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Право

Обязанности почтальона и проводника почтовых вагонов: обновлены требования

Казпочта, почта, почтовая связь, почтовая сеть, почтовые отправления, письмо, письма, почтальон, почтальоны, почтовая служба, работники почты, сотрудники почты, почтовое отделение, доставка почты, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2025 09:43 Фото: Zakon.kz
Приказом Минтруда от 20 июня 2025 года внесены изменения в Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется характеристика работ проводника-электромонтера почтовых вагонов:

  • обслуживание почтового вагона, содержание его в чистоте;
  • обеспечение бесперебойной работы приборов отопления, водоснабжения, электрооборудования, вентиляции, холодильных установок, пылеочистительного стола и устранение их неисправностей;
  • участие в техническом осмотре почтового вагона перед отправкой в рейс;
  • участие в обработке и обмене почты;
  • штемпелевании корреспонденции;
  • участие в поименной проверке почты, вскрытии и заделке страховых мешков, приеме и выдаче почты из почтового вагона;
  • обеспечение сохранности почты во время обмена и в пути следования.

Также уточняется характеристика работы почтальона:

  • доставка почтовых отправлений и периодической печати адресатам;
  • получение корреспонденции, периодической печати, пенсионных поручений и денег для доставки;
  • подготовка полученных отправлений и периодических изданий к доставке;
  • доставка адресатам всех видов почтовых отправлений, пенсий, денежных переводов, периодических изданий, телеграмм;
  • разъяснения клиентам по вопросам адресования, приема и выдачи почтовых отправлений о времени производства почтовых и телеграфных операций в отделениях связи, узле связи на почтамте;
  • наведение справок о выбывших адресатах и оформление неврученных почтовых отправлений;
  • оформление уведомлений о вручении регистрируемых почтовых отправлений;
  • подборка доставочных карточек на периодические издания по ходу и составление с них ходовиков на доставку печати;
  • оформление документации на доставленные регистрируемые почтовые отправления и телеграммы;
  • прием от населения для отправки простых писем;
  • продажа знаков почтовой оплаты на обслуживаемых доставочных участках;
  • сопровождение и обмен почты;
  • получение почты и периодической печати в начальном пункте;
  • обмен в пути и сдача на конечном пункте, включая их погрузку и разгрузку;
  • контроль за содержанием в исправном состоянии абонентских шкафов и опорных пунктов, состоянием благоустройства обслуживаемого доставочного участка (упорядочение наименований населенных пунктов и улиц, нумерации домов, освещения подъездов домов и иное) и принятие необходимых мер по устранению недостатков;

При этом почтальон должен знать:

  • виды и категории почтовых отправлений;
  • порядок доставки адресатам всех видов почтовых отправлений, периодических изданий и телеграмм;
  • порядок доставки пенсий и пособий, а также предоставления услуг связи на дому;
  • расположение улиц, домов, квартир на обслуживаемых доставочных участках;
  • сроки доставки почтовых отправлений и телеграмм;
  • тарифы на услуги почтовой и телеграфной связи;
  • порядок и инструкции по сопровождению, обмену и сохранности почты;
  • график движения транспорта по маршруту;
  • порядок приема от населения телеграмм;
  • порядок оформления документации на доставленные регистрируемые почтовые отправления и телеграммы для городских почтальонов.

Им присваивается:

При обслуживании одного доставочного участка, при знании и осуществлении замены почтальонов на 1-2 доставочных участках – 2-й разряд.

При обслуживании одного доставочного участка, при знании и осуществлении замены почтальонов на 3-4 доставочных участках – 3-й разряд.

При обслуживании одного доставочного участка, при знании и осуществлении замены почтальонов на 5 и более доставочных участках – 4-й разряд.

Для сельских почтальонов: при обслуживании одного доставочного участка, приеме на дому заказной корреспонденции, платы за пользование радиоточками, подписки на газеты и журналы, сопровождение и обмене почты на маршрутах до 50 километров, прием телеграмм от населения и доставке адресатам всех видов телеграмм – 2-й разряд.

При обслуживании одного доставочного участка, при знании и осуществлении замены почтальонов на 1-2 доставочных участках, приеме на дому всех видов почтовых отправителей, сопровождении и обмене почты на маршрутах от 50 до 100 километров, доставка адресатам категорийных телеграмм, наведении справок об адресатах справочных телеграмм, приеме по аппарату входящих телеграмм – 3-й разряд.

При обслуживании одного доставочного участка, при знании и осуществлении замены почтальонов на 3 и более достаточных участках, приеме на дому ценных писем, бандеролей и посылок, сопровождении и обмене почты и страховых мешков на маршрутах свыше 100 километров и по городским маршрутам, доставке адресатам правительственной корреспонденции, круглосуточной доставке телеграмм видов и категорий, выполнении обязанностей телеграфиста по экспедированию телеграмм в его отсутствие – 4-й разряд

Приказ вводится в действие с 29 июля 2025 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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