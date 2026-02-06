Должен ли работник возместить причиненный им ущерб, если нет договора о материальной ответственности

Должен ли работник возместить причиненный им ущерб, если с ним не заключен договор о материальной ответственности? На этот вопрос ответили в Министерстве труда и социальной защиты, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно п. 3 ст. 123 Трудового кодекса, работник обязан возместить прямой действительный ущерб, причиненный работодателю.

В пункте 8 ст. 123 кодекса установлен исчерпывающий перечень случаев, при наступлении которых на работника возлагается материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба. К таковым относятся:

необеспечение сохранности имущества и других ценностей, переданных работнику, работнику направляющей стороны на основании письменного договора о принятии на себя полной материальной ответственности;

необеспечение сохранности имущества и других ценностей, полученных работником, работником направляющей стороны под отчет по разовому документу;

причинение ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения (их аналогов);

недостачи, умышленного уничтожения или умышленной порчи материалов, полуфабрикатов, изделий (продукции), в том числе при их изготовлении, а также инструментов, измерительных приборов, специальной одежды и других предметов, выданных работодателем или принимающей стороной работнику, работнику направляющей стороны в пользование;

нарушение условия о неконкуренции, которое повлекло причинение ущерба для работодателя или принимающей стороны;

в иных случаях, оговоренных в трудовом, коллективном договорах или актах принимающей стороны.

В иных случаях размер подлежащего возмещению ущерба определяется фактически причиненным прямым действительным ущербом при условии доказанности работодателем:

факта причинения ущерба;

размера прямого действительного ущерба;

вины работника;

причинно-следственной связи между действиями (бездействием) работника и наступившим ущербом.

Таким образом, отсутствие договора о полной материальной ответственности либо оснований, предусмотренных п. 8 ст. 123 ТК, не освобождает работника от обязанности возместить причиненный ущерб, при этом размер возмещения не ограничен фиксированной суммой и определяется в каждом конкретном случае с учетом фактических обстоятельств и доказательств.

Вместе с тем в соответствии с пунктом 5 ст. 123 Трудового кодекса недопустимо возложение на работника ответственности за такой ущерб, который может быть отнесен к категории нормального производственно-хозяйственного риска.