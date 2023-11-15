Депутаты хотят поддержать казахские породы лошадей спортивного направления

Депутаты мажилиса на пленарном заседании палаты 15 ноября приняли в работу проект закона по вопросам сохранения и воспроизводства казахской породы лошадей спортивного направления, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам сохранения и воспроизводства казахской породы лошадей спортивного направления" разработан депутатами.

"Предусмотренные законопроектом изменения позволят снять существующие барьеры для оказания мер господдержки спортивного коневодства, создать условия для сохранения казахской породы лошадей спортивного направления и росту ее популяции в стране. А также развитию национальных видов конного спорта, пропаганды культуры, традиции и образа жизни казахского народа", – считает депутат Серик Егизбаев.

1 июля 2023 года в Казахстане вступил в силу закон о сохранении казахских пород собак.

