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Законодательство РК

Как будет работать Единый государственный кадастр недвижимости

Утверждены Правила ведения и пользования информационной системой "Единый государственный кадастр недвижимости" Фото: freepik
Министр сельского хозяйства и министр юстиции подписали совместный приказ "Об утверждении Правил ведения и пользования информационной системой "Единый государственный кадастр недвижимости", сообщает Zakon.kz.

В Правилах говорится, что информационная система "Единый государственный кадастр недвижимости" (ИС ЕГКН) – информационная система, содержащая сведения земельного и правового кадастров, порядок ведения которых определяется Земельным кодексом и законом "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество".

Информационная система состоит из 16 подсистем:

  • "Кадастровый документооборот";
  • "Земельно-кадастровые работы и техническое обследование объектов недвижимости";
  • "Адресная система";
  • "Администрирование";
  • "Нормативно-справочная информация";
  • Интеграционный модуль (в т.ч. взаимодействие с внешними системами, а также предоставление API для доступа сторонних систем к характеристикам данных ИС ЕГКН);
  • "Картографический модуль";
  • "Кадастровое дело";
  • "Управление качеством";
  • "Публичная кадастровая карта" (Цифровая кадастровая карта) – наполнение проводится на постоянной основе по мере предоставления картографической продукции (растровой, векторной);
  • "Модуль блокчейн";
  • "Электронный архив дел";
  • "Аналитика и отчетность";
  • "Оценка недвижимости";
  • "Реестр движимого имущества";
  • "Мобильное приложение".

Порядок ведения информационной системы

Какие процессы уже автоматизированы в ИС ЕГКН:

  • формирование, ведение и закрытие электронных кадастровых дел;
  • оцифровка архивных дел в бумажном формате, ведение и наполнение электронного архива;
  • планирование и назначение ресурсов для выезда на местность для проведения земельно-кадастровых работ и технического обследования недвижимости, установление границ на местности, осуществления мониторинга земель;
  • проведение земельно-кадастровых работ и технического обследования объектов недвижимости, ведение полевых журналов посредством мобильного приложения;
  • проведение камеральных работ по разработке земельно-кадастровых планов, кадастровых паспортов, проектов землеустройства в рамках предоставления земельных участков, объединения и разделения земельных участков;
  • осуществление оценки земельных участков и объектов недвижимого имущества для целей налогообложения;
  • осуществление кадастровой оценки земельных участков необходимой для исчисления платы за возмездное предоставление (продажу) права частной собственности на земельный участок или права временного возмездного землепользования (аренды) в рамках государственных услуг по предоставлению земельных участков;
  • осуществление предварительного выбора земельного участка, учет правоустанавливающих документов (решений местных исполнительных органов (МИО) на земельный участок в электронном формате в рамках государственных услуг по предоставлению земельных участков;
  • регистрация возникновения, изменения или прекращения прав (обременении прав) на недвижимое имущество, формирование уведомлений о регистрации прав (обременений);
  • наполнение инфраструктуры пространственных данных информацией из единого кадастра недвижимости и предоставление сведений по запросу лицам в соответствии с требованиями закона "О персональных данных и их защите";
  • предоставление сведений, в т.ч. посредством реализации взаимодействия ИС ЕГКН с ИС и БД государственных органов и организаций;
  • анализ данных (в т.ч. пространственных) и автоматизированное формирование и предоставление отчетов из ИС ЕГКН.

Какие функции доступны при помощи ИС ЕГКН по земельным участкам и объектам недвижимости:

  • поиск и просмотр электронного дела на земельный участок и его объекты недвижимости, в случае наличия, на основании поступивших в ИС ЕГКН данных от МИО, проектно-сметной документации планируемых сооружений, и последующая передача документа в Электронный архив дел;
  • поиск и просмотр учетной карточки земельного участка с определением идентификационных характеристик и привязкой объекта на карте (по адресу и/или кадастровому номеру);
  • поиск и просмотр электронного документа земельно-кадастрового плана, кадастрового паспорта с описывающими объект атрибутами;
  • хранение и отображение истории (в т.ч. автоматическое) необходимой атрибутивной информации по земельному участку и связанных с ним объектами недвижимого имущества, на основании данных заявителей, проведенных работ по технической инвентаризации и государственному техническому обследованию, данных МИО и уполномоченных органов в сфере земельных отношений и градостроения;
  • ведение объекта права на земельный участок или объект недвижимости, обновления данных (в том числе автоматическое) на основании действий по регистрации прав и обременений;
  • привязка заявлений и совершенных изменений с земельным участком и связанных с ним объектами недвижимости;
  • ведение истории присвоения, изменения кадастровых номеров, РКА, адресов и прочей атрибутивной информации;
  • отслеживание истории использования кадастровых документов;
  • отслеживание истории изменений прав, обременений и юридических притязаний;
  • учет правоустанавливающих документов и решений МИО;
  • предоставление информации об изготовлении идентификационного документа на земельный участок;
  • предоставление сведений о качественном состоянии;
  • предоставление сведений оценочной стоимости земельного участка;
  • представление информации о принадлежности земельного участка;
  • представление кадастровой информации на земельный участок.

При этом сведения об объектах учета и документах должны храниться в базе данных в течение времени, определенного для каждого вида или группы документов. Кроме того в ИС ЕГКН должна быть реализована возможность восстановления архивных данных.

