Более 900 офицеров запаса призовут на службу в армию в 2025 году

Министерство обороны подготовило постановление правительства "О призыве офицеров запаса на воинскую службу", сообщает Zakon.kz.

"Призвать в установленном законодательством порядке в 2025 году на воинскую службу сроком на 24 месяца офицеров запаса, годных к воинской службе и не прошедших ее, для прохождения воинской службы на должностях офицерского состава", – говорится в документе.

В частности, планируется призвать на службу в Вооруженные силы, другие войска и воинские формирования 915 человек:

Вооруженные силы РК – 700 человек;

Пограничная служба КНБ РК – 80 человек;

Национальная гвардия МВД РК – 131 человек;

МЧС РК – четыре человека.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 21 октября.