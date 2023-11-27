Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Поставщик или потребитель: кто должен устанавливать на электросчетчике защиту от высокого напряжения

Кто должен устанавливать на электросчетчике защиту от высокого напряжения Фото: pxhere
Кто должен устанавливать на электросчетчике защиту от высокого напряжения, чтобы не перегорала бытовая техника: поставщик электроэнергии или потребитель? Обязан ли поставщик возместить ущерб в таком случае? На этот вопрос ответили в Минэнерго, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно пункту 60 Правил пользования электрической энергией, лицо, виновное в снижении качества электроэнергии, возмещает ущерб, причиненный субъекту розничного рынка электрической энергии.

"Также согласно Типовому договору электроснабжения, в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору электроснабжения, стороны обязаны возместить причиненный реальный ущерб в добровольном порядке либо в случае не достижения договоренности – по решению суда", - говорится в ответе.

В Министерстве энергетики добавили, что если нарушение качества электроснабжения произошло на сетях энергопередающей организации, энергопередающая организация обязана возместить причиненный ущерба потребителю.

Кроме того, согласно пункту 32 указанных правил, граница эксплуатационной ответственности сторон за состояние и обслуживание электроустановок определяется их балансовой принадлежностью и фиксируется в акте разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности сторон.

Таким образом, на сетях потребителя аппараты защиту устанавливает сам потребитель согласно балансовой принадлежности.

Ранее сообщалось, что предельные тарифы на электроэнергию выросли в Казахстане с 1 ноября 2023 года.

Читайте также

Убийство семилетней падчерицы: в Алматы судят известную общественницу
Убийство семилетней падчерицы: в Алматы судят известную общественницу
Коллегиальное управление планируют ввести в АЗРК
Коллегиальный институт управления планируют ввести в АЗРК
Какие вузы искусства получат стипендии президента РК
Какие вузы искусства получат стипендии президента РК
Лариса Черненко
МЭ РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
строительство ж/д путей
Между Казахстаном и Узбекистаном начали строить железную дорогу
обмен валют
Курсы валют в обменниках Казахстана на 26 ноября
В Алматы запустили новый пригородный маршрут
В Алматы запустили новый пригородный маршрут
самолеты Франции
Французская компания изучает возможность продажи Казахстану боевых самолетов
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления