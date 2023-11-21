Депутат о новом законопроекте по госзакупкам: Документ обеспечит максимальную прозрачность

Пандемия, карантин и остальные события в стране показали, что Казахстану нужен новый закон "О государственных закупках". По поручению президента законопроект разработали и сейчас рассматривают в парламенте. Об особенностях документа Zakon.kz рассказал депутат Мажилиса Руслан Кожасбаев.

– Руслан Садвакасович, новым проектом закона "О государственных закупках" для повышения качества закупаемых товаров, работ, услуг предлагается осуществлять закупки среди поставщиков, имеющих соответствующую репутацию. Как это будет выглядеть по факту? Как будет составляться репутация поставщика – посредством каких критериев?

– Для начала хотел бы отметить, что проект закона РК "О государственных закупках" разработан в реализацию предвыборной программы президента Республики Казахстан "Справедливый Казахстан – для всех и для каждого. Сейчас и навсегда", а также Послания главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2022 года.

Целями проекта закона являются дальнейшее совершенствование законодательства в сфере государственных закупок, предусматривающее в том числе приоритет качества над минимальной ценой закупаемых товаров, работ и услуг, а также перевод на единую платформу закупок всех государственных и квазигосударственных организаций.

Так, одной из мер, направленных на повышение качества закупаемых товаров, работ, услуг является развитие неценовых критериев выбора поставщика путем широкого использования данных информационных систем государственных органов.

С помощью определенных данных на веб-портале будет формироваться рейтинг потенциальных поставщиков.

Рейтинг предлагается формировать путем оценки и присвоения баллов потенциальным поставщикам по перечню индикаторов, характеризующих его квалификацию, благонадежность и репутацию.

Индикаторами могут служить такие критерии, как количество своевременных исполненных договоров, нахождение в реестре недобросовестных участников государственных закупок, наличие судебных дел, наличие удовлетворенных (отказанных) жалоб, просрочки по кредитам и прочие.

Учитывая, что выбор критериев требует более длительной проработки, а также в зависимости от разных специфик закупаемых товаров, работ и услуг, установление конкретного перечня на уровне закона нецелесообразно.

В связи с этим конкретные критерии, влияющие на репутацию поставщика, будут предусмотрены на уровне Правил осуществления закупок.

Фото: parlam.kz

– Президент в своем Послании говорил о новой качественной системе госзакупок, где приоритет должен отдаваться качеству, а не низкой цене приобретаемых товаров и услуг. Как с этим поручением коррелирует введение нового понятия "репутация поставщика"?



– Качество закупаемых товаров, работ, услуг во многом зависит от репутации и квалификации поставщика в той или иной деятельности. Поэтому для повышения квалификации участников закупок предлагается осуществлять закупки среди поставщиков, имеющих соответствующую репутацию. Информация о поставщике будет формироваться с использованием различных баз данных.

Это позволит перейти к автоматическому выбору поставщиков с комбинированием ценовых и качественных критериев по всем видам закупок.

– В законопроекте речь идет о переходе на неценовые критерии выбора поставщика при госзакупках, и предлагается выбирать, основываясь на репутации и квалификации поставщика. Если для определения квалификации существуют четкие критерии, то как оценивать репутацию, особенно с учетом того, что в Казахстане институт репутации в бизнесе имеет очень короткую историю и недостаточно развит? Не станет ли опора на репутацию очередной лазейкой для коррупции?

– Критерии будут разработаны совместно с заинтересованными государственными органами, НПП "Атамекен", а также бизнес-сообществом.

При этом в качестве критериев, влияющих на рейтинг поставщиков, предлагается определить: - опыт в государственных закупках либо закупках квазигосударственного сектора; - отсутствие налоговой задолженности за последние пять лет; - отсутствие в едином реестре должников за последние два года; - качество товара согласно функционалу обратной связи (наличие жалоб от заказчиков); - нахождение потенциального поставщика в реестре недобросовестных участников за последние шесть лет; - количество несвоевременно исполненных договоров (за последние два года); - количество поданных заявок на участие в государственных закупках; - наличие признака отечественного производителя товаров; - качество оперативного обслуживания, доставки, гарантии; - среднюю (либо медианную) годовую зарплату сотрудников.

– В рамках совершенствования закупок из одного источника предлагается в случае представления одной заявки на участие в конкурсе и признания ее соответствующей квалификационным требованиям признавать такие закупки состоявшимися. Какие меры в этом конкретном случае будут принимать для снижения коррупционных рисков, для исключения возможности проведения через такой конкурс компаний, в которых те или иные чиновники могут иметь финансовую заинтересованность?

– Сейчас в случае представления одной заявки, соответствующей квалификационным требованиям, конкурс признается не состоявшимся. При этом если это повторный конкурс, то заказчик вправе заключить договор с этим поставщиком, из одного источника.

Таким образом, даже если рынок не конкурентный, заказчики должны тратить время на проведение определенных процедур.

