В Казахстане планируют изменить подходы к нормотворчеству
В частности, в документе указывается на сложность языка законов и его непонимание субъектами правоприменения, разночтения текстов НПА казахского с русским языком, различие процедур по подготовке законопроектов для субъектов законодательной инициативы, отсутствие требований и критериев к объединению и систематизации норм в кодексы и консолидированные законы и ряд других проблем.
Так, говорится, что сегодня на практике выявляются определенные несоответствия в переводе текстов нормативных правовых актов (НПА), что в итоге приводит к серьезным последствиям:
- ограничение принципа законности;
- различность судебной практики по применению норм права;
- повышение коррупционных рисков ввиду неоднозначности правовых предписаний.
В целом наличие неаутентичности текстов НПА связано со следующими факторами:
- подготовкой текстов проектов НПА на русском языке с последующим их переводом на казахский язык;
- уровнем развития казахской юридической терминологии.
При этом поясняется, что подготовка проектов НПА на русском языке вызвана не только недостаточным уровнем знания казахского языка разработчиков, но и в целом состоянием казахской юридической науки и низкого количества научных трудов, изложенных на казахском языке.
В документе также указывается, что депутатские законопроекты не проходят ряд этапов, которые предусмотрены для правительственных законопроектов, таких как: разработка консультативных документов регуляторной политики; прохождение публичных обсуждений КДРП и проектов НПА; проведение анализа регуляторного воздействия; подготовка проектов подзаконных актов, требующих для реализации поправок законопроекта; согласование или обсуждения проекта закона с заинтересованными органами и организациями и целевыми группами для учета их мнений.
"Такой упрощенный порядок разработки депутатских инициатив становится поводом для критики со стороны общественности и возможностью инициирования госорга", - отмечают в Минюсте.
Что предлагается
- Для решения названных и других проблем предлагается:
- Внедрение института оценки регуляторной политики в нормотворческий процесс путем оптимизации этапов и процедур научных экспертиз, предусмотренных при подготовке законопроектов.
- Закрепление соответствующих положений в нормативных правовых актах, регулирующих вопросы научных экспертиз.
- Изменение подхода проведения правового мониторинга с "обособленного" (по конкретному НПА) к мониторингу отрасли (подотрасли) законодательства.
В свою очеред, предложенный механизм потребует выработки специальных методических рекомендаций проведения правового мониторинга.
В контексте предмета мониторинга НПА предлагается установить три основных направления.
1. Анализ эффективности действующего регулирования, в котором будут отражены:
- ретроспективный анализ и текущее состояние регулирования;
- соответствие стратегическим целям, политике государства и международным обязательствам;
- достижение целевых индикаторов (при наличии);
- правоприменение;
- стабильность.
2. Отраслевые показатели, отражающие специфику соответствующей отрасли.
К примеру, в сфере жилищных отношений отраслевыми показателями могут являться ситуация по проблемным объектам жилищного строительства, факты привлечения средств граждан в обход законодательства о долевом участии в жилищном строительстве контроль рынка арендного жилья обеспечение защиты долевых вкладов в жилищное строительство, совершенствование механизма долевых вкладов.
3. Юридический анализ:
- противоречия Конституции и законодательству в целом;
- коррупциогенные нормы;
- пробелы правового регулирования;
- устаревшие нормы и т.д.
Как считают в Минюсте, предлагаемый подход решает вопросы:
- проведения ретроспективного анализа эффективности законов;
- улучшения прогнозно-аналитических функций государственных органов;
- поспособствует анализу потенциально противоречащих Конституции норм;
- повышения качества разрабатываемых НПА.
"Особенностью предлагаемой модели является проведение правового мониторинга не по всем НПА, относящимся к компетенции государственного органа, в течение года, а определение 2-3 отраслей (подотраслей) на определенный период, которые и будут являться предметом мониторинга", - поясняется в тексте.
Кроме того, предлагается принять методические рекомендации по написанию и стилю изложения норм в проектах НПА, а также придать статус казахской юридической терминологии, установить требования к органам-разработчикам по использованию официально утвержденных казахских юридических терминологических словарей и методических рекомендаций при подготовке проектов НПА.
Консультативный документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 22 декабря.