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Законодательство РК

Депутаты хотят поддержать казахские породы лошадей спортивного направления

Депутаты хотят поддержать казахские породы лошадей спортивного направления Фото: primeminister.kz
Депутаты мажилиса на пленарном заседании палаты 15 ноября приняли в работу проект закона по вопросам сохранения и воспроизводства казахской породы лошадей спортивного направления, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам сохранения и воспроизводства казахской породы лошадей спортивного направления" разработан депутатами.

"Предусмотренные законопроектом изменения позволят снять существующие барьеры для оказания  мер господдержки спортивного коневодства, создать условия для сохранения казахской породы лошадей спортивного направления и росту ее популяции в стране. А также развитию национальных видов конного спорта, пропаганды культуры, традиции и образа жизни казахского народа", – считает депутат Серик Егизбаев. 

1 июля 2023 года в Казахстане вступил в силу закон о сохранении казахских пород собак. 

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