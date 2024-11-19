Сократить квоты на привлечение иностранной рабочей силы в 2025 году планируют в Казахстане

Министерство труда подготовило приказ "Об установлении квоты на привлечение иностранной рабочей силы для осуществления трудовой деятельности на территории Республики Казахстан на 2025 год", сообщает Zakon.kz.

В частности, планируется установить квоту на привлечение иностранной рабочей силы для осуществления трудовой деятельности на территории РК на 2025 год в процентном отношении к численности рабочей силы:

по разрешениям, выдаваемым местным исполнительным органом работодателю, в размере 0,2% ;

; на привлечение трудовых иммигрантов – в размере 3%.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 3 декабря.

В 2024 году общая квота была установлена в размере 0,23% по отношению к численности рабочей силы в республике, или 22 тыс. единиц.

Квота на привлечение трудовых иммигрантов для работы в домашних хозяйствах была установлена в размере 3,1% по отношению к численности рабочей силы в республике, или 271,3 тыс. единиц.