Как будет работать Единый государственный кадастр недвижимости
В Правилах говорится, что информационная система "Единый государственный кадастр недвижимости" (ИС ЕГКН) – информационная система, содержащая сведения земельного и правового кадастров, порядок ведения которых определяется Земельным кодексом и законом "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество".
Информационная система состоит из 16 подсистем:
- "Кадастровый документооборот";
- "Земельно-кадастровые работы и техническое обследование объектов недвижимости";
- "Адресная система";
- "Администрирование";
- "Нормативно-справочная информация";
- Интеграционный модуль (в т.ч. взаимодействие с внешними системами, а также предоставление API для доступа сторонних систем к характеристикам данных ИС ЕГКН);
- "Картографический модуль";
- "Кадастровое дело";
- "Управление качеством";
- "Публичная кадастровая карта" (Цифровая кадастровая карта) – наполнение проводится на постоянной основе по мере предоставления картографической продукции (растровой, векторной);
- "Модуль блокчейн";
- "Электронный архив дел";
- "Аналитика и отчетность";
- "Оценка недвижимости";
- "Реестр движимого имущества";
- "Мобильное приложение".
Порядок ведения информационной системы
Какие процессы уже автоматизированы в ИС ЕГКН:
- формирование, ведение и закрытие электронных кадастровых дел;
- оцифровка архивных дел в бумажном формате, ведение и наполнение электронного архива;
- планирование и назначение ресурсов для выезда на местность для проведения земельно-кадастровых работ и технического обследования недвижимости, установление границ на местности, осуществления мониторинга земель;
- проведение земельно-кадастровых работ и технического обследования объектов недвижимости, ведение полевых журналов посредством мобильного приложения;
- проведение камеральных работ по разработке земельно-кадастровых планов, кадастровых паспортов, проектов землеустройства в рамках предоставления земельных участков, объединения и разделения земельных участков;
- осуществление оценки земельных участков и объектов недвижимого имущества для целей налогообложения;
- осуществление кадастровой оценки земельных участков необходимой для исчисления платы за возмездное предоставление (продажу) права частной собственности на земельный участок или права временного возмездного землепользования (аренды) в рамках государственных услуг по предоставлению земельных участков;
- осуществление предварительного выбора земельного участка, учет правоустанавливающих документов (решений местных исполнительных органов (МИО) на земельный участок в электронном формате в рамках государственных услуг по предоставлению земельных участков;
- регистрация возникновения, изменения или прекращения прав (обременении прав) на недвижимое имущество, формирование уведомлений о регистрации прав (обременений);
- наполнение инфраструктуры пространственных данных информацией из единого кадастра недвижимости и предоставление сведений по запросу лицам в соответствии с требованиями закона "О персональных данных и их защите";
- предоставление сведений, в т.ч. посредством реализации взаимодействия ИС ЕГКН с ИС и БД государственных органов и организаций;
- анализ данных (в т.ч. пространственных) и автоматизированное формирование и предоставление отчетов из ИС ЕГКН.
Какие функции доступны при помощи ИС ЕГКН по земельным участкам и объектам недвижимости:
- поиск и просмотр электронного дела на земельный участок и его объекты недвижимости, в случае наличия, на основании поступивших в ИС ЕГКН данных от МИО, проектно-сметной документации планируемых сооружений, и последующая передача документа в Электронный архив дел;
- поиск и просмотр учетной карточки земельного участка с определением идентификационных характеристик и привязкой объекта на карте (по адресу и/или кадастровому номеру);
- поиск и просмотр электронного документа земельно-кадастрового плана, кадастрового паспорта с описывающими объект атрибутами;
- хранение и отображение истории (в т.ч. автоматическое) необходимой атрибутивной информации по земельному участку и связанных с ним объектами недвижимого имущества, на основании данных заявителей, проведенных работ по технической инвентаризации и государственному техническому обследованию, данных МИО и уполномоченных органов в сфере земельных отношений и градостроения;
- ведение объекта права на земельный участок или объект недвижимости, обновления данных (в том числе автоматическое) на основании действий по регистрации прав и обременений;
- привязка заявлений и совершенных изменений с земельным участком и связанных с ним объектами недвижимости;
- ведение истории присвоения, изменения кадастровых номеров, РКА, адресов и прочей атрибутивной информации;
- отслеживание истории использования кадастровых документов;
- отслеживание истории изменений прав, обременений и юридических притязаний;
- учет правоустанавливающих документов и решений МИО;
- предоставление информации об изготовлении идентификационного документа на земельный участок;
- предоставление сведений о качественном состоянии;
- предоставление сведений оценочной стоимости земельного участка;
- представление информации о принадлежности земельного участка;
- представление кадастровой информации на земельный участок.
При этом сведения об объектах учета и документах должны храниться в базе данных в течение времени, определенного для каждого вида или группы документов. Кроме того в ИС ЕГКН должна быть реализована возможность восстановления архивных данных.
Перед опубликованием в интернете данные ИС ЕГКН подвергаются предварительной подготовке, заключающейся в совмещении границ земельных участков и границ единиц кадастрового деления с единой электронной картографической основой.
