13 банков оштрафовали на 9 млн в Алматы

Сотрудники прокуратуры Медеуского района Алматы провели анализ и установили нарушения прав лиц с ограниченными возможностями в 13-ти отделениях банков второго уровня (БВУ), сообщает Zakon.kz.

Как следует из информации прокуратуры Алматы, в ходе встречи с прокурорами представители общества инвалидов подняли проблему отсутствия доступности к отделениям банков второго уровня в городе.

"Прокуроры установили, что практически ни одно из отделений банков в городе не отвечало предъявляемым требованиям, не соответствовали либо отсутствовали пандусы, мнемосхемы, специальные кассы... В этой связи по представлению надзорного органа за нарушение законодательства Республики Казахстан о социальной защите лиц с инвалидностью Департаментом Комитета труда и социальной защиты Алматы 13 БВУ привлечены к административной ответственности на сумму свыше 9 млн тенге по ст. 83 КоАП РК", – говорится в сообщении за 15 ноября 2023 года.

Уполномоченным органом всем банкам выданы предписания о необходимости устранить нарушения и создать предусмотренные условия для лиц с инвалидностью.

"В настоящее время восемь банков уже привели в соответствие свои отделения, остальными принимаются соответствующие меры". Прокуратура Алматы

По данным надзорного органа, в Алматы проживают более 50 тыс. лиц с ограниченными возможностями.

Согласно ст. 14 Закона РК "О социальной защите инвалидов в Республике Казахстан", инвалиды в Казахстане обладают всей полнотой социально-экономических и личных прав и свобод, закрепленных Конституцией РК, другими законодательными актами РК, включая право на обеспечение доступа к объектам социальной инфраструктуры.

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