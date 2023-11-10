Новый железнодорожный пункт пропуска откроют на границе с Китаем
В частности, в приложении к соглашению о пунктах пропуска на казахстанско-китайской государственной границе раздел "Железнодорожные пункты пропуска" дополняется строкой:
- Пункт "Бахты", Абайская область, Урджарский район;
- пункт "Покиту", г. Тачэн Тачэнского округа, СУАР.
Это многосторонний (международный) грузовой круглосуточный пункт пропуска.
Как поясняется, проект разработан с целью дальнейшего развития отношений между Казахстаном и Китаем по перевозкам грузов железнодорожным транспортом, а также увеличения транзитных перевозок грузов через территорию РК.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 23 ноября.
Ранее сообщалось, что с 10 ноября начал действовать безвизовый режим между Казахстаном и Китаем. Согласно договоренности, пребывание в соседней стране без оформления визы может длиться до 30 дней.