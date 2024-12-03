Казахстан возобновил поставки нефти и нефтепродуктов из России

Правительство постановлением от 25 ноября 2024 года одобрило проект Протокола о возобновлении действия Соглашения между правительством РК и правительством РФ о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в РК, сообщает Zakon.kz.

В тексте говорится:

Одобрить прилагаемый проект Протокола о возобновлении действия Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Казахстан от 9 декабря 2010 года и внесении в него изменений.

От имени правительства РК протокол уполномочен подписать министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев.

В Протоколе предусматривается, что Соглашение будет действовать по 1 января 2028 года. По окончании этого срока оно автоматически продлевается на пятилетние периоды до тех пор, пока одна из Сторон письменно не уведомит другую Сторону о своем намерении прекратить его действие не менее чем за шесть месяцев до истечения первоначального срока действия или последующего очередного пятилетнего периода.

Постановление введено в действие с 25 ноября 2024 года.

Ранее мы сообщали, что в рамках Индикативного баланса между министерствами энергетики Казахстана и России предусматривается возможность импорта в 2024 году: автобензинов – 285 тыс. тонн, авиатоплива – 300 тыс. тонн, дизтоплива – 450 тыс. тонн, битума – 500 тыс. тонн в пиковые периоды потребления (при необходимости).