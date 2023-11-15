В Казахстане запустят пилотный проект по заочному установлению инвалидности и утраты трудоспособности

Министерство труда и социальной защиты разработало пилотный проект по привлечению врачей к проактивному заочному оказанию государственной услуги "Установление инвалидности или степени утраты трудоспособности, а также определение необходимых мер социальной защиты", сообщает Zakon.kz.

Также разработан Алгоритм привлечения врачей к проактивному заочному оказанию государственной услуги.

Привлечение врачей МСЭ к проактивному заочному формату установления инвалидности и степени утраты трудоспособности проводится на основе контракта возмездного оказания услуг независимой экспертизы медико-социальной экспертизы.

Объявление о начале приема документов претендентов публикуется на официальном сайте Комитета труда и социальной защиты МТСЗ РК за 10 рабочих дней до начала приема документов. Объявление содержит информацию о порядке подачи и сроках приема документов.

Претенденты подают заявление на портал социальных услуг (http://aleumet.egov.kz) для включения в Реестр экспертов, участвующих в заочном проактивном освидетельствовании с приложением электронных копий следующих документов:

документа, удостоверяющего личность;

диплома о высшем медицинском образовании, соответствующем классификатору специальности – общая медицина, лечебное дело, педиатрия (для документов об образовании, выданных зарубежными образовательными организациями, необходимо наличие документа, подтверждающего прохождение процедуры признания или нострификации);

документа, подтверждающего наличие непрерывного трудового стажа не менее 5 лет по заявляемой медицинской специальности или в области медико-социальной экспертизы (трудовая книжка или другой документ);

документа, подтверждающего прохождение обучения за последние 5 лет по вопросам проведения медико-социальной экспертизы, в общем объеме не менее 4 кредитов (120 часов). Данный документ не требуется при наличии общего стажа работы в отделах медико-социальной экспертизы более 5 лет.

Комитет в течение пяти рабочих дней после дня приема заявления:

проверяет полноту и срок действия представленных документов, в том числе на основании сведений, получаемых из государственных информационных систем через шлюз "электронного правительства";

в случае полного пакета документов направляет претенденту уведомление о прохождении обязательного тестирования на платформе skills.enbek.kz в течении трех календарных дней после дня получения уведомления;

направляет претенденту мотивированный отказ в приеме заявления в следующих случаях:

- представление неполного пакета документов и (или) истечение срока их действия;

- отсутствие требуемого стажа;

- наличие вступившего в законную силу решения (приговора) суда о запрете на занятие медицинской деятельностью (по заявляемой специальности).

Тестирование проводится на платформе skills.enbek.kz на казахском или русском языке по выбору претендента.

Тесты состоят из 90 вопросов по законодательству РК в сфере социальной защиты лиц с инвалидностью по основам проведения медико-социальной экспертизы, по оценке потребностей освидетельствуемого лица в мерах социальной защиты. Время тестирования составляет 90 минут.

Во время тестирования не допускается помощь претендентам третьими лицами, использование вспомогательных документов (справочная, специальная литература), средств связи, записей на электронном носителе.

Результаты тестирования считаются положительными при наличии не менее 70% правильных ответов от общего числа вопросов.

В случае получения менее 70% правильных ответов повторная попытка тестирования претендентов осуществляется в течение 10 календарных дней со дня получения отрицательного результата тестирования.

Результат тестирования формируется автоматически и направляется на портал социальных услуг (http://aleumet.egov.kz) в личные кабинеты претендента и Комитета.

В случае отрицательного результата тестирования претенденту автоматически направляется мотивированный отказ в приеме заявления.

При этом результат тестирования претендент может обжаловать в Комитете в порядке, предусмотренном статьей 91 АППК РК.

При положительном результате тестирования претендента Комитет в течение трех рабочих дней принимает решение о включении в Реестр и подписывает договор возмездного оказания услуг врача МСЭ посредством электронной цифровой подписи.

Затем Комитет в течение трех рабочих дней вносит данные врача МСЭ в Реестр.

Основаниями для исключения врача МСЭ из Реестра являются:

заявление врача МСЭ на исключение из реестра;

наличие в отношении врача МСЭ вступившего в законную силу решения (приговора) суда о запрете на занятие медицинской деятельностью (по заявляемой специальности);

признание судом врача МСЭ недееспособным или ограниченно дееспособным;

выезд за пределы РК на постоянное место жительство;

смерть врача МСЭ.

Оценка результатов работы врача МСЭ проводится АИС "ЦБДИ" в автоматизированном режиме:

ежемесячно, к 5 числу месяца, следующего за отчетным;

один раз в год, к 15 января года, следующего за отчетным.

В документе также определен порядок оплаты и тарифы на услуги врача МСЭ.

Пилотный проект будет осуществляться совместно Министерством труда и социальной защиты, Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, Министерством здравоохранения и Министерством финансов.

Проект размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 29 ноября.