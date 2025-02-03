Пилотный проект по аттестации адвокатов, нотариусов, ЧСИ и патентных поверенных продлили до 2026 года

Министерство юстиции и МЦРИАП совместным приказом от 25 января 2025 года внесли поправки в пилотный проект по оказанию госуслуг Министерства юстиции РК по проведению аттестации лиц, претендующих на право занятия профессиональной деятельностью в автоматизированном режиме, сообщает Zakon.kz.

Пилотный проект по автоматической аттестации претендентов на занятие адвокатской, нотариальной деятельностью, ЧСИ и патентных поверенных продлен до 31 декабря 2025 года во всех областях, городах республиканского значения, столице Республики Казахстан.

Напомним, пилот распространяется на оказание следующих видов государственных услуг:

"Проведение аттестации лиц, претендующих на занятие адвокатской деятельностью";

"Проведение аттестации лиц, претендующих на право занятия нотариальной деятельностью";

"Проведение аттестации лиц, претендующих на занятие деятельностью частного судебного исполнителя";

"Аттестация судебных экспертов";

"Аттестация судебно-медицинских, судебно-психиатрических, судебно-наркологических экспертов".

"Аттестация лиц, претендующих на занятие деятельностью патентного поверенного";

"Присвоение квалификации на право производства определенного вида судебно-медицинской, судебно-психиатрической и судебно-наркологической экспертиз";

"Присвоение квалификации судебного эксперта".

Также поправками предусматривается, что по завершении квалификационной подготовки список лиц, подлежащих тестированию, в течение десяти рабочих дней услугодателем направляется Оператору тестирования.

Пороговый уровень прохождения тестирования на знание законодательства для услугополучателей составляет не менее 70% правильных ответов от общего числа вопросов.

В случае, если результаты тестирования на знание законодательства составляют менее установленного порогового уровня, услугополучатель к следующему этапу тестирования не допускается.

Уточняется, что пороговый уровень прохождения тестирования на проверку должного уровня практических навыков составляет 70% правильных ответов от общего количества вопросов ситуационных задач по определенной специальности.

Приказ введен в действие с 31 января 2025 года.