Как будет работать Единый государственный кадастр недвижимости

Министр сельского хозяйства и министр юстиции подписали совместный приказ "Об утверждении Правил ведения и пользования информационной системой "Единый государственный кадастр недвижимости", сообщает Zakon.kz.

В Правилах говорится, что информационная система "Единый государственный кадастр недвижимости" (ИС ЕГКН) – информационная система, содержащая сведения земельного и правового кадастров, порядок ведения которых определяется Земельным кодексом и законом "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество".

Информационная система состоит из 16 подсистем:

"Кадастровый документооборот";

"Земельно-кадастровые работы и техническое обследование объектов недвижимости";

"Адресная система";

"Администрирование";

"Нормативно-справочная информация";

Интеграционный модуль (в т.ч. взаимодействие с внешними системами, а также предоставление API для доступа сторонних систем к характеристикам данных ИС ЕГКН);

"Картографический модуль";

"Кадастровое дело";

"Управление качеством";

"Публичная кадастровая карта" (Цифровая кадастровая карта) – наполнение проводится на постоянной основе по мере предоставления картографической продукции (растровой, векторной);

"Модуль блокчейн";

"Электронный архив дел";

"Аналитика и отчетность";

"Оценка недвижимости";

"Реестр движимого имущества";

"Мобильное приложение".

Порядок ведения информационной системы

Какие процессы уже автоматизированы в ИС ЕГКН:

формирование, ведение и закрытие электронных кадастровых дел;

оцифровка архивных дел в бумажном формате, ведение и наполнение электронного архива;

планирование и назначение ресурсов для выезда на местность для проведения земельно-кадастровых работ и технического обследования недвижимости, установление границ на местности, осуществления мониторинга земель;

проведение земельно-кадастровых работ и технического обследования объектов недвижимости, ведение полевых журналов посредством мобильного приложения;

проведение камеральных работ по разработке земельно-кадастровых планов, кадастровых паспортов, проектов землеустройства в рамках предоставления земельных участков, объединения и разделения земельных участков;

осуществление оценки земельных участков и объектов недвижимого имущества для целей налогообложения;

осуществление кадастровой оценки земельных участков необходимой для исчисления платы за возмездное предоставление (продажу) права частной собственности на земельный участок или права временного возмездного землепользования (аренды) в рамках государственных услуг по предоставлению земельных участков;

осуществление предварительного выбора земельного участка, учет правоустанавливающих документов (решений местных исполнительных органов (МИО) на земельный участок в электронном формате в рамках государственных услуг по предоставлению земельных участков;

регистрация возникновения, изменения или прекращения прав (обременении прав) на недвижимое имущество, формирование уведомлений о регистрации прав (обременений);

наполнение инфраструктуры пространственных данных информацией из единого кадастра недвижимости и предоставление сведений по запросу лицам в соответствии с требованиями закона "О персональных данных и их защите";

предоставление сведений, в т.ч. посредством реализации взаимодействия ИС ЕГКН с ИС и БД государственных органов и организаций;

анализ данных (в т.ч. пространственных) и автоматизированное формирование и предоставление отчетов из ИС ЕГКН.

Какие функции доступны при помощи ИС ЕГКН по земельным участкам и объектам недвижимости:

поиск и просмотр электронного дела на земельный участок и его объекты недвижимости, в случае наличия, на основании поступивших в ИС ЕГКН данных от МИО, проектно-сметной документации планируемых сооружений, и последующая передача документа в Электронный архив дел;

поиск и просмотр учетной карточки земельного участка с определением идентификационных характеристик и привязкой объекта на карте (по адресу и/или кадастровому номеру);

поиск и просмотр электронного документа земельно-кадастрового плана, кадастрового паспорта с описывающими объект атрибутами;

хранение и отображение истории (в т.ч. автоматическое) необходимой атрибутивной информации по земельному участку и связанных с ним объектами недвижимого имущества, на основании данных заявителей, проведенных работ по технической инвентаризации и государственному техническому обследованию, данных МИО и уполномоченных органов в сфере земельных отношений и градостроения;

ведение объекта права на земельный участок или объект недвижимости, обновления данных (в том числе автоматическое) на основании действий по регистрации прав и обременений;

привязка заявлений и совершенных изменений с земельным участком и связанных с ним объектами недвижимости;

ведение истории присвоения, изменения кадастровых номеров, РКА, адресов и прочей атрибутивной информации;

отслеживание истории использования кадастровых документов;

отслеживание истории изменений прав, обременений и юридических притязаний;

учет правоустанавливающих документов и решений МИО;

предоставление информации об изготовлении идентификационного документа на земельный участок;

предоставление сведений о качественном состоянии;

предоставление сведений оценочной стоимости земельного участка;

представление информации о принадлежности земельного участка;

представление кадастровой информации на земельный участок.

При этом сведения об объектах учета и документах должны храниться в базе данных в течение времени, определенного для каждого вида или группы документов. Кроме того в ИС ЕГКН должна быть реализована возможность восстановления архивных данных.

Перед опубликованием в интернете данные ИС ЕГКН подвергаются предварительной подготовке, заключающейся в совмещении границ земельных участков и границ единиц кадастрового деления с единой электронной картографической основой.

