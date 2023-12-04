В Казахстане планируют изменить подходы к нормотворчеству

Министерство юстиции разработало Консультативный документ регуляторной политики к проекту закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования нормотворчества", сообщает Zakon.kz.

В частности, в документе указывается на сложность языка законов и его непонимание субъектами правоприменения, разночтения текстов НПА казахского с русским языком, различие процедур по подготовке законопроектов для субъектов законодательной инициативы, отсутствие требований и критериев к объединению и систематизации норм в кодексы и консолидированные законы и ряд других проблем.

Так, говорится, что сегодня на практике выявляются определенные несоответствия в переводе текстов нормативных правовых актов (НПА), что в итоге приводит к серьезным последствиям:

ограничение принципа законности;

различность судебной практики по применению норм права;

повышение коррупционных рисков ввиду неоднозначности правовых предписаний.

В целом наличие неаутентичности текстов НПА связано со следующими факторами:

подготовкой текстов проектов НПА на русском языке с последующим их переводом на казахский язык;

уровнем развития казахской юридической терминологии.

При этом поясняется, что подготовка проектов НПА на русском языке вызвана не только недостаточным уровнем знания казахского языка разработчиков, но и в целом состоянием казахской юридической науки и низкого количества научных трудов, изложенных на казахском языке.

В документе также указывается, что депутатские законопроекты не проходят ряд этапов, которые предусмотрены для правительственных законопроектов, таких как: разработка консультативных документов регуляторной политики; прохождение публичных обсуждений КДРП и проектов НПА; проведение анализа регуляторного воздействия; подготовка проектов подзаконных актов, требующих для реализации поправок законопроекта; согласование или обсуждения проекта закона с заинтересованными органами и организациями и целевыми группами для учета их мнений.

"Такой упрощенный порядок разработки депутатских инициатив становится поводом для критики со стороны общественности и возможностью инициирования госорга", - отмечают в Минюсте.

Что предлагается

Для решения названных и других проблем предлагается: Внедрение института оценки регуляторной политики в нормотворческий процесс путем оптимизации этапов и процедур научных экспертиз, предусмотренных при подготовке законопроектов. Закрепление соответствующих положений в нормативных правовых актах, регулирующих вопросы научных экспертиз. Изменение подхода проведения правового мониторинга с "обособленного" (по конкретному НПА) к мониторингу отрасли (подотрасли) законодательства.

В свою очеред, предложенный механизм потребует выработки специальных методических рекомендаций проведения правового мониторинга.

В контексте предмета мониторинга НПА предлагается установить три основных направления.

1. Анализ эффективности действующего регулирования, в котором будут отражены:

ретроспективный анализ и текущее состояние регулирования;

соответствие стратегическим целям, политике государства и международным обязательствам;

достижение целевых индикаторов (при наличии);

правоприменение;

стабильность.

2. Отраслевые показатели, отражающие специфику соответствующей отрасли.

К примеру, в сфере жилищных отношений отраслевыми показателями могут являться ситуация по проблемным объектам жилищного строительства, факты привлечения средств граждан в обход законодательства о долевом участии в жилищном строительстве контроль рынка арендного жилья обеспечение защиты долевых вкладов в жилищное строительство, совершенствование механизма долевых вкладов.



3. Юридический анализ:

противоречия Конституции и законодательству в целом;

коррупциогенные нормы;

пробелы правового регулирования;

устаревшие нормы и т.д.

Как считают в Минюсте, предлагаемый подход решает вопросы:

проведения ретроспективного анализа эффективности законов;

улучшения прогнозно-аналитических функций государственных органов;

поспособствует анализу потенциально противоречащих Конституции норм;

повышения качества разрабатываемых НПА.

"Особенностью предлагаемой модели является проведение правового мониторинга не по всем НПА, относящимся к компетенции государственного органа, в течение года, а определение 2-3 отраслей (подотраслей) на определенный период, которые и будут являться предметом мониторинга", - поясняется в тексте.

Кроме того, предлагается принять методические рекомендации по написанию и стилю изложения норм в проектах НПА, а также придать статус казахской юридической терминологии, установить требования к органам-разработчикам по использованию официально утвержденных казахских юридических терминологических словарей и методических рекомендаций при подготовке проектов НПА.

Консультативный документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 22 декабря.