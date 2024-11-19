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Законодательство РК

Сократить квоты на привлечение иностранной рабочей силы в 2025 году планируют в Казахстане

Новостройка, новостройки, постройка, застройка, стройка, строительство, строительство жилья, строительство дома, строительство домов, новостройки, новостройка, строительный объект, строительные работы, строители, рабочие, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2024 10:21 Фото: Zakon.kz
Министерство труда подготовило приказ "Об установлении квоты на привлечение иностранной рабочей силы для осуществления трудовой деятельности на территории Республики Казахстан на 2025 год", сообщает Zakon.kz.

В частности, планируется установить квоту на привлечение иностранной рабочей силы для осуществления трудовой деятельности на территории РК на 2025 год в процентном отношении к численности рабочей силы:

  • по разрешениям, выдаваемым местным исполнительным органом работодателю, в размере 0,2%;
  • на привлечение трудовых иммигрантов – в размере 3%. 

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 3 декабря.

В 2024 году общая квота была установлена в размере 0,23% по отношению к численности рабочей силы в республике, или 22 тыс. единиц.

Квота на привлечение трудовых иммигрантов для работы в домашних хозяйствах была установлена в размере 3,1% по отношению к численности рабочей силы в республике, или 271,3 тыс. единиц.

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