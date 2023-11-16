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Законодательство РК

Карин о проекте "Нацфонд – детям": Очень важный закон

Карин о проекте "Нацфонд – детям": Очень важный закон Фото: akorda.kz
Государственный советник РК Ерлан Карин высказался о важном законе, подписанным главой государства Касым-Жомартом Токаевым, сообщает Zakon.kz.

Он напомнил, что сегодня, 16 ноября 2023 года, глава государства подписал очень важный закон.

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Это, как уточнил госсоветник, "закон по вопросам начисления детям средств из Национального фонда, их выплат и использования".

"Таким образом, сформирована законодательная база для реализации одной из ключевых инициатив предвыборной платформы президента Касым-Жомарта Токаева – "Нацфонд – детям", – написал Ерлан Карин в Telegram.

И теперь, как отметил госсоветник, с 1 января 2024 года "50% от ежегодного инвестиционного дохода Нацфонда будут отчисляться на специальные накопительные счета юных казахстанцев".

"По достижению совершеннолетия эти средства могут быть использованы ими на приобретение жилья и получение образования".Ерлан Карин

Символично, по его словам, "что данный закон подписан президентом в день, когда стало известно, что численность населения Казахстана достигла 20 млн человек".

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Карин Ерлан Казахстан Нацфонд детям
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