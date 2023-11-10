Безвиз с Китаем начал действовать для казахстанцев

С 10 ноября начал действовать безвизовый режим между Казахстаном и Китаем. Согласно договоренности, пребывание в соседней стране без оформления визы может длиться до 30 дней, сообщает Zakon.kz.

Начиная с сегодняшнего дня граждане Казахстана и Китая смогут путешествовать без предварительного оформления визы для въезда в страну и находиться на территории соседнего государства не более 30 дней, или до 90 дней в течение 180 календарных дней. К такой договоренности стороны шли долго, стоит отметить, что у такой инициативы было немало противников.

Теперь для пересечения границы Казахстана с Китаем с собой необходимо иметь паспорт и сохранить транспортный билет. О том, какие плюсы несет за собой открытие безвиза, рассказал главный эксперт КИСИ Адиль Каукенов.

Финансовый консультант Расул Рысмамбетов поговорил о том, как нововведение повлияет на бизнес и экономику Казахстана.

