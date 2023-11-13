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Минтруда обновило тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих

Минтруда обновило тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих Фото: primerminister.kz
Министерство труда и социальной защиты разработало новый Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, сообщает Zakon.kz.

Справочник включает 238 профессий рабочих и 900 тарифно-квалификационных характеристик по разрядам, а также содержит работы по 8 видам работ.

В первую часть вошли:

  • сварочные работы;
  • котельные, холодноштамповочные, волочильные и давильные работы;
  • литейные работы;
  • кузнечно-прессовые и термические работы;

Во вторую часть вошли:

  • работы по механической обработке металлов и иных материалов;
  • работы по металлопокрытию и окраске;
  • слесарные и слесарно-сборочные работы;
  • работы по эмалированию.

Тарифно-квалификационные характеристики разработаны с учетом восьмиразрядной тарифной сетки.

В справочнике расписаны требования и квалификации, предъявляемые к каждой из перечисленных работ и профессий.

Указывается, что тарифно-квалификационные характеристики применяются при тарификации работ и присвоении квалификационных разрядов рабочим в организациях независимо от формы их собственности и организационно-правовых форм.

Как поясняется, пересмотр единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих осуществлен в соответствии с Трудовым кодексом РК.

Так, говорится, что содержание ЕТКС (выпуск 02) полностью переработано в соответствии с законодательством о языках в Республике Казахстан, профессии на государственном языке указаны в алфавитном порядке.

"В целях удобства пользования ЕТКС (выпуск 02) предусматривает алфавитный указатель, содержащий наименования профессий рабочих, диапазон разрядов и нумерацию страниц", - пояснили в Минтруда.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 27 ноября 2023 года.

Ранее сообщалось, что Казахстан будет сотрудничать со странами СНГ в сфере содействия занятости населения.

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