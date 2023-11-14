В Казахстане хотят привлекать частные инвестиции для строительства сельских медпунктов

Министерство здравоохранения подготовило проект постановления правительства, которым вносятся поправки в пилотный национальный проект "Модернизация сельского здравоохранения", рассчитанный на 2023-2025 годы, сообщает Zakon.kz.

Так, предлагается предусмотреть дополнительный вариант реализации Нацпроекта с применением механизма ГЧП через создание частным партнером за свой счет врачебной амбулатории, медицинских и фельдшерско-акушерских пунктов (покупка/строительство/реконструкция/ремонт), отвечающего требованиям, утвержденным в Нацпроекте.

Ранее на эти цели в проекте предусматривалось выделение 217,7 млрд тенге из республиканского бюджета.

Национальный проект принят для повышения уровня оказания медицинской помощи сельскому населению. Сроки реализации - 2023-2025 годы.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 28 ноября.

Ранее сообщалось, что в Казахстане разработали Концепцию развития инфраструктуры здравоохранения до 2030 года.