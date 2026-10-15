Обновлены правила управления бесхозными отходами
В частности, правила изложены в новой редакции.
Так, говорится, что учет, хранение, оценка, дальнейшее использование бесхозяйных неопасных отходов осуществляется в соответствии с Правилами учета, хранения, оценки и дальнейшего использования имущества, обращенного (поступившего) в собственность государства по отдельным основаниям.
Рекультивация территорий, на которых были размещены объекты неопасных отходов после утилизации или удаления неопасных отходов производится собственниками земельных участков и землепользователями в соответствии с Земельным кодексом РК.
Предусмотрено, что территориальный орган или МИО на его территории выявляет бесхозяйные отходы.
После выявления бесхозяйных отходов МИО или территориальный орган в течение семи календарных дней уведомляет уполномоченный орган.
МИО или территориальный орган с даты выявления бесхозяйных отходов в течение 30 календарных дней обращается в суд с требованием о признании опасных отходов бесхозяйными и передаче их в республиканскую или коммунальную собственность, с указанием объема отходов и класса опасности.
Указывается, что территориальные органы или МИО принимают участие на заседаниях суда о признании таких опасных отходов бесхозяйными и передаче в республиканскую или коммунальную собственность.
При рассмотрении в суде вопроса о признании таких опасных отходов бесхозяйными и передаче в республиканскую или коммунальную собственность, МИО или территориальный орган ходатайствуют перед судом о передаче в республиканскую собственность опасных отходов 1, 2, 3 класса опасности, передаче в коммунальную собственность опасных отходов 4 класса опасности, окончательное решение по передаче в республиканскую или коммунальную собственность принимает суд, с учетом фактических обстоятельств дела.
В течение 15 календарных дней с даты вступления в силу решения суда о признании опасных отходов бесхозяйными и передаче в республиканскую или коммунальную собственность, МИО создается комиссия, в состав которой входят представители уполномоченного органа или его территориального органа, МИО и территориального подразделения.
Комиссия в течение 30 календарных дней с даты начала работы комиссии осуществляет выезд к месту выявления опасных отходов и составляет акт приема бесхозяйных опасных отходов, признанных решением суда бесхозяйными и поступившими в республиканскую или коммунальную собственность.
Передача опасных отходов, принятых в республиканскую или коммунальную собственность, на безвозмездное хранение, осуществляется комиссией путем составления акта о передаче на безвозмездное хранение опасных отходов, признанных решением суда бесхозяйными и поступившими в республиканскую или коммунальную собственность.
Безвозмездное хранение опасных отходов c даты принятия их в республиканскую или коммунальную собственность до даты их утилизации или удаления обеспечивает МИО.
Порядок управления опасными отходами
Управление опасными отходами оператором финансируется за счет средств, поступающих от производителей и импортеров в виде утилизационного платежа на его банковский счет.
Оператор по согласованию с уполномоченным органом ежегодно в срок до 1 августа определяет вид работ и услуг, наименование, количество (объем), местонахождения и иных имеющихся сведений об опасных отходах на следующий год.
Управление опасными отходами, поступивших по решению суда в коммунальную собственность, осуществляется МИО за счет местного бюджета.
Оператор или МИО осуществляет сбор и анализ ценовых предложений на осуществление обследования, сбора, упаковки, или транспортировки, хранения, утилизации в целях формирования необходимого объема финансирования мероприятий по управлению опасными отходами на планируемый период.
Оператор включает сформированный объем финансирования мероприятий по управлению опасными отходами, поступивших по решению суда в республиканскую собственность за счет утилизационных платежей на планируемый период, в инвестиционную политику, план развития и годовой бюджет Оператора на планируемый период в порядке и сроки, установленные законодательством РК и внутренними актами Оператора, регулирующими процесс планирования.
После согласования уполномоченным органом инвестиционной политики и плана развития, а также утверждения указанных документов Советом директоров Оператора, Оператор проводит необходимые процедуры в соответствии с Законом, Правилами осуществления государственных закупок, а также внутренними нормативными документами, регулирующими процесс закупок и экологическим законодательством РК.
В течение 10 календарных дней с даты заключения договора, предусматривающего оказание услуг по обследованию опасных отходов, представители Оператора или МИО совместно с представителями уполномоченного органа или его территориального органа и поставщика осуществляют выезд к месту нахождения опасных отходов с составлением акта о предоставлении доступа к опасным отходам для обследования опасных отходов.
В течение трех календарных дней с даты заключения договора, предусматривающего оказание услуг по утилизации или удалению опасных отходов, Оператор или МИО направляет на адрес электронной почты поставщика, указанный в договоре, копии паспорта опасных отходов.
По договору, предусматривающему оказание услуг по утилизации или удалению опасных отходов, представители Оператора или МИО совместно с представителями территориального органа и поставщика осуществляют выезд:
- до начала оказания услуг на место нахождения опасных отходов для передачи опасных отходов поставщику, с составлением акта приема-передачи опасных отходов на утилизацию или удаление;
- для присутствия на одном из этапов обезвреживания, утилизации или удаления опасных отходов на оборудовании (установке) или)полигоне с составлением акта;
- по завершению вывоза опасных отходов к месту прежнего места нахождения опасных отходов – для визуального осмотра на предмет наличия или отсутствия опасных отходов, с составлением акта по форме.
За три календарных дня до осуществления выезда, Оператор или МИО направляет лицу, на территории которого осуществляется безвозмездное хранение опасных отходов, уведомление с указанием данных представителей поставщика, которым необходимо предоставить доступ к опасным отходам.
Поставщик, по итогам оказанных услуг государственных закупок направляет Оператору или МИО акт оказанных услуг с приложением следующих документов:
- в случае обследования опасных отходов – отчет по обследованию опасных отходов;
- в случае сбора, транспортировки, хранения, обезвреживания, утилизации, удаления опасных отходов – отчет об оказанных услугах.
При хранении, утилизации и удалении опасных отходов, в случае необходимости, осуществляется их упаковка (переупаковка).
Оператор или МИО с участием представителей территориального органа (по согласованию) ежегодно, в срок не позднее 1 октября, осуществляют выезд на место нахождения опасных отходов проводят визуальный осмотр опасных отходов, по итогам которого составляют акт по форме и направляет в уполномоченный орган в течение трех рабочих дней с даты подписания акта.
Рекультивация территорий, на которых размещались опасные отходы, поступившие в республиканскую или коммунальную собственность, после их утилизации или удаления, производится собственниками земельных участков и землепользователями в соответствии с требованиями Земельного кодекса.
Приказ вводится в действие с 25 октября 2026 года.