Пыток не было: присяжные оправдали сотрудников КУИС в Акмолинской области
Фото: Zakon.kz
Специализированным межрайонным уголовным судом Акмолинской области с участием присяжных заседателей рассмотрено уголовное дело в отношении 12 сотрудников КУИС, сообщает Zakon.kz.
Дело рассматривали присяжные. Им было необходимо определить, произошло ли преступление и виновны ли в нем подсудимые. Решение принималось путем голосования.
"10 присяжных и один судья имеют по одному голосу каждый. Преимущества при голосовании не имеется. По результатам голосования в совещательной комнате большинством голосов присяжные заседатели приняли вердикт о невиновности подсудимых". СМУС Акмолинской области
Приговор суда не вступил в законную силу.
Ранее, в июле 2024 года, сообщалось, что за пытки к ответственности в Казахстане привлекали 33 должностных лица.
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