоимости земельного участка;

представление информации о принадлежности земельного участка;

представление кадастровой информации на земельный участок.

Указывается, что сведения об объектах учета и документах подлежат хранению в базе данных в течение времени, определенного для каждого вида или группы документов в соответствии с перечнем типовых документов, образующихся в деятельности государственных и негосударственных организаций, с указанием срока хранения и Правил документирования, управления документацией и использования систем электронного документооборота в государственных и негосударственных организациях.

При этом отмечается, что в ИС ЕГКН должна быть реализована возможность восстановления архивных данных.

Приказ вводится в действие с 18 марта 2024 года.

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