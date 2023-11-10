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Законодательство РК

Новый железнодорожный пункт пропуска откроют на границе с Китаем

Новый железнодорожный пункт пропуска откроют на границе с Китаем Фото: phere
Подготовлено постановление правительства о подписании Протокола о внесении дополнения в Соглашение между правительством РК и правительством КНР о пунктах пропуска через казахстанско-китайскую государственную границу и режиме их работы, сообщает Zakon.kz.

В частности, в приложении к соглашению о пунктах пропуска на казахстанско-китайской государственной границе раздел "Железнодорожные пункты пропуска" дополняется строкой:

  • Пункт "Бахты", Абайская область, Урджарский район;
  • пункт "Покиту", г. Тачэн Тачэнского округа, СУАР.

Это многосторонний (международный) грузовой круглосуточный  пункт пропуска.

Как поясняется, проект разработан с целью дальнейшего развития отношений между Казахстаном и Китаем по перевозкам грузов железнодорожным транспортом, а также увеличения транзитных перевозок грузов через территорию РК.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 23 ноября.

Ранее сообщалось, что с 10 ноября начал действовать безвизовый режим между Казахстаном и Китаем. Согласно договоренности, пребывание в соседней стране без оформления визы может длиться до 30 дней.

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Лариса Черненко
Открытые НПА Правительство РК Казахстан Китай
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