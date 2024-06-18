Какую информацию обяжут предоставлять банки и МФО в реальном времени в кредитные бюро

Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка разработало проект поправок в постановление Нацбанка "Об утверждении условий и минимальных требований к порядку предоставления информации поставщиками информации в кредитные бюро", сообщает Zakon.kz.

Согласно пояснительной записке, проектом предусматривается закрепление обязанности банков и микрофинансовых организаций предоставлять в режиме реального времени информацию о поданных клиентами заявлениях на заключение договоров кредитования в кредитное бюро, а также отражать данные сведения и информацию об установлении либо снятии физическим лицом добровольного отказа от получения банковских займов и микрокредитов.

Так, к условиям и минимальным требованиям к порядку предоставления информации поставщиками в кредитные бюро добавится новое условие следующего содержания:

"Предоставление поставщиком (за исключением кредитных товариществ и ломбардов) в кредитное бюро в режиме реального времени информации в отношении субъекта кредитной истории – физического лица о подаче им заявления на заключение договора банковского займа, договора о предоставлении микрокредита с указанием индивидуального идентификационного номера физического лица, суммы и цели банковского займа, микрокредита".

Напомним, под поставщиками в данном случае имеются в виду банки, организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность, коллекторские агентства, сервисные компании, осуществляющие доверительное управление правами (требованиями) по договорам банковского займа и (или) договорам о предоставлении микрокредита в рамках договора доверительного управления правами (требованиями) по договорам банковского займа и (или) договорам о предоставлении микрокредита.

Также вносятся дополнения в правила и условия предоставления кредитного отчета.

Так, в проекте говорится, что в кредитном отчете в режиме реального времени отражается информация:

об установлении субъектом кредитной истории – физическим лицом добровольного отказа от получения банковских займов, микрокредитов либо его снятии;

о подаче субъектом кредитной истории – физическим лицом заявления на заключение договора банковского займа и (или) договора о предоставлении микрокредита с указанием ИИН физического лица, суммы и цели банковского займа, микрокредита.

Таким образом нормы постановления Нацбанка хотят привести в соответствие с поправками, предусмотренными проектом закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам минимизации рисков при кредитовании, защиты прав заемщиков, совершенствования регулирования финансового рынка и исполнительного производства".

Так, согласно подпункту 8 статьи 22 Закона, субъект кредитной истории вправе установить добровольный отказ от получения банковских займов, микрокредитов либо снять его посредством веб-портала электронного правительства.

Право, предусмотренное данным подпунктом, не распространяется на юридических лиц. В этой связи право установления добровольного отказа от получения банковских займов, микрокредитов либо его снятии распространяется в отношении граждан – субъектов кредитной истории.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 1 июля 2024 года.

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