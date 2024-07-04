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Законодательство РК

Более 7,5 млрд тенге выделят из резерва правительства на строительство школ, пострадавших во время паводков

Школа, школьный кабинет, класс, пустой класс, занятия, дистанционное обучение , фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2024 09:36 Фото: primeminister.kz
Министерство просвещения подготовило проект постановления правительства "О выделении средств из чрезвычайного резерва правительства Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

"Выделить Министерству просвещения РК из чрезвычайного резерва правительства РК, предусмотренного в республиканском бюджете на 2024 год, средства в сумме 7 533 026 230 тенге для перечисления бюджетам Акмолинской, Актюбинской и Костанайской областей в виде целевых трансфертов на проведение ремонтных и строительных работ на объектах образования, пострадавших в результате паводков 2024 года", – говорится в документе.

В частности, запланировано стротельство школ:

  • на 60 мест КГУ "Основная СШ им. Котибар батыра" с. Көтібар батыр Мугалжарского района Актюбинской области – 670 000 000 тенге;
  • детского сада на 100 мест ГККП "Ясли-сад Балауса" с. Жагабулак Мугалжарского района Актюбинской области – 980 000 000 тенге;
  • школы на 320 мест КГУ "Екпеталская школа-сад" с.Екпетал Уилского района Актюбинской области – 2 414 764 954 тенге;
  • детского сада на 150 мест КГУ "Екпеталская школа-сад" с. Екпетал Уилского района Актюбинской области – 1 505 484 780 тенге;
  • детского сада на 60 мест ГККП "Ясли-сад "Балбөбек" с. Каратал Уилского района Актюбинской области – 630 000 000 тенге;
  • школы на 60 мест КГУ "Основная средняя школа имени Айсы Нурманова", с. Колкамыс Джангельдинского района Костанайской области – 869 749 400 тенге.

Вместе с тем предстоит:

  • текущий ремонт первого этажа и подвала здания средней школы №1 в городе Атбасар, Атбасарского района Акмолинской области – 228 019 951 тенге;
  • текущий ремонт загородного оздоровительного комплекса "Ишим" при отделе образования Атбасарского района, с.Сергеевка, Атбасарского района Акмолинской области – 53 577 763 тенге;
  • текущий ремонт общеобразовательной школы имени Абая, города Дережавинск, поселка Пригородный, Жаркаинского района Акмолинской области – 181 429 382 тенге.

Акиматам Акмолинской, Актюбинской и Костанайской областей в срок до 1 декабря 2024 года нужно будет представить в Министерство просвещения отчет по целевому использованию выделенных средств.

В свою очередь Министерству просвещения до 20 декабря 2024 года нужно будет представить в Министерство финансов отчет по целевому использованию выделенных средств.

"Принятие проекта позволит выделить финансовые средства из чрезвычайного резерва Правительства для восстановления объектов образования, пострадавших в ходе чрезвычайно ситуации местного масштаба в Акмолинской, Актюбинской и Костанайской областей", – говорится в обосновании.  

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 18 июля.

В начале марта 2024 года в РГП "Казгидромет" назвали регионы, в которых ожидаются паводки: Абайская, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Северо-Казахстанская, Жетысуская области. Это связано с большим количеством выпавшего там снега. С повышением температуры снег начал таять и в указанных регионах сложилась сложная паводковая ситуация. Были затоплены сотни жилых домов и социальных объектов.

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