Общедоступные информационно-справочные сведения ИС ЕГКН обо всех учтённых объектах недвижимости, не содержащие государственных секретов и иных ограничений, предоставляются пользователям посредством подсистемы "Публичная кадастровая карта", которая в режиме онлайн обновляется и актуализируется.

ИС ЕГКН интегрирована с рядом других государственных информационных систем, среди которых, в частности, следующие:

Государственная база данных "Физические лица" (ГБД ФЛ);

Государственная база данных "Юридические лица" (ГБД ЮЛ);

Информационная система государственного земельного кадастра (ИС ГЗК)

Единая нотариальная информационная система (ЕНИС);

Интегрированная информационная система "Центр обслуживания населения" (ИИС ЦОН);

Информационная система "Реестр государственного имущества" (ИС РГИ);

Информационная система "Интегрированная база данных" (ИС "ИБД");

Информационная система "Платежный шлюз электронного правительства" (ПШЭП);

Веб-портал "электронного правительства" (ПЭП);

Электронная торговая площадка (ЭТП);

Автоматизированная информационная система "Государственный градостроительный кадастр" (АИС ГГК);

Интегрированная информационная система "е-Статистика" (ИИС "е-Статистика");

Информационная аналитическая система "Төрелік" Судебных органов РК (ИАС "Төрелік");

Информационная система Министерства труда и социальной защиты населения РК (ИС МТСЗН);

Информационная система "Единая информационная система охраны окружающей среды" (ЕИС ООС);

Информационная система "Государственный кадастр природных ресурсов" (ИС ГКПР);

Информационная система "WEB-Портал" ("Налоговый кошелек" (eSalyq);

Автоматизированная интегрированная информационная система "Электронные государственные закупки";

Государственное кредитное бюро;

Информационная система Акционерного общества "Kaspi Bank";

Информационная система Акционерного общества "Казпочта";

Информационная система "Реестр бизнес-партнеров";

НПП "Атамекен" и еще ряд других.

Обеспечение безопасности при работе с информационной системой

Отдельное внимание уделено вопросам безопасности и доступа к информации. Так, при использовании основного пароля пользователь ИС ЕГКН руководствуется требованиями:

запомнить свой основной пароль;

не сохранять и не передавать основной пароль, ЭЦП другим лицам;

в случае утраты/компрометации основного пароля, пароля от ЭЦП незамедлительно оповещать непосредственное руководство о данном факте;

не реже одного раза в месяц производить смену основного пароля;

при смене основного пароля, соблюдать требования, описанные в главе 9 настоящих Правил;

при вводе основного пароля исключать его наблюдение посторонними лицами и техническими средствами;

обеспечивать конфиденциальность и сохранность основного пароля.

Пользователям ИС ЕГКН не допускается:

работать под чужим логином, ЭЦП и/или паролем. В случае, если руководитель пользователя ИС ЕГКН предлагает пользователю ИС ЕГКН работать под чужим логином, ЭЦП и/или паролем, пользователь ИС ЕГКН вправе потребовать письменного указания (приказа) руководителя и не приступать к работе до получения такого указания (приказа);

сообщать другим администраторам и пользователям ИС ЕГКН основной пароль, пароль от ЭЦП;

записывать основной пароль, пароль от ЭЦП на бумаге, в файле, электронной записной книжке и других носителях информации, в том числе на предметах;

включать основной пароль в сценарии автоматического входа в систему;

покидая рабочее место оставлять ИС ЕГКН разблокированной.

Пользователь ИС ЕГКН с вновь созданной учетной записью при первом входе в систему сменяет первичный пароль, заданный администратором ИС ЕГКН. Не допускается генерировать основные пароли компьютерными программами и посторонними лицами.

Внеплановая смена основного пароля пользователя ИС ЕГКН производится в случае компрометации его основного пароля или при изменении полномочий.

Администратор открывает доступ в ИС ЕГКН в том случае, если при смене пароля пользователь соблюдает нижеуказанные требования сложности паролей:

длина пароля должна быть не менее 8 символов;

пароль в обязательном порядке должен содержать символы, относящиеся к трем из следующих четырех категорий: латинские заглавные буквы (A - Z), латинские строчные буквы (a - z), цифры (0 - 9), отличные от букв и цифр символы (например,!, $, #, %);

недопустимыми символами являются: " / \ [ ]:; | =, + *? <>;

не допускается использовать в качестве пароля "пустой" пароль;

пароль не может содержать имя учетной записи пользователя или фрагменты имени пользователя длиной больше двух символов и/или включать в себя легко вычисляемые сочетания символов (имена и даты рождения своей личности и своих родственников, номера автомобилей, телефонов и так далее), которые можно угадать, основываясь на информацию о пользователе, а также стандартное расположение букв на клавиатуре (zyxwvuts, 123, 123321, qwerty);

не допускается выбирать пароли, которые уже использовались ранее;

при смене пароля новое значение должно отличаться от предыдущего не менее чем в 5 позициях.

Совместный приказ вводится в действие 9 сентября 2023 года.