В целом всем поставщикам предоставляют равные возможности. Одна конкурсная документация, одни квалификационные требования, время для публичного обсуждения и подачи заявок.

Однако никто, кроме одной компании, заявки на участие в конкурс не подает. Зачем дважды объявлять конкурс, по итогам которого заключать договор из одного источника? На это уходит как минимум два месяца.

В связи с этим для упрощения работы заказчикам предлагается признавать состоявшимися те закупки, в которых принимает участие только один участник.

– Что принципиально нового внедряется по работам, связанным со строительством? То, что назвал ранее вице-министр финансов Даурен Кенбеил – размещение в общем доступе графиков выполнения работ, отчетов по исполнению договоров, а также привлечение общественных советов к мониторингу исполнения договоров, EPC-контракты (от англ. Engineering, procurement and construction – способ контрактования в строительной отрасли. – Прим. ред.), – предусмотрено ведь и сейчас. Только, получается, не всегда и не всеми это исполняется?

– Отдельные механизмы, которые нашли отражение в законе, уже запущены в текущем году в пилотном режиме.

Так, в рамках исполнения поручения главы государства по демонополизации строительного рынка при расчете условных скидок будет продолжено применение ценовых критериев в виде территориального признака и отрицательных значений – успешно применяемых с марта текущего года в пилотном режиме.

Поставщикам, зарегистрированным в местности выполнения работ, присваивается условная скидка в размере 1%. Данный критерий способствует развитию и поддержке малого и среднего бизнеса, а также увеличению поступлений налогов в соответствующем регионе.

Также для равномерного распределения объемов закупок за каждый действующий договор от общей условной скидки отнимается 0,1%.

Кроме того, законодательством будет предусмотрено право заказчика на расторжение договора в случае привлечения несогласованных субподрядчиков.

Указанные меры направлены на равномерное и справедливое распределение объемов госзакупок и исключение монопольного положения отдельных крупных компаний. С учетом положительной динамики работа по широкому применению территориальности и отрицательных значений будет продолжена в рамках нового закона.

– Еще законопроектом предлагается внедрить возможность заключения договоров "под ключ" в сфере строительства – EPC-контрактов, где работы по проектированию и строительству выполняет один поставщик. Но одновременно вести два крупных направления – и проектирование, и строительство – могут позволить себе только достаточно крупные компании. Не приведет ли такая норма к выдавливанию с рынка небольших компаний, которые занимаются только проектированием или только строительством?

– Мы опять возвращаемся к поручению главы государства. Когда речь идет о строительстве, особенно социальных объектов, приоритет при определении победителя должен отдаваться качеству, а не низкой цене.

Заключения договоров "под ключ", так называемые EPC-контракты, когда подрядчик берет на себя обязательство передать заказчику уже построенный, готовый к эксплуатации объект, отвечающий установленным требованиям, являются высокоэффективным инструментом взаимодействия сторон строительного проекта. Как показывает мировая практика, EPC-контракты – это гарантия качества.

При этом заключение EPC-контрактов будет правом, а не обязанностью заказчиков. В связи с этим монополии отдельных крупных "игроков" не будет.

– Что значит "устойчивые госзакупки"? Какие товары, у кого и для кого будут закупать по данной схеме и почему?

– Государственные закупки, учитывающие требования устойчивого развития, принято называть устойчивыми закупками.

Устойчивые закупки – это процесс, посредством которого организации удовлетворяют свои потребности в товарах, услугах, работах и коммунальных услугах таким образом, чтобы добиться соотношения цены и качества в течение всего жизненного цикла с точки зрения создания преимуществ для общества и экономики, минимизируя причинение вреда окружающей среде.

В связи с этим проектом закона предлагается внедрить понятие "устойчивых государственных закупок", то есть осуществление закупок с учетом экологических, социальных и экономических аспектов.

Справочно: - экологический аспект (зеленые закупки, защита окружающей среды, возобновляемые источники энергии, минимальные выбросы и утилизация); - экономический аспект (выбор поставщика на основании критерия всей стоимости жизненного цикла, инновации, поддержка МСБ); - социальный аспект (поддержка лиц с инвалидностью и иных категорий граждан).

При этом каждый из критериев будет предусмотрен на уровне подзаконного акта, с учетом проработки механизма его применения с соответствующим отраслевым уполномоченным органом.

К примеру, за наличие экологического сертификата потенциальным поставщикам можно предоставлять условные скидки. Отдельные виды товаров, работ и услуг закупать исключительно у субъектов МСБ либо у организаций лиц с инвалидностью.

В целом внедрение "Устойчивых госзакупок" приведет к оптимальному и эффективному расходованию денег, поддержке отечественных товаропроизводителей, а также лиц с инвалидностью, приобретению экологических товаров, товаров из вторичной переработки, а также к защите окружающей среды.

