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В Казахстане пересмотрят копцепцию развития АПК до 2030 года

В Казахстане пересмотрят комплексный план по развитию АПК до 2030 года Фото: primerminister.kz
Министерство сельского хозяйства подготовило изменения и дополнения в Концепцию развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2021 – 2030 годы, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется с добавлением новых пунктов, что основными проблемами отрасли являются:

  • недостаточность, высокая стоимость и низкое качество сырья;
  • высокий уровень морального и физического износа основных средств;
  • ограниченность рынков сбыта произведенной продукции;
  • отсутствие льготных кредитных ресурсов для пополнения основных и оборотных средств;
  • недостаточность субсидий для дальнейшего развития отрасли.

А основными проблемами в вопросах развития рынков являются:

  • низкая конкурентоспособность отечественной продукции;
  • неразвитая система заготовки, хранения, первичной подработки и сбыта продукции;
  • наличие большого числа посреднических структур;
  • импортозависимость по некоторым товарным позициям;
  • недостаточный уровень интеграции в систему сбыта;
  • ветеринарные, фитосанитарные и торговые барьеры;
  • ограниченность транспортных возможностей;
  • отсутствие развитой транспортно-логистической инфраструктуры (изношенная инфраструктура, низкая пропускная способность железной дороги, нехватка вагонов в сезон);
  • высокие транспортные издержки и логистические сложности;
  • таможенные барьеры, включая сложности в процессе таможенного оформления;
  • недостаточное использование экспортерами нефинансовых мер поддержки (аналитика рынка, обучение, участие в торговых экономических миссиях и выставках, вывод на электронные торговые площадки, экспортная акселерация);
  • волатильность рынка и колебания цен на мировых рынках.

Вместе с тем для повышения устойчивости развития животноводства на основе создания прочной кормовой базы, генетического потенциала скота и внедрения современных технологий на основе принципов зеленого роста предлагается:

  • внедрение передовых технологий воспроизводства скота, повышения продуктивности пастбищных угодий и освоения новых пастбищ;
  • подготовка специалистов для животноводческой отрасли на основе обновленных образовательных программ;
  • обучение малых и средних фермерских хозяйств лучшим устойчивым практикам и технологиям ведения хозяйства;
  • развитие экологического мониторинга в секторе, в частности, эмиссии парниковых газов;
  • обеспечение эпизоотического благополучия;
  • развитие экспортных рынков животноводческой продукции;
  • создание условий для развития рынка частных ветеринарных услуг;
  • разработка и внедрения информационных систем и автоматизации процессов и документации в области ветеринарии;
  • повышение заработной платы ветеринарным специалистам;
  • улучшение материально-технической базы.

В частности, говорится, что необходимо закупить:

  • современное лабораторное оборудование для ветеринарных лабораторий с целью обеспечения пищевой безопасности, сохранения экспорта казахстанских производителей животноводческой продукции. Потребность составляет 12,3 млрд тенге;
  • инструментарий для отбора проб по пищевой безопасности, термочемоданов, средства индивидуальной защиты, видеорегистраторы, планшеты с целью обеспечения государственных ветеринарно-санитарных инспекторов. Сумма потребности составляет 1,5 млрд тенге;
  • специальную технику в количестве 695 единиц (инсинераторы, специальная автомашина с дезинфекционной установкой Комарова (ДУК), с повышенной проходимостью, с прицепом для перевозки сельскохозяйственных животных и др.) для государственных ветеринарных организаций, созданных МИО (районные ветеринарные станции с ветеринарными пунктами) на общую сумму 21 млрд тенге;
  • мобильные (передвижные) расколы для фиксации сельскохозяйственных животных при проведении ветеринарных мероприятий (проведение идентификации, отбора проб крови, вакцинации и т.д.) для государственных ветеринарных организаций, созданных МИО на общую сумму 1,5 млрд тенге;
  • строительство типовых скотомогильников (биотермических ям) на общую сумму 6 млрд тенге;
  • строительство ветеринарных пунктов для ветеринарных врачей МИО на общую сумму 2,8 млрд тенге;
  • строительство ветеринарных лабораторий на общую сумму 10,9 млрд тенге;
  • строительство 32 стационарных ветеринарно-контрольных постов на пунктах пропуска для государственных ветеринарно-санитарных инспекторов на общую сумму 3,2 млрд тенге.

В документе также говорится, что для эффективного развития отрасли переработки сельхозпродукции будет разработан Комплексный план по развитию переработки сельскохозяйственной продукции, в том числе производств более высоких переделов.

Будет пересмотрена налоговая политика для стимулирования развития переработки сельскохозяйственной продукции.

Также будут приняты меры по поэтапному переходу от первичного производства к выпуску продукции более высоких переделов и увеличению доли переработанной продукции в агропромышленном комплексе (молоко, мясо, шкуры, шерсть, семена масличных) до 70%.

Кроме того, предлагается продолжить субсидирование сданной на переработку сельхозпродукции для обеспечения доступным и качественным сырьем переработчиков, реализовать инвестиционные проекты по созданию и модернизации перерабатывающих производств путем льготного кредитования, субсидирования части затрат при инвестиционных вложениях.

Для повышения рентабельности производства планируется увеличить объемы льготных кредитов на пополнение основных и оборотных средств и субсидирования ставок вознаграждения по кредитам.

Для повышения экспортного потенциала переработки сельхозпродукции планируется открытие новых рынков.

Что в итоге

Ожидается, что реализация мер, предусмотренных в Концепции развития агропромышленного комплекса РК на 2021 – 2030 годы, позволит обеспечить:

  • ежегодное сохранение уровня обеспеченности продовольственными товарами (в том числе социально-значимых) не менее 90%;
  • увеличение экспорта продукции агропромышленного комплекса в 3,5 раза по сравнению с 2020 годом;
  • повышение производительности труда в сельском хозяйстве в 3 раза по сравнению с 2020 годом;
  • доля ненаблюдаемой (теневой) экономики в сельском, лесном и рыбном хозяйстве снизится до 0,5% в ВВП
  • доля переработанной продукции в агропромышленном комплексе (молоко, мясо, шкуры, шерсть, семена масличных) составит до 70%;
  • уровень обновления сельскохозяйственной техники в 2030 году достигнет 10%;
  • увеличение притока инвестиций в АПК вырастет в 4 раза по сравнению с 2020 годом. 

Также пересмотрен план действий для реализации концепции.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 6 декабря.

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Ранее сообщалось, что в Казахстане утвердили комплексный план по развитию машиностроительной отрасли на пять лет. Документ направлен на поддержку отечественных производителей и повышение конкурентоспособности машиностроительной отрасли страны.

В качестве основной цели ставится рост валовой добавленной стоимости в отрасли машиностроения в 4,5 раза к уровню 2021 года.

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