Чиновник заплатил подрядчику 427 млн тенге за неотремонтированную дорогу

Прокуроры Северо-Казахстанской области выявили нарушения в сфере автомобильных дорог, сообщает Zakon.kz.

Как следует из сообщения, опубликованного 8 ноября 2023 года на сайте надзорного органа, в нарушение требований Закона РК "Об автомобильных дорогах" должностные лица Отдела ЖКХ Петропавловска подписывали акты выполненных работ за текущий и средний ремонт 20-ти улиц города, которые фактически не соответствовали установленным нормам Национального стандарта РК.

В другом случае эти должностные лица, вопреки требованиям закона, принимали у подрядных организаций работы по текущему ремонту улиц областного центра без сертификата соответствия на асфальтобетонную смесь.

"В районе Г. Мусрепова в 2022 году прокурорской проверкой выявлен факт хищения бюджетных средств, выделенных на ремонт автомобильных дорог. Руководителем Отдела ЖКХ района, вопреки требованиям Закона РК "О государственных закупках", произведена оплата за ремонт автомобильных дорог в размере 427 млн тенге, по которому работы фактически не выполнены". Прокуратура Северо-Казахстанской области

По материалам надзорного органа Департаментом экономических расследований по СКО зарегистрировано досудебное расследование по факту хищения бюджетных средств в отношении руководителя Отдела ЖКХ, директора подрядной организации и эксперта технического надзора.

"Приговором Петропавловского городского суда от 10 октября текущего года данные лица признаны виновными в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного п. 2 ч. 4 ст. 189 ("Присвоение или растрата вверенного чужого имущества". – Прим. ред.) УК РК, с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на семь лет каждому". Прокуратура Северо-Казахстанской области

По акту надзорного органа принимаются меры по устранению допущенных нарушений.

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