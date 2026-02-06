#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
495.1
583.72
6.46
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
495.1
583.72
6.46
Право

Должен ли работник возместить причиненный им ущерб, если нет договора о материальной ответственности

СЭЗ, специальная экономическая зона, свободная экономическая зона, производство, завод, заводы, фото - Новости Zakon.kz от 06.02.2026 09:37 Фото: primeminister.kz
Должен ли работник возместить причиненный им ущерб, если с ним не заключен договор о материальной ответственности? На этот вопрос ответили в Министерстве труда и социальной защиты, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно п. 3 ст. 123 Трудового кодекса, работник обязан возместить прямой действительный ущерб, причиненный работодателю.

В пункте 8 ст. 123 кодекса установлен исчерпывающий перечень случаев, при наступлении которых на работника возлагается материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба. К таковым относятся:

  • необеспечение сохранности имущества и других ценностей, переданных работнику, работнику направляющей стороны на основании письменного договора о принятии на себя полной материальной ответственности;
  • необеспечение сохранности имущества и других ценностей, полученных работником, работником направляющей стороны под отчет по разовому документу;
  • причинение ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения (их аналогов);
  • недостачи, умышленного уничтожения или умышленной порчи материалов, полуфабрикатов, изделий (продукции), в том числе при их изготовлении, а также инструментов, измерительных приборов, специальной одежды и других предметов, выданных работодателем или принимающей стороной работнику, работнику направляющей стороны в пользование;
  • нарушение условия о неконкуренции, которое повлекло причинение ущерба для работодателя или принимающей стороны;
  • в иных случаях, оговоренных в трудовом, коллективном договорах или актах принимающей стороны.

В иных случаях размер подлежащего возмещению ущерба определяется фактически причиненным прямым действительным ущербом при условии доказанности работодателем:

  • факта причинения ущерба;
  • размера прямого действительного ущерба;
  • вины работника;
  • причинно-следственной связи между действиями (бездействием) работника и наступившим ущербом.

Таким образом, отсутствие договора о полной материальной ответственности либо оснований, предусмотренных п. 8 ст. 123 ТК, не освобождает работника от обязанности возместить причиненный ущерб, при этом размер возмещения не ограничен фиксированной суммой и определяется в каждом конкретном случае с учетом фактических обстоятельств и доказательств.

Вместе с тем в соответствии с пунктом 5 ст. 123 Трудового кодекса недопустимо возложение на работника ответственности за такой ущерб, который может быть отнесен к категории нормального производственно-хозяйственного риска.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Как заключается трудовой договор с иностранным работником
11:51, 17 января 2024
Как заключается трудовой договор с иностранным работником
В течение какого срока после расторжения договора работодатель должен выплатить деньги
12:19, 09 октября 2023
В течение какого срока после расторжения договора работодатель должен выплатить деньги
Полагается ли компенсация при продлении трудового договора с работником пенсионного возраста
17:33, 15 мая 2023
Полагается ли компенсация при продлении трудового договора с работником пенсионного возраста
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Топовый борец из Казахстана проиграл в первой же схватке Zagreb Open
15:18, Сегодня
Топовый борец из Казахстана проиграл в первой же схватке Zagreb Open
В Казахстане в 2026 году запланировано строительство 121 спортивного объекта
15:17, Сегодня
В Казахстане в 2026 году запланировано строительство 121 спортивного объекта
"Он не считается легионером": российское СМИ сделало заявление в адрес Нуралы Алипа
15:14, Сегодня
"Он не считается легионером": российское СМИ сделало заявление в адрес Нуралы Алипа
Велокоманда "Астана" не заявила ни одного казахстанца на две гонки в Омане
14:58, Сегодня
Велокоманда "Астана" не заявила ни одного казахстанца на две гонки в Омане
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: