В армии изменится порядок увольнения по отрицательным мотивам и назначения на некоторые должности
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Подготовлен проект указа президента, которым вносятся изменения и дополнения в Правила прохождения воинской службы в Вооруженных силах, других войсках и воинских формированиях РК, сообщает Zakon.kz.
В частности, предусматривается:
- регламентация порядка увольнения по отрицательным мотивам за управление транспортным средством в состоянии опьянения;
- назначение на воинские должности внештатного состава, которые будут вводиться на военных кафедрах;
- присвоение воинского звания "сержант" вместо "младший сержант" окончивших военные колледжи и прошедших военную подготовку по программе сержантов запаса;
- присвоение очередного воинского звания военнообязанным после окончания курсовой подготовки по аналогии с прохождением воинских сборов, а также ряд редакционных изменений.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 30 июля.
Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам военно-патриотического воспитания, воинской службы и перераспределения функций отдельных центральных государственных органов".
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