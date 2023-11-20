Казахстанским медикам и фармацевтам пересчитают заработную плату с 1 сентября

Постановлением правительства РК от 15 ноября 2023 года внесены изменения в систему оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий, сообщает Zakon.kz.

В частности, предусмотрено повышение заработной платы медицинских и фармацевтических работников с 1 сентября 2023 года.

При определении должностных окладов (тарифных ставок) медицинских и фармацевтических работников будут применять поправочный коэффициент к установленным размерам должностного оклада:

специалистам высшего уровня квалификации (управленческий персонал блока А, основной персонал блока В1, В2) – в размере 3,42 вместо 2,73 ;

; специалистам высшего и среднего уровня квалификации (основной персонал блока В3, В4) – в размере 2,34 вместо 2,05.

Предусматривается, что зарплаты казахстанским медикам пересчитают в сторону повышения за уже прошедшие месяцы, считая с 1 сентября 2023 года.



Постановление вводится в действие с 28 ноября 2023 года и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2023 года.

Ранее сообщалось, что работникам госучреждений повысят зарплату с 2024 года.