Казахстанские производители товаров смогут участвовать в госзакупках

Комитет индустриального развития подготовил проект постановления правительства "О некоторых вопросах установления изъятия из национального режима", сообщает Zakon.kz

"При осуществлении государственных закупок установить изъятие из национального режима товаров легкой промышленности, происходящих из иностранных государств, за исключением товаров, не производимых на территории Республики Казахстан, а также приобретаемых на основании Закона "О государственных закупках"", - говорится в документе.

При этом к участию в государственных закупках допускаются товары, произведенные физическими и юридическими лицами, находящимися в реестре отечественных производителей товаров, работ и услуг.



Комитету промышленности Министерства промышленности и строительства РК предписано в течение 10 рабочих дней со дня принятия постановления утвердить перечень товаров легкой промышленности с указанием кодов в соответствии с единым номенклатурным справочником товаров, работ, услуг и обеспечить представление данного перечня в уполномоченный орган по государственным закупкам.



Постановление вводится в действие с 16 февраля 2024 года и действует в течение двух лет.

Как поясняется, проект постановления разработан для обеспечения защиты экономической безопасности республики, как одной из составляющих национальной безопасности, обеспечения устойчивого развития и экономической независимости страны, развития национальной экономики, а также в целях защиты внутреннего рынка РК, обеспечение развития национальной экономики, поддержки отечественных товаропроизводителей.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 29 ноября.

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