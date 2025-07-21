Обязанности почтальона и проводника почтовых вагонов: обновлены требования
В частности, уточняется характеристика работ проводника-электромонтера почтовых вагонов:
- обслуживание почтового вагона, содержание его в чистоте;
- обеспечение бесперебойной работы приборов отопления, водоснабжения, электрооборудования, вентиляции, холодильных установок, пылеочистительного стола и устранение их неисправностей;
- участие в техническом осмотре почтового вагона перед отправкой в рейс;
- участие в обработке и обмене почты;
- штемпелевании корреспонденции;
- участие в поименной проверке почты, вскрытии и заделке страховых мешков, приеме и выдаче почты из почтового вагона;
- обеспечение сохранности почты во время обмена и в пути следования.
Также уточняется характеристика работы почтальона:
- доставка почтовых отправлений и периодической печати адресатам;
- получение корреспонденции, периодической печати, пенсионных поручений и денег для доставки;
- подготовка полученных отправлений и периодических изданий к доставке;
- доставка адресатам всех видов почтовых отправлений, пенсий, денежных переводов, периодических изданий, телеграмм;
- разъяснения клиентам по вопросам адресования, приема и выдачи почтовых отправлений о времени производства почтовых и телеграфных операций в отделениях связи, узле связи на почтамте;
- наведение справок о выбывших адресатах и оформление неврученных почтовых отправлений;
- оформление уведомлений о вручении регистрируемых почтовых отправлений;
- подборка доставочных карточек на периодические издания по ходу и составление с них ходовиков на доставку печати;
- оформление документации на доставленные регистрируемые почтовые отправления и телеграммы;
- прием от населения для отправки простых писем;
- продажа знаков почтовой оплаты на обслуживаемых доставочных участках;
- сопровождение и обмен почты;
- получение почты и периодической печати в начальном пункте;
- обмен в пути и сдача на конечном пункте, включая их погрузку и разгрузку;
- контроль за содержанием в исправном состоянии абонентских шкафов и опорных пунктов, состоянием благоустройства обслуживаемого доставочного участка (упорядочение наименований населенных пунктов и улиц, нумерации домов, освещения подъездов домов и иное) и принятие необходимых мер по устранению недостатков;
При этом почтальон должен знать:
- виды и категории почтовых отправлений;
- порядок доставки адресатам всех видов почтовых отправлений, периодических изданий и телеграмм;
- порядок доставки пенсий и пособий, а также предоставления услуг связи на дому;
- расположение улиц, домов, квартир на обслуживаемых доставочных участках;
- сроки доставки почтовых отправлений и телеграмм;
- тарифы на услуги почтовой и телеграфной связи;
- порядок и инструкции по сопровождению, обмену и сохранности почты;
- график движения транспорта по маршруту;
- порядок приема от населения телеграмм;
- порядок оформления документации на доставленные регистрируемые почтовые отправления и телеграммы для городских почтальонов.
Им присваивается:
При обслуживании одного доставочного участка, при знании и осуществлении замены почтальонов на 1-2 доставочных участках – 2-й разряд.
При обслуживании одного доставочного участка, при знании и осуществлении замены почтальонов на 3-4 доставочных участках – 3-й разряд.
При обслуживании одного доставочного участка, при знании и осуществлении замены почтальонов на 5 и более доставочных участках – 4-й разряд.
Для сельских почтальонов: при обслуживании одного доставочного участка, приеме на дому заказной корреспонденции, платы за пользование радиоточками, подписки на газеты и журналы, сопровождение и обмене почты на маршрутах до 50 километров, прием телеграмм от населения и доставке адресатам всех видов телеграмм – 2-й разряд.
При обслуживании одного доставочного участка, при знании и осуществлении замены почтальонов на 1-2 доставочных участках, приеме на дому всех видов почтовых отправителей, сопровождении и обмене почты на маршрутах от 50 до 100 километров, доставка адресатам категорийных телеграмм, наведении справок об адресатах справочных телеграмм, приеме по аппарату входящих телеграмм – 3-й разряд.
При обслуживании одного доставочного участка, при знании и осуществлении замены почтальонов на 3 и более достаточных участках, приеме на дому ценных писем, бандеролей и посылок, сопровождении и обмене почты и страховых мешков на маршрутах свыше 100 километров и по городским маршрутам, доставке адресатам правительственной корреспонденции, круглосуточной доставке телеграмм видов и категорий, выполнении обязанностей телеграфиста по экспедированию телеграмм в его отсутствие – 4-й разряд.
Приказ вводится в действие с 29 июля 2025 года.