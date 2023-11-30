В Казахстане хотят ограничить скорость автобусов в населенных пунктах
В частности, изменения коснулись движения в населенных пунктах. Их скорость в населенных пунктах не должна превышать 50 км в час.
Поправка предусматривает, что разрешается движение:
- транспортных средств со скоростью не более 60 км/ч, за исключением автобусов и специальных режимов движения, установленных соответствующими дорожными знаками, но не более 90 км/ч;
- автобусов со скоростью не более 50 км/ч;
- транспортных средств в жилых зонах и дворовых территориях со скоростью не более 20 км/ч.
По информации МВД, эта норма вводится в связи с тем, что ДТП с участием автобусов многократно увеличивают тяжесть последствий в них. Введение данной нормы позволит повысить безопасность перевозок пассажиров и снизить количество ДТП с участием автобусов, считают в МВД.
"При скорости 50 км/ч значительно снижается смертность и травматизм. По статистике ВОЗ, снижение скоростного режима до 50-ти км/ч снижает вероятность летального исхода при ДТП на 25%, повышает шансы на выживание", – говорится в обосновании.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 14 декабря.
Какие изменения еще изменения планируют внести в Правила дорожного движения мы рассказали здесь.