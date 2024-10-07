Более 900 офицеров запаса призовут на службу в армию в 2025 году
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министерство обороны подготовило постановление правительства "О призыве офицеров запаса на воинскую службу", сообщает Zakon.kz.
"Призвать в установленном законодательством порядке в 2025 году на воинскую службу сроком на 24 месяца офицеров запаса, годных к воинской службе и не прошедших ее, для прохождения воинской службы на должностях офицерского состава", – говорится в документе.
В частности, планируется призвать на службу в Вооруженные силы, другие войска и воинские формирования 915 человек:
- Вооруженные силы РК – 700 человек;
- Пограничная служба КНБ РК – 80 человек;
- Национальная гвардия МВД РК – 131 человек;
- МЧС РК – четыре человека.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 21 октября.
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