"Школьнику с топором" вынесли приговор в Петропавловске

Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Северо-Казахстанской области (СМУС СКО) с участием присяжных заседателей 30 ноября 2023 года рассмотрено уголовное дело в отношении несовершеннолетнего Д. за покушение на убийство троих несовершеннолетних, сообщает Zakon.kz.

Суд присяжных вынес обвинительный вердикт "школьнику с топором".

Почему и какое наказание назначил суд с участием присяжных заседателей

"Присяжные заседатели и судья в отношении Д. вынесли обвинительный вердикт. Суд признал обстоятельством, смягчающим ответственность и наказание Д., его несовершеннолетний возраст, положительную характеристику. Отягчающих обстоятельств в отношении Д. в обвинительном акте не указано и судом не установлено". Пресс-служба СМУС СКО

Санкция ст. 99 ч. 2 УК РК предусматривает основное наказание в виде лишения свободы сроком от 15 до 20 лет, преступление относится к категории особо тяжких.

Уголовным кодексом РК в ст. 81 ч. 7 предусмотрено ограничение, в силу которого максимальный срок лишения свободы в отношении несовершеннолетних, совершивших убийство при отягчающих обстоятельствах, то есть при наличии квалифицирующих признаков ч. 2 ст. 99 УК РК, не может превышать 12-ти лет.

К указанному сроку наказания суд обязан применить:

ст. 56 ч. 3 УК РК (назначение наказание за покушение на преступление – не более ¾ максимального срока или размера основного вида наказания – 12 лет - ¾ = 9 лет),

ст. 55 ч. 2 УК РК (назначение наказание при отсутствии отягчающих и при наличии смягчающих обстоятельств – не более ¾ максимального срока или размера наказания – 9 лет - ¾ = 6 лет 9 месяцев).

"Приговором суда Д. по ст. 24 ч. 3, ст. 99 ч. 2 п.п. 1), 9),14) УК РК осужден к 6 годам 9 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности для содержания несовершеннолетних". Пресс-служба СМУС СКО

С осужденного Д. в пользу потерпевших взыскана компенсация морального вреда.

Что установлено судом

"13 февраля 2023 года в 7:50 несовершеннолетний ученик 9-го класса Д., находясь в школе, надев на лицо самодельную маску, с целью убийства, действуя из хулиганских побуждений, используя кухонный топор, нанес несовершеннолетним Г., Б. и А. удары в жизненно-важные органы. В последующем действия Д. были пресечены учениками школы, в связи с чем его преступный умысел на убийство не был доведен до конца". Пресс-служба СМУС СКО

Вина подсудимого установлена показаниями потерпевших, свидетелей и материалами дела.

Позиция сторон

Прокурор ходатайствовал о назначении Д. с учетом требований ст. 81 ч. 7, ст. 56 ч. 3, ст. 55 ч. 2 УК РК наказания в виде 6 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности для содержания несовершеннолетних.

Потерпевшие и их законные представители согласились с позицией прокурора.

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