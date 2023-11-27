Каким будет доступный интернет для казахстанцев: опубликовано постановление правительства

Правительство постановлением от 27 октября 2023 года утвердило национальный проект в области связи "Доступный Интернет", сообщает Zakon.kz.

Цель национального проекта – обеспечить население и предпринимателей высокоскоростным доступом к сети Интернет со скоростью не менее 100 Мбит/с до 2027 года.

На его реализацию будет использовано более 1,5 трлн тенге. В разрезе годов эти средства распределят так:

в 2023 году - 87767267 тыс. тенге;

в 2024 году - 303719567 тыс. тенге;

в 2025 году - 363572289 тыс. тенге;

в 2026 году - 385989711 тыс. тенге;

в 2027 году - 358284544 тыс. тенге.

Для достижения цели снижения цифрового неравенства критически важно обеспечить соответствующей инфраструктурой все сельские населенные пункты. При этом нацпроект включает решение ряда задач.

Задача 1. Развитие проводной инфраструктуры связи

В частности, в селах основной упор будет сделан на строительство разветвленной системы волоконно-оптических линий связи (ВОЛС). Волоконно-оптический кабель будет доведен до 3000 сельских населенных пунктов через механизм государственно-частного партнерства, что позволит предоставить доступ к высокоскоростному Интернету для 1,2 млн человек в селах. Кроме того, будет улучшена ситуация с обеспечением качественным Интернетом 2003 сельских школ.

Обеспечение домохозяйств высокоскоростным Интернетом в селах также планируется осуществить посредством реализации механизма субсидирования средних и малых операторов связи (субсидирование "последней мили").

Задача 2. Развитие беспроводной инфраструктуры связи

Местные исполнительные органы построят антенно-мачтовые сооружения и подведут электроэнергию для перехода со спутника на наземную инфраструктуру. В рамках выданных разрешений на использование радиочастотного спектра будут пересмотрены обязательства по обеспечению сельских населенных пунктов доступом к мобильному Интернету по технологии 4G в рамках налоговых льгот.

Предусматривается организация спутниковых каналов связи для обеспечения доступа к высокоскоростному Интернету в малонаселенных сельских пунктах.

В качестве технологии абонентского доступа в данных селах для населения будут созданы общественные точки доступа к Интернету по технологии Wi-Fi.

Создание инфраструктуры для сетей мобильной связи 5G в столице, городах республиканского значения и областных центрах страны гарантирует доступность сотовой связи нового поколения. Так, согласно лицензионным обязательствам АО "Kcell" (торговая марка Kcell/Activ) и ТОО "Мобайл телеком - Сервис" (торговая марка Tele2/Altel 4G) обеспечат к 2027 году охват городов Астаны, Алматы и Шымкента технологией 5G на 75%, а областных центров - на 60%.

Локации и территории для покрытия технологией 5G будут определены с учетом мест с массовым скоплением людей. Планируется, что республиканские и основные областные дороги будут обеспечены связью и доступом к Интернету.

Задача 3. Увеличение транзитного потенциала и создание регионального дата хаба

Будет внедрен комплекс мер по становлению Казахстана цифровым региональным хабом, который включает в себя строительство мощных центров обработки данных, прокладку трансграничных оптоволоконных магистралей и актуализацию законодательства для привлечения крупнейших международных IT-компаний.

В частности, реализация проекта по строительству ВОЛС по дну Каспийского моря между Казахстаном и Азербайджаном предусматривает транзит трафика по территории Казахстана и подводному кабелю до Азербайджана с дальнейшим выходом в Европу (через Грузию - Черное море - Болгарию - Словакию в Германию). Протяженность кабеля по дну Каспийского моря будет составлять около 380-400 км. Проектная емкость передачи данных не менее 4-6 терабит/с.

Помимо этого, предусматривается создание современных центров обработки данных не ниже уровня Tier-III в Казахстане. Они будут использоваться для хранения и передачи международного трафика, а также для обработки данных как для международных пользователей, так и внутри страны.

Реализация данных проектов позволит обеспечить альтернативный маршрут международного транзита данных, увеличить долю Казахстана в транзите данных между Европой и Восточной Азией, а также привлечь на рынок страны крупных технологических (big-tech) компаний (таких как Microsoft, Amazon, Google, Apple, Facebook и др.).

Проектом предусмотрено внедрение коммерческих точек обмена интернет-трафиком. Это позволит участникам рынка интернет-услуг обмениваться интернет-трафиком напрямую без использования международных каналов связи, снизит их расходы и уменьшит задержку доставки контента до пользователя, а также расширит разнообразие контента в сети Интернет.

Для реализации национального проекта предлагаются соответствующие изменения в нормативные правовые и иные акты в части улучшения и качественного предоставления услуг связи:

в закон "Об автомобильных дорогах" касательно строительства ВОЛС при планировании, реконструкции и ремонте республиканских и областных автомобильных дорог;

в закон "О связи":

по вопросам сдачи в аренду систем оперативно-розыскных мероприятий малым и средним операторам;



по предоставлению равного доступа операторам связи к объектам недвижимости (административные здания, бизнес-центры, жилые комплексы) и промышленным объектам для размещения ВОЛС и оборудования сотовой связи;



по субсидированию услуг связи на сельскохозяйственных и промышленных объектах;



в части использования трансмиссии ВОЛС для технологий 4G и 5G при наличии ВОЛС в населенном пункте;



в части децентрализации функции государственного контроля в области связи;



в части возложения функции на республиканское государственное предприятие "Государственная радиочастотная служба" по согласованию частотно-территориального планирования сетей сотовой связи;



в части исключения требований по обеспечению обмена интернет-трафиком между операторами связи строго через точки обмена интернет-трафиком акционерного общества "Государственная техническая служба" и обеспечение возможности обмена трафиком через коммерческие точки обмена;

в закон "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан" в части ускоренного оформления необходимых документов при строительстве сетей телекоммуникаций;

в законы "О государственных закупках" и "О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора" в части внедрения механизма по стимулированию местного производства радиооборудования сотовой связи;

в законы "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан" по включению в генеральные планы населенных пунктов телекоммуникаций;

в законы "Об информатизации" и "О связи" для привлечения бигтех-участников на территорию Казахстана.

в Правила "Санитарно-эпидемиологические требования к радиотехническим объектам" касательно повышения норматива предельно допустимого уровня;

разработка типовых проектно-сметных документаций на антенно-мачтовые сооружения, опоры двойного назначения и смарт-опоры сотовой и иной беспроводной связи с последующей передачей в банк данных типовых проектов.

Постановление введено в действие 27 октября 2023 года.