– На презентации прозвучало очень много критики со стороны депутатов в адрес представленного проекта закона. Говорилось, что в нем нет новых положений, что все, что в нем есть, прописано и в действующем законе, однако в документе нет реальных инструментов борьбы со схемами, о которых в том числе говорил депутат Ринат Заитов. Что можете сказать по этому поводу?

– Правительством внесен на рассмотрение Мажилиса Парламента Республики Казахстан проект закона РК "О государственных закупках". На прошлой неделе прошла презентация законопроекта, с нормами которого ознакомил вице-министр финансов Даурен Кенбеил.

На сегодня в Мажилисе создана рабочая группа, в состав которой вошли 22 депутата, представители центральных государственных органов, местных исполнительных органов и бизнеса, экспертное сообщество.

Рабочей группе предстоит большая работа, поступают предложения и поправки от депутатов. Первое заседание рабочей группы планируется уже на этой неделе.

Проект закона содержит определенные положения, которые имеются в действующем законодательстве: способы, ограничения и так далее. При этом отдельные механизмы реализуются в пилотном режиме уже с текущего года.

Что касается схем, о которых говорил Ринат Рифхатович, это коррупционные риски, связанные с человеческим фактором.

Поэтому предлагается дальнейшая автоматизация процедур закупок. В частности, планируется максимальный перевод всех закупок на конкурс с использованием рейтингово-балльной системы.

Фото: Zakon.kz

– Еще один вопрос касается создания единой платформы по закупкам…

– На сегодня государственные закупки осуществляются на веб-портале государственных закупок (goszakup.gov.kz). Единым оператором в сфере государственных закупок является АО "Центр электронных финансов".

Вместе с тем информационными системами, обеспечивающими проведение закупок отдельных субъектов квазигосударственного сектора, определены веб-портал государственных закупок (www.goszakup.gov.kz) и Евразийский электронный портал (eep.mitwork.kz)

Закупки фонда "Самрук- Казына" проводятся посредством информационной системы электронных закупок фонда (www.zakup.sk.kz).

Необходимо отметить, что веб-портал государственных закупок представляет собой государственную информационную систему, реализованную в соответствии с требованиями действующего законодательства, а также интегрирован с более чем 20 информационными системами государственных органов.

Кроме того, информационная система электронных государственных закупок прошла испытания на соответствие требованиям информационной безопасности и принадлежит к первому классу систем, обеспечивающих высокий уровень безопасности.

В связи с этим принято решение о создании Единой платформы на базе Единого оператора госзакупок – АО "Центр электронных финансов". На первом этапе предлагается сохранение текущих закупочных площадок и интеграция для сбора и отображения детальной информации по закупкам. Это позволит поэтапно перейти на единый портал закупок с одновременным отключением имеющихся закупочных площадок.

На сегодня на веб-портале государственных закупок зарегистрировано более 100 тыс. поставщиков и более 25 тыс. заказчиков. На Евразийском электронном портале (eep.mitwork.kz) зарегистрировано более 68 тыс. поставщиков и более 80 заказчиков. На сайте фонда "Самрук-Казына" (skc.kz) зарегистрировано более 83 тыс. поставщиков и более 400 заказчиков.

Объединение всех потенциальных поставщиков на одной платформе будет способствовать увеличению конкурентных закупок и снижению количества несостоявшихся закупок.

– Руслан Садвакасович, в целом перечислите причины, по которым оказалось необходимо принимать закон "О госзакупках". Что он в итоге даст, какой эффект?

– Действующий закон был принят в 2015 году. Согласно аналитической справке РГП на ПХВ "Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан" по результатам анализа эффективности Закона "О государственных закупках" за период с 2016 по 2021 годы изменениям подверглись более 70% статей закона.

При этом, как показала правоприменительная практика, в связи с различными обстоятельствами (карантин, комендантский час, экономическая ситуация и другое), возникают ситуации, которые требуют оперативной закупки необходимых товаров, работ и услуг.

В настоящее время, в связи с тем, что основные положения процесса осуществления государственных закупок предусмотрены законом, пересмотреть порядок закупок в кратчайшие сроки не представляется возможным.

Поэтому во время пандемии в 2020 году из-за конкретных и прямых требований закона, не позволяющих в оперативном порядке осуществить закупки первой необходимости, правительство по поручению главы государства приняло Специальный порядок осуществления государственных закупок на период кризисных ситуаций в стране.

Также во исполнение поручений главы государства реализуются различные пилотные проекты, которые требуют принятия отдельных норм, регламентирующих тот или иной порядок.

Кроме того, глобальные изменения в экономике и геополитической обстановке в мире все больше требуют оперативных решений во всех секторах экономики страны.

Теперь нам необходим новый, "гибкий" закон, позволяющий заказчиком в короткие сроки приобретать качественные товары, работы и услуги. Также новый закон должен обеспечить максимальную открытость и прозрачность системы закупок.

Отмечу, что работа мажилисменов по данному законопроекту только началась. Впереди еще много заседаний рабочих групп, Комитета. Все нормы законопроекта, предложения депутатов будут нами всесторонне рассматриваться.