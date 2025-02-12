#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
506.43
522.43
5.28
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
506.43
522.43
5.28
Происшествия

Пыток не было: присяжные оправдали сотрудников КУИС в Акмолинской области

пыток не было: присяжные оправдали сотрудников КУИС в Акмолинской области, фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2025 18:39 Фото: Zakon.kz
Специализированным межрайонным уголовным судом Акмолинской области с участием присяжных заседателей рассмотрено уголовное дело в отношении 12 сотрудников КУИС, сообщает Zakon.kz.

Дело рассматривали присяжные. Им было необходимо определить, произошло ли преступление и виновны ли в нем подсудимые. Решение принималось путем голосования.

"10 присяжных и один судья имеют по одному голосу каждый. Преимущества при голосовании не имеется. По результатам голосования в совещательной комнате большинством голосов присяжные заседатели приняли вердикт о невиновности подсудимых". СМУС Акмолинской области

Приговор суда не вступил в законную силу.

Ранее, в июле 2024 года, сообщалось, что за пытки к ответственности в Казахстане привлекали 33 должностных лица.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Поделиться новостью
Читайте также
21 миллион тенге отдал мошеннику житель Актау
Происшествия
19:21, Сегодня
21 миллион тенге отдал мошеннику житель Актау
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: