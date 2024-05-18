Новый закон о госзакупках: какие изменения отметили в правительстве

В правительстве рассказали, на что именно направлен новый Закон "О государственных закупках", сообщает Zakon.kz.

Согласно пресс-релизу на сайте Кабмина, закон направлен на повышение качества закупаемых товаров, работ, услуг, упрощение и сокращение сроков закупочного процесса, дальнейшую автоматизацию процедур, усиление ответственности участников госзакупок, а также создание Единой платформы по закупкам.



Также предусматривается новый механизм обжалования, внедрение института общественного мониторинга, элементов "устойчивых госзакупок", а также EPC-контрактов – строительства под ключ, офтейк-контрактов.

Упрощение и сокращение сроков

На сегодняшний день срок проведения конкурса составляет порядка двух месяцев. Это связано с необходимостью соблюдения всех процедурных этапов – срок объявления, предварительное обсуждение, предварительный допуск, срок обжалования и т.д. Закон предусматривает установление сроков проведения закупок на уровне правил осуществления госзакупок. Это позволит установить в правилах максимально сжатые сроки по всем способам закупок (к примеру, по конкурсу до 1 месяца).

Новый механизм рассмотрения жалоб

В целях оперативного проведения закупок, предоставления больших полномочий заказчикам, а также исключения затягивания процедур закупок теперь рассмотрение жалоб будет осуществляться непосредственно самим организатором закупок.

Право на обжалование итогов предусмотрено только по закупкам, где победитель определен конкурсной комиссией. При этом административная ответственность конкурсной комиссии сохраняется (статья 207 КоАП РК).

Итоги закупок, по которым победитель определен веб-порталом автоматически, обжалованию не подлежат. Право на отмену и пересмотр итогов закупок со стороны контролирующего органа исключается.

В случае обжалования итогов закупок в судебном порядке процедуры закупок не приостанавливаются.

Усиление ответственности поставщиков

Усилены меры по ограничению для участия в закупках аффилированных компаний. В целях надлежащего исполнения обязательств объем передаваемых работ сокращен с 50% до 30%.

Предусмотрено право заказчика требовать наличие материальных и трудовых ресурсов поставщика, зарегистрированных по месту выполнения работ.

Общественный мониторинг

Субъекты общественного контроля посредством веб-портала и на основе содержащейся в нем информации могут проводить общественный мониторинг государственных закупок в соответствии с Законом РК "Об общественном контроле".

Предлагается размещение в общем доступе графиков выполнения работ, отчетов по исполнению договоров, а также привлечение общественных советов к мониторингу исполнения договоров.

EPC-контракты – строительство под ключ

Осуществление строительства одним поставщиком на всех этапах реализации проекта, начиная от проектирования до строительства и ввода объекта в эксплуатацию. Это позволит сократить время на реализацию проекта.

Офтейк-контракты

В целях поддержки отечественных товаропроизводителей внедряется механизм по гарантированному закупу товаров с применением офтейк-контрактов.

Закупки из одного источника

В случае представления одной заявки на участие в конкурсе такие закупки будут признаны состоявшимися и не нужно будет проводить повторный конкурс. В целях приобретения заказчиками малозначительных закупок предусмотрено право по закупу из одного источника товаров до 100 МРП, работ и услуг до 500 МРП. А для сельских акиматов порог приобретения товаров, работ, услуг увеличен с 3 тыс. до 4 тыс. МРП.

В целях сокращения закупок из одного источника приобретение товаров, услуг, относящихся к объектам интеллектуальной собственности, допускается только при наличии заключения антимонопольного органа.

"Закон также содержит другие поправки по результатам правоприменительной практики, направленные на улучшение законодательства", – заключили в кабмине.

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