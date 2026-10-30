Правила пользования электроэнергией изменили в Казахстане

Министр энергетики приказом от 16 октября 2026 года внес изменения в Правила пользования электрической энергией, Электросетевые правила, Правила по предотвращению аварийных нарушений в единой электроэнергетической системе Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В Правила пользования электрической энергией внесли ряд поправок.

Для получения доступа к электрической сети энергопередающая или энергопроизводящая организация выдает технические условия каждому потребителю, за исключением потребителей, проживающих в многоквартирных застройках.

Для получения доступа к электрической сети потребителей, проживающих в многоквартирных застройках, энергопередающая (энергопроизводящая) организация выдает технические условия уполномоченному представителю органа управления объектом кондоминиума.

Уточняется, что порядок выдачи технических условий в случаях, предусмотренных Правилами организации застройки и прохождения разрешительных процедур в сфере строительства, утверждаемыми согласно пункту 15 статьи 120 Строительного кодекса, определяется указанными Правилами.

Энергопередающие или энергопроизводящие организации при выдаче технических условий для получения доступа к электрической сети лицам, осуществляющим деятельность по цифровому майнингу, уведомляют Системного оператора о выдаче таких технических условий в течение 10 календарных дней со дня выдачи.

В правила добавлена новая норма:

Срок действия "Схемы внешнего электроснабжения потребителя" составляет 3 года со дня согласования.

Энергопередающая или энергопроизводящая организация после получения заявления в произвольной форме от потребителя выдает технические условия на подключение вновь вводимых или реконструируемых электроустановок:

для технически несложных объектов – в течение 5 рабочих дней ;

; для технически сложных объектов – в течение 10 рабочих дней.

Технические условия на подключение к сетям субъекта естественной монополии или увеличение объема регулируемой услуги выдаются на нормативный период проектирования, строительства и представляются органами архитектуры и градостроительства в государственный градостроительный кадастр.

Технические условия на присоединение к электрическим сетям выдаются на 1 год для проектирования.

При увеличении нормативной продолжительности проектирования более 1 года срок действия технических условий продлевается на соответствующий период, при условии представления подтверждающих документов о начале проектирования.

Срок действия технических условий для проектирования продлевается не более 1 раза.

При не завершении работ по проектированию по истечении срока действия технических условий, технические условия считаются недействительными.

При завершении проектирования в указанные сроки, технические условия продлеваются на 2 года для строительства.

Срок действия технических условий по начатым строительство объектам продлевается по заявлению собственника, поданному до истечения их срока действия, и при условии представления подтверждающих документов о начале строительства.

После исполнения технических условий между потребителем и энергопередающей организацией составляется акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности сторон со схемой подключения потребителя.

Акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности сторон для потребителей, находящихся в составе кондоминиума составляется энергопередающей организацией и председателем объединения собственников имущества либо советом дома, субъект управления объектом кондоминиума при выборе собственниками квартир, нежилых помещений формы управления объектом кондоминиума в виде непосредственного совместного управления сетям энергопередающей организации или электроустановкам энергопроизводящей организации.

Плата за выдачу и переоформление технических условий не взимается.

В случае несогласия с требованиями, указанными в технических условиях, потребитель обращается в экспертную организацию для проведения энергетической экспертизы. При обращении экспертной организации в энергопередающую организацию, по обращению потребителя, энергопередающая организация представляет все запрашиваемые сведения.

Потребитель на основании заключения энергетической экспертизы о необоснованности требований, указанных в технических условиях, повторно подает заявление в произвольной форме на получение технических условий в энергопередающую организацию.

В случае повторного отказа в изменении требований, указанных в технических условиях, потребитель обжалует действия энергопередающей организации в порядке, установленном АППК.

Устанавливаемые у потребителей приборы коммерческого учета электрической энергии оснащаются устройствами передачи данных об объемах потребленной электроэнергии в АСКУЭ энергопередающей организации.

Установка приборов коммерческого учета электроэнергии для целей АСКУЭ на вновь строящихся или реконструируемых объектах устанавливается за счет потребителя, а замена ранее установленных приборов коммерческого учета, за счет энергопередающей организаций, при условии, что данная норма включена в тариф на передачу электрической энергии.