Общедоступные информационно-справочные сведения ИС ЕГКН обо всех учтённых объектах недвижимости, не содержащие государственных секретов и иных ограничений, предоставляются пользователям посредством подсистемы "Публичная кадастровая карта", которая в режиме онлайн обновляется и актуализируется.
ИС ЕГКН интегрирована с рядом других государственных информационных систем, среди которых, в частности, следующие:
- Государственная база данных "Физические лица" (ГБД ФЛ);
- Государственная база данных "Юридические лица" (ГБД ЮЛ);
- Информационная система государственного земельного кадастра (ИС ГЗК)
- Единая нотариальная информационная система (ЕНИС);
- Интегрированная информационная система "Центр обслуживания населения" (ИИС ЦОН);
- Информационная система "Реестр государственного имущества" (ИС РГИ);
- Информационная система "Интегрированная база данных" (ИС "ИБД");
- Информационная система "Платежный шлюз электронного правительства" (ПШЭП);
- Веб-портал "электронного правительства" (ПЭП);
- Электронная торговая площадка (ЭТП);
- Автоматизированная информационная система "Государственный градостроительный кадастр" (АИС ГГК);
- Интегрированная информационная система "е-Статистика" (ИИС "е-Статистика");
- Информационная аналитическая система "Төрелік" Судебных органов РК (ИАС "Төрелік");
- Информационная система Министерства труда и социальной защиты населения РК (ИС МТСЗН);
- Информационная система "Единая информационная система охраны окружающей среды" (ЕИС ООС);
- Информационная система "Государственный кадастр природных ресурсов" (ИС ГКПР);
- Информационная система "WEB-Портал" ("Налоговый кошелек" (eSalyq);
- Автоматизированная интегрированная информационная система "Электронные государственные закупки";
- Государственное кредитное бюро;
- Информационная система Акционерного общества "Kaspi Bank";
- Информационная система Акционерного общества "Казпочта";
- Информационная система "Реестр бизнес-партнеров";
- НПП "Атамекен" и еще ряд других.
Обеспечение безопасности при работе с информационной системой
Отдельное внимание уделено вопросам безопасности и доступа к информации. Так, при использовании основного пароля пользователь ИС ЕГКН руководствуется требованиями:
- запомнить свой основной пароль;
- не сохранять и не передавать основной пароль, ЭЦП другим лицам;
- в случае утраты/компрометации основного пароля, пароля от ЭЦП незамедлительно оповещать непосредственное руководство о данном факте;
- не реже одного раза в месяц производить смену основного пароля;
- при смене основного пароля, соблюдать требования, описанные в главе 9 настоящих Правил;
- при вводе основного пароля исключать его наблюдение посторонними лицами и техническими средствами;
- обеспечивать конфиденциальность и сохранность основного пароля.
Пользователям ИС ЕГКН не допускается:
- работать под чужим логином, ЭЦП и/или паролем. В случае, если руководитель пользователя ИС ЕГКН предлагает пользователю ИС ЕГКН работать под чужим логином, ЭЦП и/или паролем, пользователь ИС ЕГКН вправе потребовать письменного указания (приказа) руководителя и не приступать к работе до получения такого указания (приказа);
- сообщать другим администраторам и пользователям ИС ЕГКН основной пароль, пароль от ЭЦП;
- записывать основной пароль, пароль от ЭЦП на бумаге, в файле, электронной записной книжке и других носителях информации, в том числе на предметах;
- включать основной пароль в сценарии автоматического входа в систему;
- покидая рабочее место оставлять ИС ЕГКН разблокированной.
Пользователь ИС ЕГКН с вновь созданной учетной записью при первом входе в систему сменяет первичный пароль, заданный администратором ИС ЕГКН. Не допускается генерировать основные пароли компьютерными программами и посторонними лицами.
Внеплановая смена основного пароля пользователя ИС ЕГКН производится в случае компрометации его основного пароля или при изменении полномочий.
Администратор открывает доступ в ИС ЕГКН в том случае, если при смене пароля пользователь соблюдает нижеуказанные требования сложности паролей:
- длина пароля должна быть не менее 8 символов;
- пароль в обязательном порядке должен содержать символы, относящиеся к трем из следующих четырех категорий: латинские заглавные буквы (A - Z), латинские строчные буквы (a - z), цифры (0 - 9), отличные от букв и цифр символы (например,!, $, #, %);
- недопустимыми символами являются: " / \ [ ]:; | =, + *? <>;
- не допускается использовать в качестве пароля "пустой" пароль;
- пароль не может содержать имя учетной записи пользователя или фрагменты имени пользователя длиной больше двух символов и/или включать в себя легко вычисляемые сочетания символов (имена и даты рождения своей личности и своих родственников, номера автомобилей, телефонов и так далее), которые можно угадать, основываясь на информацию о пользователе, а также стандартное расположение букв на клавиатуре (zyxwvuts, 123, 123321, qwerty);
- не допускается выбирать пароли, которые уже использовались ранее;
- при смене пароля новое значение должно отличаться от предыдущего не менее чем в 5 позициях.
Совместный приказ вводится в действие 9 сентября 2023 года.