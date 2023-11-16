Казахстанские производители товаров смогут участвовать в госзакупках
"При осуществлении государственных закупок установить изъятие из национального режима товаров легкой промышленности, происходящих из иностранных государств, за исключением товаров, не производимых на территории Республики Казахстан, а также приобретаемых на основании Закона "О государственных закупках"", - говорится в документе.
При этом к участию в государственных закупках допускаются товары, произведенные физическими и юридическими лицами, находящимися в реестре отечественных производителей товаров, работ и услуг.
Комитету промышленности Министерства промышленности и строительства РК предписано в течение 10 рабочих дней со дня принятия постановления утвердить перечень товаров легкой промышленности с указанием кодов в соответствии с единым номенклатурным справочником товаров, работ, услуг и обеспечить представление данного перечня в уполномоченный орган по государственным закупкам.
Постановление вводится в действие с 16 февраля 2024 года и действует в течение двух лет.
Как поясняется, проект постановления разработан для обеспечения защиты экономической безопасности республики, как одной из составляющих национальной безопасности, обеспечения устойчивого развития и экономической независимости страны, развития национальной экономики, а также в целях защиты внутреннего рынка РК, обеспечение развития национальной экономики, поддержки отечественных товаропроизводителей.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 29 ноября.
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