Более 7,5 млрд тенге выделят из резерва правительства на строительство школ, пострадавших во время паводков

Министерство просвещения подготовило проект постановления правительства "О выделении средств из чрезвычайного резерва правительства Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

"Выделить Министерству просвещения РК из чрезвычайного резерва правительства РК, предусмотренного в республиканском бюджете на 2024 год, средства в сумме 7 533 026 230 тенге для перечисления бюджетам Акмолинской, Актюбинской и Костанайской областей в виде целевых трансфертов на проведение ремонтных и строительных работ на объектах образования, пострадавших в результате паводков 2024 года", – говорится в документе.

В частности, запланировано стротельство школ:

на 60 мест КГУ "Основная СШ им. Котибар батыра" с. Көтібар батыр Мугалжарского района Актюбинской области – 670 000 000 тенге;

детского сада на 100 мест ГККП "Ясли-сад Балауса" с. Жагабулак Мугалжарского района Актюбинской области – 980 000 000 тенге;

школы на 320 мест КГУ "Екпеталская школа-сад" с.Екпетал Уилского района Актюбинской области – 2 414 764 954 тенге;

детского сада на 150 мест КГУ "Екпеталская школа-сад" с. Екпетал Уилского района Актюбинской области – 1 505 484 780 тенге;

детского сада на 60 мест ГККП "Ясли-сад "Балбөбек" с. Каратал Уилского района Актюбинской области – 630 000 000 тенге;

школы на 60 мест КГУ "Основная средняя школа имени Айсы Нурманова", с. Колкамыс Джангельдинского района Костанайской области – 869 749 400 тенге.

Вместе с тем предстоит:

текущий ремонт первого этажа и подвала здания средней школы №1 в городе Атбасар, Атбасарского района Акмолинской области – 228 019 951 тенге;

текущий ремонт загородного оздоровительного комплекса "Ишим" при отделе образования Атбасарского района, с.Сергеевка, Атбасарского района Акмолинской области – 53 577 763 тенге;

текущий ремонт общеобразовательной школы имени Абая, города Дережавинск, поселка Пригородный, Жаркаинского района Акмолинской области – 181 429 382 тенге.

Акиматам Акмолинской, Актюбинской и Костанайской областей в срок до 1 декабря 2024 года нужно будет представить в Министерство просвещения отчет по целевому использованию выделенных средств.

В свою очередь Министерству просвещения до 20 декабря 2024 года нужно будет представить в Министерство финансов отчет по целевому использованию выделенных средств.

"Принятие проекта позволит выделить финансовые средства из чрезвычайного резерва Правительства для восстановления объектов образования, пострадавших в ходе чрезвычайно ситуации местного масштаба в Акмолинской, Актюбинской и Костанайской областей", – говорится в обосновании.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 18 июля.

В начале марта 2024 года в РГП "Казгидромет" назвали регионы, в которых ожидаются паводки: Абайская, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Северо-Казахстанская, Жетысуская области. Это связано с большим количеством выпавшего там снега. С повышением температуры снег начал таять и в указанных регионах сложилась сложная паводковая ситуация. Были затоплены сотни жилых домов и социальных объектов.