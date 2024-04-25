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Директор филиала и кассир опустошили хранилище банка на 255 млн тенге

Сотрудники банка опустошили хранилище на 255 млн тенге, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2024 12:46 Фото: freepik
Директор отделения в сговоре с кассиром украли деньги банка второго уровня в Степногорске, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Степногорском городском суде Акмолинской области 25 апреля, с ноября по декабрь 2022 года кассир по указаниям директора филиала регулярно выносила деньги из хранилища банка и передавала ему. Речь идет о таких суммах, как 1 000 000 тенге, 3 000 000 тенге, 8 000 000 тенге и т.д.  

"Согласно акту ревизии, сумма недостачи в отделении банка составила более 255 млн тенге", – сообщили в суде.

При назначении наказания суд счел смягчающими обстоятельствами чистосердечное раскаяние директора филиала, молодой возраст и положительные характеристики кассира. 

Приговором суда обоим назначено по 7 лет лишения свободы.  

"В части взыскания ущерба потерпевшему разъяснено право обращения в суд в порядке гражданского судопроизводства. Приговор не вступил в законную силу", – отметили в суде.

В марте 2024 года мы рассказывали о том, как сотрудница банка обманула казахстанцев на 35 млн тенге.

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