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Токаев подписал закон о сохранении казахстанских спортивных пород лошадей

Токаев подписал закон о сохранении казахстанских пород лошадей, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2024 17:16 Фото: primerminister.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам сохранения и воспроизводства отечественных пород лошадей верхового и верхово-упряжного направлений", сообщает Zakon.kz.

Закон направлен на развитие отечественной породы лошадей верхового и верхово-упряжного направлений, а также на увеличение поголовья с сохранением его свойств и проведение племенной работы в этом направлении.

В частности, вносятся поправки в законы "О племенном животноводстве" и "Об охране селекционных достижений". Предусматривается приобретение племенных жеребцов спортивного направления зарубежной селекции племенными центрами, проведение селекционно-племенной работы с племенным маточным поголовьем и возмещение затрат по их содержанию.

"Данные механизмы поддержки создадут условия для развития отечественных спортивных пород лошадей и способствуют массовому развитию национальных конных видов спорта, таких как скачки, кокпар, аударыспак, жамбы ату, тенге алу", – поясняли ранее в парламенте.

Также законом вносятся поправки в понятия, такие как "племенное животное" и "стандарт породы".

Теперь к племенным животным будут относиться чистопородные животные, соответствующие стандарту породы и зарегистрированные в республиканской палате в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан о племенном животноводстве.

Кроме того, уточняется понятие "стандарт породы", которое теперь будет содержать минимальные требования не только к фенотипическим и продуктивным, но и иным показателям.

В целом закон направлен не только на сохранение племенных отечественных лошадей в стране, но и на увеличение поголовья этих животных.


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