В Казахстане установят штрафы за превышение продолжительности полетов членов экипажей

Министерство транспорта подготовило проект закона, предусматривающий поправки в Кодекс об административных правонарушениях, ужесточающие ответственность за незаконное превышение работодателем продолжительности рабочего времени члено экипажа воздушных судов, сообщает Zakon.kz.

В КоАП добавлена новая статья "Превышение максимальной продолжительности полетного времени членов экипажей воздушных судов гражданской и экспериментальной авиации РК".

Так, за превышение эксплуатантом максимальной продолжительности полетного времени членов экипажа воздушных судов гражданской и экспериментальной авиации предусматривается штраф в размере 20 и 50 МРП.

За повторные нарушения в течение года устанавливается штраф в размере 100 МРП.

Как поясняется, несоблюдение требований по продолжительности полетного времени нарушает права человека на отдых, предусмотренные статьей 24 Конституции РК, а также приводит к повышению утомляемости членов летного экипажа, что негативно влияет на безопасность полета.

Кроме того, в два раза увеличивается штраф за допуск к полету:

воздушного судна, которое не прошло государственной регистрации либо которое не имеет государственного и регистрационного опознавательных знаков

не состоящего на учете в уполномоченной организации в сфере гражданской авиации, либо которое имеет заведомо подложные государственный и регистрационный опознавательные знаки;

на котором отсутствует судовая и полетная документация, предусмотренная законодательством РК;

на котором не укомплектован летный или кабинный экипаж, имеет неисправности, с которыми запрещена его эксплуатация без разрешения, выдаваемого уполномоченной организацией в сфере гражданской авиации;

котором нарушены нормы пассажировместимости (грузовместимости) или ограничения по полетной массе или центровке воздушного судна, а равно допуск к обслуживанию либо обслуживание воздушного судна лицом, не имеющим на то права или находящимся в состоянии опьянения.

За указанные нарушения предусмотрен штраф на физических и должностных лиц в размере 80 МРП, на юридических лиц – в размере 200 МРП. В нынешней редакции штрафы составляют 40 и 100 МРП соответственно.

Проект закона размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 30 ноября.

Ранее сообщалось,что безопасность полетов в Казахстане выросла до 82%. Такие данные получены в ходе аудита Международной организации гражданской авиации (ИКАО).