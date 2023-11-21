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В Казахстане еще одна дорога станет платной с 1 декабря

В Казахстане еще одна дорога станет платной с 1 декабря Фото: Казавтожол
Министр транспорта подписал приказ от 3 ноября 2023 года "Об использовании автомобильной дороги (участка) общего пользования республиканского значения Уральск - граница Российской Федерации (на Саратов) на платной основе", сообщает Zakon.kz.

Установлено, что участок Уральск – граница Российской Федерации (на Саратов) автомобильной дороги общего пользования республиканского значения II категории используется на платной основе.

При этом проезд может осуществляться по альтернативной дороге: участок "Уральск – Чапаево" автомобильной дороги республиканского значения "Атырау – Уральск", автомобильная дорога республиканского значения "Чапаево – Жалпактал – Казталовка – граница Российской Федерации".

Начальный пункт платной дороги (участка) – км 4, конечный пункт платной дороги (участка) – км 102 + 90.

Ширина полосы проезда по автомобильной дороге – не менее 3,75 метра, количество полос движения по автомобильной дороге – 1 полоса в обоих направлениях..

Протяженность платной дороги (участка) – 98,9 км. Срок использования платной дороги – 20 лет.

Стоимость проезда за весь маршрут в одном направлении составит:

  • Автобусы до 16 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,5 тонны – 142 тенге;
  • Автобусы до 32 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 5,5 т – 284 тенге;
  • Автобусы свыше 32 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью автопоезда до 10 т – 426 тенге;
  • Грузовые автомобили грузоподъемностью от 10 т до 15 т – 568 тенге;
  • Грузовые автомобили грузоподъемностью свыше 15 т, в том числе с прицепами, седельные тягачи – 710 тенге.

Кроме того, предусмотрена абонентская плата за месяц и за год. Так, в месяц стоимость абонемента составит от 1 до 5 МРП (от 3450 до 17 250 тенге в 2023 году), в зависимости от грудоподъемности транспорта.

На год абонплата составляет от 12 до 60 МРП (от 41 400 до 207 000 тенге).

Приказ вводится в действие с 1 декабря 2023 года.

С 10 октября 2023 года стал платным участок Уральск – граница Российский Федерации (на Самару) автомобильной дороги общего пользования республиканского значения III категории граница Российской Федерации – Шымкент.

С 8 октября 2023 года стала платной дорога общего пользования республиканского значения Павлодар – Калбатау, а с 9 октября – участок Бейнеу – Акжигит.

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