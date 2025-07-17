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Право

В армии изменится порядок увольнения по отрицательным мотивам и назначения на некоторые должности

Военная служба, военнослужащие, военнослужащий, военные, военный, армия, солдаты, солдат, вооруженные силы, военные учения, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2025 11:51 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Подготовлен проект указа президента, которым вносятся изменения и дополнения в Правила прохождения воинской службы в Вооруженных силах, других войсках и воинских формированиях РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, предусматривается:

  • регламентация порядка увольнения по отрицательным мотивам за управление транспортным средством в состоянии опьянения;
  • назначение на воинские должности внештатного состава, которые будут вводиться на военных кафедрах;
  • присвоение воинского звания "сержант" вместо "младший сержант" окончивших военные колледжи и прошедших военную подготовку по программе сержантов запаса;
  • присвоение очередного воинского звания военнообязанным после окончания курсовой подготовки по аналогии с прохождением воинских сборов, а также ряд редакционных изменений. 

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 30 июля.

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам военно-патриотического воспитания, воинской службы и перераспределения функций отдельных центральных государственных органов".

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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