Перед опубликованием в интернете данные ИС ЕГКН подвергаются предварительной подготовке, заключающейся в совмещении границ земельных участков и границ единиц кадастрового деления с единой электронной картографической основой.

Общедоступные информационно-справочные сведения ИС ЕГКН обо всех учтённых объектах недвижимости, не содержащие государственных секретов и иных ограничений, предоставляются пользователям посредством подсистемы "Публичная кадастровая карта", которая в режиме онлайн обновляется и актуализируется.

ИС ЕГКН интегрирована с рядом других государственных информационных систем, среди которых, в частности, следующие:

  • Государственная база данных "Физические лица" (ГБД ФЛ);
  • Государственная база данных "Юридические лица" (ГБД ЮЛ);
  • Информационная система государственного земельного кадастра (ИС ГЗК)
  • Единая нотариальная информационная система (ЕНИС);
  • Интегрированная информационная система "Центр обслуживания населения" (ИИС ЦОН);
  • Информационная система "Реестр государственного имущества" (ИС РГИ);
  • Информационная система "Интегрированная база данных" (ИС "ИБД");
  • Информационная система "Платежный шлюз электронного правительства" (ПШЭП);
  • Веб-портал "электронного правительства" (ПЭП);
  • Электронная торговая площадка (ЭТП);
  • Автоматизированная информационная система "Государственный градостроительный кадастр" (АИС ГГК);
  • Интегрированная информационная система "е-Статистика" (ИИС "е-Статистика");
  • Информационная аналитическая система "Төрелік" Судебных органов РК (ИАС "Төрелік");
  • Информационная система Министерства труда и социальной защиты населения РК (ИС МТСЗН);
  • Информационная система "Единая информационная система охраны окружающей среды" (ЕИС ООС);
  • Информационная система "Государственный кадастр природных ресурсов" (ИС ГКПР);
  • Информационная система "WEB-Портал" ("Налоговый кошелек" (eSalyq);
  • Автоматизированная интегрированная информационная система "Электронные государственные закупки";
  • Государственное кредитное бюро;
  • Информационная система Акционерного общества "Kaspi Bank";
  • Информационная система Акционерного общества "Казпочта";
  • Информационная система "Реестр бизнес-партнеров";
  • НПП "Атамекен" и еще ряд других.

Обеспечение безопасности при работе с информационной системой

Отдельное внимание уделено вопросам безопасности и доступа к информации. Так, при использовании основного пароля пользователь ИС ЕГКН руководствуется требованиями:

  • запомнить свой основной пароль;
  • не сохранять и не передавать основной пароль, ЭЦП другим лицам;
  • в случае утраты/компрометации основного пароля, пароля от ЭЦП незамедлительно оповещать непосредственное руководство о данном факте;
  • не реже одного раза в месяц производить смену основного пароля;
  • при смене основного пароля, соблюдать требования, описанные в главе 9 настоящих Правил;
  • при вводе основного пароля исключать его наблюдение посторонними лицами и техническими средствами;
  • обеспечивать конфиденциальность и сохранность основного пароля.

Пользователям ИС ЕГКН не допускается:

  • работать под чужим логином, ЭЦП и/или паролем. В случае, если руководитель пользователя ИС ЕГКН предлагает пользователю ИС ЕГКН работать под чужим логином, ЭЦП и/или паролем, пользователь ИС ЕГКН вправе потребовать письменного указания (приказа) руководителя и не приступать к работе до получения такого указания (приказа);
  • сообщать другим администраторам и пользователям ИС ЕГКН основной пароль, пароль от ЭЦП;
  • записывать основной пароль, пароль от ЭЦП на бумаге, в файле, электронной записной книжке и других носителях информации, в том числе на предметах;
  • включать основной пароль в сценарии автоматического входа в систему;
  • покидая рабочее место оставлять ИС ЕГКН разблокированной.

Пользователь ИС ЕГКН с вновь созданной учетной записью при первом входе в систему сменяет первичный пароль, заданный администратором ИС ЕГКН. Не допускается генерировать основные пароли компьютерными программами и посторонними лицами.

Внеплановая смена основного пароля пользователя ИС ЕГКН производится в случае компрометации его основного пароля или при изменении полномочий.

Администратор открывает доступ в ИС ЕГКН в том случае, если при смене пароля пользователь соблюдает нижеуказанные требования сложности паролей:

  • длина пароля должна быть не менее 8 символов;
  • пароль в обязательном порядке должен содержать символы, относящиеся к трем из следующих четырех категорий: латинские заглавные буквы (A - Z), латинские строчные буквы (a - z), цифры (0 - 9), отличные от букв и цифр символы (например,!, $, #, %);
  • недопустимыми символами являются: " / \ [ ]:; | =, + *? <>;
  • не допускается использовать в качестве пароля "пустой" пароль;
  • пароль не может содержать имя учетной записи пользователя или фрагменты имени пользователя длиной больше двух символов и/или включать в себя легко вычисляемые сочетания символов (имена и даты рождения своей личности и своих родственников, номера автомобилей, телефонов и так далее), которые можно угадать, основываясь на информацию о пользователе, а также стандартное расположение букв на клавиатуре (zyxwvuts, 123, 123321, qwerty);
  • не допускается выбирать пароли, которые уже использовались ранее;
  • при смене пароля новое значение должно отличаться от предыдущего не менее чем в 5 позициях.

Совместный приказ вводится в действие 9 сентября 2023 года.

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