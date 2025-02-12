Пыток не было: присяжные оправдали сотрудников КУИС в Акмолинской области

Специализированным межрайонным уголовным судом Акмолинской области с участием присяжных заседателей рассмотрено уголовное дело в отношении 12 сотрудников КУИС, сообщает Zakon.kz.

Дело рассматривали присяжные. Им было необходимо определить, произошло ли преступление и виновны ли в нем подсудимые. Решение принималось путем голосования.

"10 присяжных и один судья имеют по одному голосу каждый. Преимущества при голосовании не имеется. По результатам голосования в совещательной комнате большинством голосов присяжные заседатели приняли вердикт о невиновности подсудимых". СМУС Акмолинской области

Приговор суда не вступил в законную силу.

Ранее, в июле 2024 года, сообщалось, что за пытки к ответственности в Казахстане привлекали 33 должностных лица.