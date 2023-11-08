Мажилис ратифицировал поправки в соглашение Казахстана и России по поставкам нефти и нефтепродуктов

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты 8 ноября ратифицировали изменения в соглашение между правительствами Казахстана и Российской Федерации о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов. Документ направлен в Сенат, сообщает Zakon.kz.

Депутаты Мажилиса одобрили проект закона "О ратификации протокола о внесении изменения в Соглашение между правительством Казахстана и правительством России о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в РК от 9 декабря 2010 года".

"Протокол о внесении изменения в соглашение подписан в Москве 18 июля 2022 года. Основной целью протокола является исключение в статье 3 соглашения применения в России временного периодического таможенного декларирования при поставках российских нефтепродуктов в Казахстан", – сообщил министр энергетики Алмасадам Саткалиев.

В заключении профильного комитета Мажилиса сказано, что в соответствии с протоколом абзац второй статьи 3 соглашения изложен в следующей редакции:

"Нефть и нефтепродукты, классифицируемые в группе 27 единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, вывозимые из Российской Федерации в Республику Казахстан (за исключением указанных товаров, вывозимых в качестве припасов), в целях учета подлежат таможенному декларированию в Российской Федерации, как если бы они вывозились за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза, без применения временного периодического таможенного декларирования, установленного законодательством Российской Федерации, за исключением вывоза нефти и нефтепродуктов трубопроводным транспортом в 2022 – 2024 годах".

Документ направлен на рассмотрение Сената.