Минтруда обновило тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих
Справочник включает 238 профессий рабочих и 900 тарифно-квалификационных характеристик по разрядам, а также содержит работы по 8 видам работ.
В первую часть вошли:
- сварочные работы;
- котельные, холодноштамповочные, волочильные и давильные работы;
- литейные работы;
- кузнечно-прессовые и термические работы;
Во вторую часть вошли:
- работы по механической обработке металлов и иных материалов;
- работы по металлопокрытию и окраске;
- слесарные и слесарно-сборочные работы;
- работы по эмалированию.
Тарифно-квалификационные характеристики разработаны с учетом восьмиразрядной тарифной сетки.
В справочнике расписаны требования и квалификации, предъявляемые к каждой из перечисленных работ и профессий.
Указывается, что тарифно-квалификационные характеристики применяются при тарификации работ и присвоении квалификационных разрядов рабочим в организациях независимо от формы их собственности и организационно-правовых форм.
Как поясняется, пересмотр единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих осуществлен в соответствии с Трудовым кодексом РК.
Так, говорится, что содержание ЕТКС (выпуск 02) полностью переработано в соответствии с законодательством о языках в Республике Казахстан, профессии на государственном языке указаны в алфавитном порядке.
"В целях удобства пользования ЕТКС (выпуск 02) предусматривает алфавитный указатель, содержащий наименования профессий рабочих, диапазон разрядов и нумерацию страниц", - пояснили в Минтруда.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 27 ноября 2023 года.
Ранее сообщалось, что Казахстан будет сотрудничать со странами СНГ в сфере содействия занятости населения.