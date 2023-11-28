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Сотрудникам госучреждения, работающим в сфере общественного согласия, установили доплаты к зарплате

Сотрудники госучреждения, работающие в сфере общественного согласия, получили доплаты к зарплате Фото: Zakon.kz
Правительство постановлением от 24 ноября 2023 года внесло дополнения в постановление о системе оплаты труда гражданских служащих, которым устанавливаются доплаты работникам коммунальных государственных учреждений "Қоғамдық келісім", сообщает Zakon.kz.

В частности, доплата в 50% от должного оклада назначена:

  • Работникам основного персонала за работу по организации и проведению научно-исследовательских работ в сфере государственной этнополитики, изучение сферы межэтнических отношений, проведение анализа их современного состояния, прогнозирование развития и выработку рекомендаций по их совершенствованию;
  • Работникам основного персонала за работу, связанную с обслуживанием населения по обеспечению сохранности, пропаганде народного творчества, этнокультурных традиций и обрядов, их адаптации к современным историческим и социально-экономическим условиям; за работу, связанную с проведением конкурсов, фестивалей, культурно-просветительских проектов, акций, семинаров-тренингов, форумов и других мероприятий по вопросам реализации государственной политики в сфере общественного согласия, общенационального единства и межэтнических отношений;
  • Работникам управленческого персонала за работу по реализации государственной политики в сфере межэтнических отношений.

Постановление введено в действие 28 ноября 2023 года и распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2023 года.

Ранее мы сообщали, что казахстанским медикам и фармацевтам пересчитают заработную плату с 1 сентября.

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