Потребители обеспечивают доступ представителям энергопередающей организации для проведения замены ранее установленных приборов коммерческого учета на приборы учета, оснащенные устройствами передачи данных об объемах потребленной электроэнергии в АСКУЭ энергопередающей организации.

При обнаружении нарушения коммерческого учета не по вине потребителя (в случае целостности и соответствия пломб, указанным в предыдущем акте установки или инструментальной проверки прибора учета) расчет потребления производится энергопередающей организацией по среднесуточному расходу предыдущего или последующего расчетного периода, в котором средства и схема учета электрической энергии были исправны. Период расчета составляет со дня обнаружения нарушения до дня восстановления коммерческого учета, но не более 30 календарных дней.

Коммерческий учет восстанавливается потребителем в течение 30 календарных дней со дня обнаружения нарушения.

При не восстановлении коммерческого учета по истечении 30 календарных дней со дня обнаружения нарушения энергопередающая организация прекращает подачу потребителю электрической энергии или производит расчет по разрешенной мощности, при наличии письменного согласия от потребителя, согласно техническим условиям, а при отсутствии технических условий по номинальному току вводного коммутационного аппарата с учетом часов использования 24 часа в сутки.

При этом энергопередающая организация осуществляет опломбировку коммерческого учета электрический энергии не позднее 3 рабочих дней со дня поступления заявки от потребителя на опломбировку.

Заявка потребителей оформляется в произвольной форме в письменном формате, а также допускается подача заявки устно посредством связи, где данные заявки фиксируются (энергопередающей) организацией.

Также в документе говорится, что в многоквартирных жилых домах председатель ОСИ либо совет дома или субъект управления объектом кондоминиума при обнаружении нарушений, направляет в энергопередающую организацию заявку в произвольной форме на проведение инструментальной проверки ПКУ потребителя, нарушающего требования правил. При подтверждении нарушений энергопередающая организация принимает меры, предусмотренные пунктом 66 правил.

В многоквартирных жилых домах председатель ОСИ либо совет дома или субъект управления объектом кондоминиума осуществляет контроль за техническим состоянием и соблюдением техники безопасности электроустановок при эксплуатации электроустановок общедомовых нужд в многоэтажных застройках (вводно-распределительное устройство, электропроводка для освещения подъездов, дворов, номерных фонарей, подвальных и чердачных помещений).

Также на данные органы управления возлагается соблюдение сохранности и целостности общедомового ПКУ.

Объем электрической энергии, использованной на общедомовые нужды, определяется по приборам учета, установленным на границе раздела балансовой принадлежности электрической сети. При наличии потребителей, подключенных из-под прибора учета общедомовых нужд, за минусом суммарного объема потребления потребителей (бытовых и небытовых потребителей) подключенных из-под прибора общедомовых нужд.

При установке приборов коммерческого учета, основанной на применении смарт-карт с самостоятельно определяемым объемом для целей АСКУЭ, оплата за общедомовые нужды производится без выставления платежного документа.

Председатель ОСИ либо совет дома или субъект управления объектом кондоминиума по требованию потребителя или группы потребителей предоставляют схему электроснабжения электроустановок общедомовых нужд с указанием мощности этих установок и подробный расчет оплаты за использованную этими установками электроэнергию за расчетный период или несколько периодов (по требованию потребителя).

Помимо этого, поправки внесены в Электросетевые правила.

Документ дополнен новой нормой:

Срок действия "Схемы выдачи мощности электростанции" составляет три года со дня согласования системным оператором.

Энергопередающая или энергопроизводящая организация, к сетям которой планируется присоединение пользователя сети, выдает технические условия, в которых указывается следующее:

фамилия, имя, отчество физического или наименование юридического лица, которому выдано техническое условие;

наименование объекта выдачи электрической мощности;

место расположения объекта (город, поселок, улица);

согласованная величина мощности электростанции;

характер выработки электроэнергии (постоянный, временный, сезонный);

категория надежности электроснабжения;

разрешенный коэффициент мощности электростанции;

точки подключения (подстанция, электростанция или линия электропередачи) с указанием схемы подключения (схема "заход-выход", ответвление от линии электропередачи, подключение к шинам распределительного устройства подстанции и электростанции);

