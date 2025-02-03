Пилотный проект по аттестации адвокатов, нотариусов, ЧСИ и патентных поверенных продлили до 2026 года
Пилотный проект по автоматической аттестации претендентов на занятие адвокатской, нотариальной деятельностью, ЧСИ и патентных поверенных продлен до 31 декабря 2025 года во всех областях, городах республиканского значения, столице Республики Казахстан.
Напомним, пилот распространяется на оказание следующих видов государственных услуг:
- "Проведение аттестации лиц, претендующих на занятие адвокатской деятельностью";
- "Проведение аттестации лиц, претендующих на право занятия нотариальной деятельностью";
- "Проведение аттестации лиц, претендующих на занятие деятельностью частного судебного исполнителя";
- "Аттестация судебных экспертов";
- "Аттестация судебно-медицинских, судебно-психиатрических, судебно-наркологических экспертов".
- "Аттестация лиц, претендующих на занятие деятельностью патентного поверенного";
- "Присвоение квалификации на право производства определенного вида судебно-медицинской, судебно-психиатрической и судебно-наркологической экспертиз";
- "Присвоение квалификации судебного эксперта".
Также поправками предусматривается, что по завершении квалификационной подготовки список лиц, подлежащих тестированию, в течение десяти рабочих дней услугодателем направляется Оператору тестирования.
Пороговый уровень прохождения тестирования на знание законодательства для услугополучателей составляет не менее 70% правильных ответов от общего числа вопросов.
В случае, если результаты тестирования на знание законодательства составляют менее установленного порогового уровня, услугополучатель к следующему этапу тестирования не допускается.
Уточняется, что пороговый уровень прохождения тестирования на проверку должного уровня практических навыков составляет 70% правильных ответов от общего количества вопросов ситуационных задач по определенной специальности.
Приказ введен в действие с 31 января 2025 года.