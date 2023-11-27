Поставщик или потребитель: кто должен устанавливать на электросчетчике защиту от высокого напряжения

Кто должен устанавливать на электросчетчике защиту от высокого напряжения, чтобы не перегорала бытовая техника: поставщик электроэнергии или потребитель? Обязан ли поставщик возместить ущерб в таком случае? На этот вопрос ответили в Минэнерго, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно пункту 60 Правил пользования электрической энергией, лицо, виновное в снижении качества электроэнергии, возмещает ущерб, причиненный субъекту розничного рынка электрической энергии.



"Также согласно Типовому договору электроснабжения, в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору электроснабжения, стороны обязаны возместить причиненный реальный ущерб в добровольном порядке либо в случае не достижения договоренности – по решению суда", - говорится в ответе.

В Министерстве энергетики добавили, что если нарушение качества электроснабжения произошло на сетях энергопередающей организации, энергопередающая организация обязана возместить причиненный ущерба потребителю.

Кроме того, согласно пункту 32 указанных правил, граница эксплуатационной ответственности сторон за состояние и обслуживание электроустановок определяется их балансовой принадлежностью и фиксируется в акте разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности сторон.

Таким образом, на сетях потребителя аппараты защиту устанавливает сам потребитель согласно балансовой принадлежности.

Ранее сообщалось, что предельные тарифы на электроэнергию выросли в Казахстане с 1 ноября 2023 года.