основные технические требования к подключаемым линиям электропередач (далее – ЛЭП) и оборудованию подстанций;

обоснованные требования по усилению существующей электрической сети в связи с появлением новой электростанции – увеличение сечений проводов, замена или увеличение мощности трансформаторов, сооружение дополнительных ячеек распределительных устройств;

причина выдачи технических условий;

срок действия технических условий;

требования по организации коммерческого учета электроэнергии с применением АСКУЭ;

требования по оснащению электростанции устройствами релейной защиты и автоматики, диспетчерского управления: телеизмерения, телеуправления и организации канала связи;

требования по компенсации реактивной мощности.

Технические условия выдаются в следующие сроки:

для технически несложных объектов – в течение пяти рабочих дней;

для технически сложных объектов – в течение десяти рабочих дней.

Срок действия технических условий на присоединение электростанций, в том числе объектов по использованию возобновляемых источников энергии, соответствует их нормативным срокам проектирования и строительства.

Срок действия технических условий по начатым строительство объектам продлевается на период строительства по заявлению собственника, поданному до истечения их срока действия, и при условии представления подтверждающих документов о начале строительства.

При этом технические условия на присоединение объектов по использованию возобновляемых источников энергии, планирующих реализацию в рамках двусторонних договоров купли-продажи электрической энергии (вне единого закупщика электрической энергии), выдаются на сроки проектирования и строительства на следующих условиях:

технические условия выдаются сроком на 1 год для проектирования;

для проектирования; в течение 1 года с даты выдачи технических условий собственник завершает проектирование. Для объектов по использованию возобновляемых источников энергии, проектирование которых составляет более 1 года, срок действия технических условий продлевается на соответствующий период, при условии предоставления подтверждающих документов о начале проектирования. Срок действия технических условий для проектирования продлевается не более 1 раза;

с даты выдачи технических условий собственник завершает проектирование. Для объектов по использованию возобновляемых источников энергии, проектирование которых составляет срок действия технических условий продлевается на соответствующий период, при условии предоставления подтверждающих документов о начале проектирования. Срок действия технических условий для проектирования продлевается не более 1 раза; при выполнении условий, предусмотренных подпунктом 2) настоящей части, технические условия продлеваются на 2 года для строительства.

Срок действия технических условий по начатым строительство объектам по использованию возобновляемых источников энергии продлевается на период строительства по заявлению собственника, поданному до истечения их срока действия, при увеличении продолжительности строительства и при условии представления подтверждающих документов о начале строительства.

При невыполнении указанных условий по истечении срока действия технических условий технические условия считаются недействительными.

Помимо этого, поправки коснулись Правил по предотвращению аварийных нарушений в единой электроэнергетической системе Казахстана и их ликвидации.

Так, в документе говорится, что все распоряжения диспетчера национального диспетчерского центра системного оператора единой электроэнергетической системы (регионального диспетчерского центра, региональной электросетевой организации) по вопросам, входящим в его компетенцию, исполняются подчиненным оперативно-диспетчерским персоналом.

После исполнения распоряжения информация об исполнении не позднее чем через 10 минут сообщается диспетчеру национального диспетчерского центра системного оператора единой электроэнергетической системы (регионального диспетчерского центра, региональной электросетевой организации), с записью в оперативном журнале. При непредоставлении информации об исполнении распоряжения в указанные сроки распоряжение считается неисполненным.

В случаях угрозы жизни людей, нарушению сохранности оборудования или потери электрической энергии для собственных нужд электростанций, подстанций, дежурный персонал отменяет по собственному решению распоряжение диспетчера национального диспетчерского центра системного оператора единой электроэнергетической системы, отдавшего такое распоряжение, и сообщает ему и главному инженеру предприятия о принятом решении.

При возникновении аварийных ситуаций, для ликвидации которых необходимо включить/отключить генерирующие агрегаты или изменить активную нагрузку генераторов электростанций, диспетчер, управляющий ликвидацией нарушений, вводит режим "авария" на соответствующем участке национальной или региональной электрической сети.

Помимо этого, внесены изменения еще в ряд нормативно-правовых актов.

Приказ вводится в действие с 8 ноября.