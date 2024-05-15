В Мажилисе одобрили во втором чтении закон о госзакупках

На пленарном заседании в Мажилисе 15 мая 2024 года депутаты одобрили во втором чтении закон "О государственных закупках" в новой редакции. Документ направлен на рассмотрение в Сенат, передает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Мажилиса Парламента РК Руслан Кожасбаев озвучил, что в ходе подготовки ко второму чтению уточнены нормы:

процедур обжалования государственных закупок;

ответственности поставщиков;

а также способа закупок из одного источника.

"Во-первых, по процедуре обжалования. Функции контролирующего органа – в лице Департамента внутреннего госаудита – теперь исключены. Для упрощения процедур государственных закупок рассмотрение жалобы будет осуществлять организатор. И, соответственно, ответственность возлагается на организатора закупок", – дополнил он.

Во-вторых, вопросы обжалования в суде.

"Обжалование решения организатора в рамках административного судопроизводства не приостанавливает процедуры государственных закупок. Кроме того, предлагается сократить с 20 до 10 дней сроки предварительного слушания в суде об оспаривании решений по госзакупкам. Также предлагается, что постановление суда апелляционной инстанции вступает в силу со дня оглашения. Это позволит сократить сроки обжалования в судебных инстанциях", – продолжил депутат.

В-третьих, Руслан Кожасбаев озвучил, что планируется усиление ответственности поставщиков.

"В целях усиления ответственности поставщиков за срыв сроков и ненадлежащее качество работ предлагается включать таких поставщиков в реестр недобросовестных участников; взыскивать неустойку, а также досрочно расторгать договор. Кроме того, предельный объем работ, передаваемых в субподряд, снижен до 30%", – сказал он.

В-четвертых, депутат заявил, что закрепляется персональная ответственность руководителя госоргана, принявшего решение о заключении договора закупок из одного источника. Здесь также будет работать принцип "цена – качество закупаемых товаров, работ, услуг".

"В-пятых, в целях оперативности и повышения самостоятельности аппаратов сельских акимов увеличен с 3000 до 4000 МРП порог закупок однородных товаров из одного источника. В-шестых, закрепляется право заказчика требовать от поставщика соблюдение территориального признака по наличию трудовых ресурсов, производственной базы и других материальных ресурсов, достаточных для исполнения обязательства", – резюмировал Руслан Кожасбаев.

4 апреля 2024 года Министерство финансов РК внесло изменения в ряд приказов, направленных на стимулирование отечественного производства и увеличение доли казахстанского содержания в регулируемых закупках.