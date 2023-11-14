Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Спорт
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Казахстане хотят привлекать частные инвестиции для строительства сельских медпунктов

В Казахстане для строительства сельских медпунктов хотят привлекать частные инвестиции Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министерство здравоохранения подготовило проект постановления правительства, которым вносятся поправки в пилотный национальный проект "Модернизация сельского здравоохранения", рассчитанный на 2023-2025 годы, сообщает Zakon.kz.

Так, предлагается предусмотреть дополнительный вариант реализации Нацпроекта с применением механизма ГЧП через создание частным партнером за свой счет врачебной амбулатории, медицинских и фельдшерско-акушерских пунктов (покупка/строительство/реконструкция/ремонт), отвечающего требованиям, утвержденным в Нацпроекте. 

Ранее на эти цели в проекте предусматривалось выделение 217,7 млрд тенге из республиканского бюджета.

Национальный проект принят для повышения уровня оказания медицинской помощи сельскому населению. Сроки реализации - 2023-2025 годы.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 28 ноября.

Ранее сообщалось, что в Казахстане разработали Концепцию развития инфраструктуры здравоохранения до 2030 года.

Читайте также

Алматинцам, по ошибке уплатившим плату за воздействие на окружающую среду, вернут деньги
Алматинцам, по ошибке оплатившим за негативное воздействие на окружающую среду, вернут деньги
Педофила приговорили к 20 годам колонии в Туркестанской области
Педофила приговорили к 20 годам колонии в Туркестанской области
В Казахстане ограничили вывоз лома и отходов черных металлов
В Казахстане ограничили вывоз лома и отходов черных металлов
Лариса Черненко
Открытые НПА Минздрав РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстан, соцпомощь, трудовая книжка
Кому не нужна трудовая книжка для оформления пенсии в Казахстане
Аномальное тепло вернется в Казахстан
Аномальное тепло вернется в Казахстан
Обещал решить вопрос за 120 тысяч долларов: подробности приговора экс-зампредседателю Антикора
Обещал решить вопрос за 120 тысяч долларов: подробности приговора экс-зампредседателю Антикора
Более 2,1 млрд тенге украли из Фонда социального медицинского страхования
Более 2,1 млрд тенге украли из Фонда социального медицинского страхования
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления